2026 年第一季，ADGM 資產管理規模激增 57%，活躍牌照突破 13,000 大關，鞏固其作為 MEASA 領先國際金融中心的地位

阿聯酋阿布扎比2026年5月20日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 於 2026 年強勢開局，金融生態圈持續壯大，環球投資者信心保持穩固。

活躍牌照總數突破 13,353 張，當中僅在 2026 年首季便錄得 961 張，ADGM 藉此進一步鞏固其作為 MEASA 地區最大的金融中心的地位。 2026 年 3 月，新增活躍牌照數字較 2025 年同期上升 5.2%，更見對 ADGM 的需求不減，商界信心長存。該金融中心的資產管理 (AUM) 規模亦上升了 57%，顯示業務氣勢強勁，來自全球及區域資產管理公司的需求亦與日俱增。

此番佳績彰顯 ADGM 的遠大策略抱負，即力求使 ADGM 躋身全球五大金融中心。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「ADGM 於 2026 年第一季的業績，展現阿布扎比金融生態圈的規模、發展步伐，以及其越漸增長的全球影響力。 活躍牌照超越 13,000 張，資產管理規模增長 57%，這標誌著 ADGM 發展歷程中又一重大里程碑，並進一步鞏固其作為全球一大增長最快國際金融中心的地位。 投資者對阿布扎比的信心依然強勁。 資金持續湧入，跨國企業不斷拓展業務，人才亦相繼移至阿布扎比。 即使近期區域局勢風雲變幻，ADGM 仍逆勢增長，足見各界對阿布扎比制度環境的恒久需求及長遠信心。」

他繼而表示：「這股動力綿延不絕，令阿布扎比穩坐穩定、可信且環球聯動的投資寶地，背後具備世界級基建、高瞻遠矚的穩健監管框架，以及越趨深廣的國際專才與專業知識渠道。」

閣下補充表示：「在現今環球經濟中，競爭力越來越取決於制度實力、監管公信力，以及為資本締造長遠穩妥環境的能力。 ADGM 續而建構順應新時代、與全球接軌的金融中心，融匯開放、創新與嚴謹管治，並加強展現阿布扎比作為『資本之都』 (Capital of Capital) 的榮銜。」

除了資產管理規模 (AUM) 強勁增長 57%之外，資產及基金管理機構數量亦增至 179 家，較 2025 年第一季的 144 家上升 24%。 ADGM 旗下管理的基金總數亦已達 263 隻，比去年同期的 184 隻上升 43%。 此增長反映 ADGM 基金生態圈的深厚底蘊及豐富多元，涉及私募股權、風險投資、對沖基金以及可持續金融策略。

於 2026 年宣布進駐 ADGM 的資產管理公司，合共代表的全球資產管理規模超過 4.4 萬億美元，這進一步提升該中心作為機構資本匯聚點的重要性，也促進 2026 年第一季資產管理規模的整體增長。

ADGM 整體商業生態圈繼續擴大，活躍牌照總數達 13,353 張，當中有 961 張是 2026 年第一季新發出的牌照。 這代表自 2025 年第一季以來牌照淨增長達 2,783 張，可見商界信心持續穩健，各行各業需求熾熱。

營運實體數目亦躍升至 3,741 間，較 2025 年首季的 2,781 間增長達 34.52%。

此增長得益於 ADGM 就房地產行業推出的多項措施。 最近期的有 ADGM 註冊管理局的《經紀分類框架》(Broker Classification Framework)，藉以提升房地產業界水平，另有一套全新房地產服務，讓行業更為便捷靈活。

ADGM 亦於 2026 年 2 月宣佈，其設於阿爾瑪里亞島 (Al Maryah Island) The Galleria 的新服務中心正式啟用，從而加強與阿爾瑪里亞及阿爾里姆 (Al Reem) 島上企業及居民的直接互動。

ADGM 金融服務板塊增長不息，金融服務實體數目已攀升至 365 間，較 2025 年第一季的 281 間上升 30%。

同時，金融服務監管局 (FSRA) 於 2026 年第一季合共發出了22 項原則上批准 (IPA)。 另外，同一時期內各實體共獲得 29 項新的金融服務許可 (FSP)，比 2025 年第一季增加了 45%。

2026 年最新數據表明，一眾環球及區內資產管理公司與金融機構紛紛宣佈於 ADGM 扎根。 其中包括資產管理規模 (AUM) 達萬億及十億美元的企業，例如 Capital Group、Man Group、Barings、Bain Capital、Hillhouse Investment、Muzinich & Co.、Madison Realty Capital 及 Grow Investment Group。 與此同時，Rokos Capital Management、Polygreen Holdings 及 Hashed 等公司亦已宣佈進駐 ADGM，進一步豐富該中心的資產管理板塊，遍及對沖基金、另類投資及數碼資產等領域。

此番增長盡顯 ADGM 前瞻監管框架的優勢，以及其作為區內唯一直接施行英國普通法 (English Common Law) 的金融中心之非凡地位，從而更能吸引各式環球金融機構。

ADGM 的人才隊伍持續壯大，於 2026 年第一季已達 47,047 人，增幅高達 44%。 此增長為阿布扎比整體人力資本發展注入動力，更鞏固 ADGM 作為人才匯聚重鎮的角色，支持建構朝氣蓬勃兼具全球競爭力的金融生態圈。

2026 年，ADGM 藉著一系列高層交流、策略夥伴聯盟及參與頂尖環球論壇，不斷鞏固其國際舞台上的影響力。

亞洲方面，ADGM 於中國、印度及新加坡等主要金融樞紐積極拓展，旨在深化雙邊聯繫，暢通跨境投資渠道。 值得關注的是，ADGM 與深圳福田區簽訂了策略合作協議，加以強化阿布扎比與中國一大主要金融中心的合作，聚焦推動創新、資本市場互聯以及商業交流。

阿布扎比透過由 ADGM 主席率領與意大利進行的策略交流，推動其全球金融互聯互通，以促進投資、金融服務及機構夥伴層面的合作。

最近，ADGM 更參與 2026 年米爾肯研究所全球會議 (Milken Institute Global Conference 2026)，持續加強其於美國市場的影響力。此乃全球投資者、政策制訂者及行業領袖的殿堂級盛會之一。

會議期間，ADGM 與多間領先的全球金融機構進行了一系列高層雙邊會面，其中包括 Bain Capital、Vista Equity Partners 及 Man Group，探討更深入的合作機會，以及加深擴展至阿布扎比金融生態圈的可能性。

環球經濟格局變幻之際，ADGM 持續穩固其作為區域與國際市場資本流動的可信門戶之地位，為企業及投資者獻上穩健透明、前瞻極致的生態圈。

SOURCE ADGM