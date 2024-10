"ACT³" Sambut Era GIGA dan AI

SAO PAULO, 11 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Di LATAM Fiber Broadband Leaders Summit 2024, Gary Lu, President, Huawei Carrier Network Marketing & Solution Sales Dept, menyampaikan presentasi berjudul "ACT3 to Embrace the GIGA and AI eras". "ACT" merupakan model pendapatan pada segmen bisnis fixed broadband. "A" merujuk pada ARPU, "C" adalah jangkauan layanan, dan "T" adalah take-up rate. Jangkauan layanan melipatgandakan Take-up rate sehingga melibatkan basis pengguna, sedangkan ARPU menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan.