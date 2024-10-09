ACT³，擁抱千兆AI時代

當前拉美地區FTTH用戶顯著增長，光纖寬帶已然取代傳統Cable寬帶，成為拉美寬帶市場的新領導者。光寬業務已然成為了拉美地區增長最快的業務之一，2021年至2023年，復合年增長率超過20%。許多本土運營商通過建設和發展FTTH業務後，不僅極大地節省了運營成本，更是帶來了顯著的商業回報。在拉美地區，光寬市場極具潛力，同時隨著大規模的生產，FTTH設備的成本也在不斷優化。因此，現在正是投資建設FTTH，共同發展光寬的好時機。

千兆躍遷：提速提質，滿足數字與AI業務需求

千兆光寬不僅是網絡速度的提升，更是滿足數字和AI業務需求的關鍵。諸如4K/8K直播、VR技術和居家辦公等，都要求有足夠的帶寬支持。Wi-Fi 6和Wi-Fi 7技術，以及華為iFTTR F50全光智慧家庭解決方案等，能夠協助運營商在實現千兆速率的基礎上，擴展Wi-Fi的覆蓋範圍，探索未來千兆智慧家庭的商機。因此，千兆躍遷的倡議，不僅僅是關於今天的業務，也是未來的機會。

業界預測，未來三年在拉美地區，訂閱500Mbps+寬帶的用戶比例將達到30%，而訂閱千兆寬帶的比例將達到10%。

場景躍遷：提供多元化、場景化服務，開拓個性化用戶市場

光寬的應用場景已不局限於傳統的家庭娛樂場景，隨著網絡速率以及互聯網業務的不斷發展，衍生出了許多諸如家庭辦公、直播等多元化的應用場景需求。在拉美地區，直播經濟與騎手經濟的增長，直觀地展示了光寬在新應用場景中對運營商的商業潛力。華為願意與拉美運營商共同探討創新商業模式，提供更符合用戶個性化需求的服務。

在人工智能時代，其發展賴於大量數據、強大的計算能力和高速網絡，這恰好是運營商的優勢。運營商可以通過構建帶有媒體計算主機的家庭人工智能中心，連接智能設備並提供更好的服務；通過 FTTR 等技術為人工智能應用提供高速、穩定的網絡支持；通過雲上人工智能與智能設備一起提供個性化服務，從而搶佔人工智能時代的先機。

華為在拉美地區發展 ICT 業務已有 20 多年的歷史，非常願意分享成熟的商業理念和經驗，提供商業和技術的支持。華為將成為運營商在千兆AI時代擁抱更多商業機會的最佳戰略夥伴之一，共同助力數字拉美。

SOURCE Huawei