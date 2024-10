SAO PAULO, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du sommet 2024 es leaders de la fibre haut débit en Amérique Latine, Gary Lu, président de Huawei Carrier Network Marketing & Solution Sales Dept, a prononcé un discours intitulé « ACT3 to Embrace the GIGA and AI eras » ACT³ à l'ère du GIGA et de l'IA. « ACT » est le modèle de revenu de l'activité de haut débit fixe. A correspond à ARPU (Average Revenue Per User - Revenu moyen par client), C correspond à couverture du service et T à taux d'utilisation. La couverture multiplie le taux d'adoption ce qui impacte la base d'utilisateurs tandis qu'ARPU est la clé de l'augmentation des revenus.

Gary Lu, President of Huawei Carrier Network Marketing & Solution Sales Dept, delivering a speech

Gary Lu a analysé le développement rapide des réseaux optiques à haut débit des opérateurs et des technologies de l'IA dans la région LATAM (Amérique Latine) et dans le monde entier. Il a également proposé trois stratégies de développement : la transition tout optique, la transition gigabit et la transition scénario. « ACT » à la puissance trois signifie que les trois transitions sont le moyen d'augmenter le nombre d'utilisateurs et les revenus du service FBB et qu'elles apporteront également la qualité de la vie numérique à la région LATAM.

Transition tout optique : Accélérer la transition du câble vers la fibre pour assurer le succès commercial des services à large bande

Actuellement, le nombre d'utilisateurs FTTH (Fibre de bout en bout) dans la région LATAM connaît une croissance considérable. Le haut débit par fibre optique a remplacé le câble traditionnel en tant que principale forme de haut débit. Le service de fibre optique à haut débit est l'une des activités à la croissance la plus rapide dans la région LATAM et le taux de croissance annuel moyen des abonnements FTTH est supérieur à 20 % depuis 2021. De nombreux opérateurs locaux ont considérablement amélioré l'efficacité de l'exploitation et de la gestion et ont obtenu des résultats commerciaux significatifs en développant des services FTTH. Le marché de la fibre optique à haut débit présente un grand potentiel. Parallèlement, la production à grande échelle permet d'optimiser le coût des équipements FTTH. C'est donc le bon moment pour investir dans la construction de FTTH.

Transition Gigabit : Accélération et amélioration de la qualité, répondre aux exigences des services numériques et de l'IA.

Le haut débit gigabit optique permet d'atteindre des vitesses de réseau plus élevées et joue un rôle essentiel pour prendre en charge les exigences des services numériques et d'intelligence artificielle. Par exemple, la diffusion en direct 4K/8K, le service VR et le bureau à domicile nécessitent une bande passante suffisante. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 et la solution iFTTR F50 de Huawei peuvent aider les opérateurs à étendre la couverture Wi-Fi et à explorer les opportunités commerciales de la maison intelligente gigabit. La transition vers le gigabit est donc aussi une opportunité pour l'avenir.

L'industrie prévoit qu'au cours des trois prochaines années, la proportion d'utilisateurs de large bande à 500 Mbps+ atteindra 30 %, tandis que la proportion d'utilisateurs de large bande gigabit atteindra 10 % dans la région LATAM.

Scénario de transition : Fournir des services diversifiés et selon des scénarios spécifiques pour explorer le marché des utilisateurs personnalisés

Les scénarios d'application du haut débit optique ne se limitent plus au divertissement domestique traditionnel. Avec l'augmentation constante de la vitesse des réseaux et des services internet, de nombreux scénarios d'application diversifiés, tels que le bureau à domicile et la diffusion en direct, apparaissent. Dans la région LATAM, la croissance de l'économie du streaming en direct et celle de l'économie du passager clandestin démontrent intuitivement le potentiel commercial du haut débit optique pour les opérateurs dans de nouveaux scénarios. Huawei souhaite explorer des modèles commerciaux innovants et fournir des services qui répondent mieux aux exigences personnalisées des utilisateurs avec les opérateurs.

À l'ère de l'IA, son développement repose sur des données massives, des ordinateurs puissants et des réseaux à haut débit, qui sont les points forts des opérateurs. Les opérateurs peuvent construire des concentrateurs domestiques avec des hôtes informatiques pour connecter des appareils intelligents et fournir de meilleurs services. Fournir un support réseau stable et à haut débit pour les applications d'intelligence artificielle grâce à des technologies telles que le FTTR. Utiliser une IA puissante dans le nuage avec des appareils intelligents pour offrir des services personnalisés. Dans ce contexte, les transporteurs peuvent saisir l'opportunité de l'ère de l'IA.

Huawei développe des activités dans le domaine des TIC dans la région LATAM depuis plus de 20 ans et souhaite partager son expérience commerciale et sa technologie de soutien. Huawei sera l'un des meilleurs partenaires stratégiques pour les exploitants de réseau afin d'embrasser plus d'opportunités commerciales dans l'ère GIGA et AI pour le LATAM numérique.

