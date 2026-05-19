-ADGM refuerza su posición como principal centro financiero internacional de MEASA con un crecimiento del 57 % en activos bajo gestión y más de 13.000 licencias activas en el primer trimestre de 2026

ABU DHABI, EAU, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, ha registrado un sólido comienzo de 2026, marcado por la continua expansión de su ecosistema financiero y la sostenida confianza de los inversores globales.

Con un total de licencias activas que supera las 13.353, de las cuales 961 se otorgaron solo en el primer trimestre de 2026, ADGM ha consolidado su posición como el mayor centro financiero de la región MEASA según este indicador. En marzo de 2026 también se registró un aumento del 5,2 % en las nuevas licencias activas en comparación con marzo de 2025, lo que demuestra una demanda sostenida y la continua confianza empresarial en ADGM. El centro financiero también registró un incremento del 57 % en los activos bajo gestión (AUM), lo que refleja un sólido dinamismo empresarial y una creciente demanda por parte de gestoras de activos globales y regionales.

Este rendimiento récord refleja la visión estratégica a largo plazo de ADGM de posicionarse entre los cinco principales centros financieros del mundo.

Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, comentó, "El rendimiento de ADGM en el primer trimestre de 2026 refleja la magnitud, el ritmo y la creciente relevancia global del ecosistema financiero de Abu Dabi. Superar las 13.000 licencias activas y registrar un crecimiento del 57 % en los activos bajo gestión marca otro hito importante en la trayectoria de crecimiento de ADGM y refuerza su posición entre los centros financieros internacionales de más rápido crecimiento del mundo. La confianza de los inversores en Abu Dabi se mantiene sólida. El capital sigue fluyendo, las empresas globales continúan expandiéndose y el talento sigue reubicándose en Abu Dabi. Durante el reciente período de incertidumbre regional, ADGM continuó creciendo, lo que refleja una demanda sostenida y una confianza a largo plazo en el entorno institucional de Abu Dabi"

"Este impulso continuo refuerza la posición de Abu Dabi como un destino de inversión estable, fiable y conectado globalmente, respaldado por una infraestructura de primer nivel, un marco regulatorio sólido y con visión de futuro, y un acceso cada vez mayor al talento y la experiencia internacionales".

S.E añadió, "En la economía global actual, la competitividad se define cada vez más por la solidez institucional, la credibilidad regulatoria y la capacidad de brindar certeza a largo plazo para el capital. ADGM continúa construyendo un centro financiero conectado globalmente, diseñado para esta nueva era, que combina apertura, innovación y una sólida gobernanza, al tiempo que fortalece aún más la posición de Abu Dabi como la Capital del Capital".

Además del sólido crecimiento del 57 % en los activos bajo gestión (AUM), el número de gestores de activos y fondos aumentó a 179, un 24 % más que los 144 del primer trimestre de 2025. El número total de fondos gestionados por ADGM también alcanzó los 263, lo que representa un aumento del 43 % con respecto a los 184 del mismo período del año anterior. Este crecimiento subraya la amplitud y diversidad del ecosistema de fondos de ADGM, que abarca capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura y estrategias de finanzas sostenibles.

En conjunto, las gestoras de activos que anunciaron su establecimiento en ADGM en 2026 representan más de 4,4 billones de dólares en activos globales bajo gestión, lo que refuerza la creciente importancia del centro como polo de atracción de capital institucional y contribuye al crecimiento general de los activos bajo gestión en el primer trimestre de 2026.

El ecosistema empresarial de ADGM continuó expandiéndose, alcanzando un total de 13.353 licencias activas, incluyendo 961 nuevas licencias emitidas durante el primer trimestre de 2026. Esto representa un incremento neto de 2.783 licencias desde el primer trimestre de 2025, lo que demuestra la sostenida confianza empresarial y la fuerte demanda en todos los sectores.

El número de entidades operativas también aumentó significativamente hasta las 3.741, lo que refleja un incremento del 34,52 % con respecto a las 2.781 del primer trimestre de 2025.

Este crecimiento se sustenta en las múltiples iniciativas de ADGM relacionadas con el sector inmobiliario. La más reciente es la introducción del Marco de Clasificación de Agentes Inmobiliarios para elevar los estándares del sector y una nueva gama de servicios inmobiliarios para mejorar la accesibilidad y la flexibilidad dentro del sector, a cargo de la Autoridad de Registro de ADGM.

ADGM también anunció la apertura de su nuevo Centro de Servicios en The Galleria Al Maryah Island en febrero de 2026, fortaleciendo así la interacción directa con empresas y residentes de las islas Al Maryah y Al Reem.

ADGM registró un crecimiento sostenido en su sector de servicios financieros, con un aumento en el número de entidades de servicios financieros a 365, lo que representa un incremento del 30 % en comparación con las 281 del primer trimestre de 2025.

Mientras tanto, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) emitió un total de 22 aprobaciones preliminares (IPA) en el primer trimestre de 2026. Además, se obtuvieron 29 nuevas autorizaciones de servicios financieros (FSP) para entidades durante el mismo período, lo que representa un aumento del 45 % en comparación con el primer trimestre de 2025.

Las últimas estadísticas de 2026 muestran una serie de anuncios importantes de gestoras de activos e instituciones financieras globales y regionales que establecen su presencia en ADGM. Entre ellas se incluyen empresas con activos bajo gestión (AUM) de billones y miles de millones de dólares, como Capital Group, Man Group, Barings,Bain Capital, Hillhouse Investment, Muzinich & Co., Madison Realty Capital y Grow Investment Group. Paralelamente, empresas como Rokos Capital Management, Polygreen Holdings y Hashed también han anunciado su establecimiento en ADGM, diversificando aún más el panorama de la gestión de activos del centro en fondos de cobertura, inversiones alternativas y activos digitales.

Este crecimiento pone de relieve la solidez del marco regulatorio progresista de ADGM, así como su distinción como el único centro financiero de la región que aplica directamente el derecho consuetudinario inglés, lo que refuerza su capacidad para atraer a una amplia gama de instituciones financieras globales.

La plantilla de ADGM siguió creciendo significativamente, alcanzando los 47.047 empleados, lo que representa un aumento del 44 % en el primer trimestre de 2026. Este crecimiento contribuye al desarrollo del capital humano de Abu Dabi y refuerza el papel de ADGM como centro líder de talento, apoyando el desarrollo de un ecosistema financiero dinámico y competitivo a nivel mundial.

ADGM continuó fortaleciendo su presencia internacional en 2026 mediante una serie de encuentros de alto nivel, alianzas estratégicas y la participación en importantes foros globales.

En Asia, ADGM amplió su alcance mediante colaboraciones en centros financieros clave, como China, India y Singapur, con el objetivo de profundizar los lazos bilaterales e impulsar los flujos de inversión transfronterizos. En particular, ADGM firmó una alianza estratégica con el distrito de Futian en Shenzhen, fortaleciendo aún más la colaboración entre Abu Dabi y uno de los principales centros financieros de China, con especial atención al fomento de la innovación, la conectividad de los mercados de capitales y el intercambio comercial.

Abu Dabi también reforzó su conectividad financiera global mediante una alianza estratégica con Italia, liderada por el presidente de ADGM, que impulsó una mayor colaboración en materia de inversión, servicios financieros y alianzas institucionales.

Más recientemente, ADGM también mantuvo una sólida presencia en Estados Unidos mediante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken 2026, uno de los encuentros más importantes del mundo para inversores, responsables políticos y líderes del sector.

Paralelamente a la conferencia, ADGM celebró una serie de reuniones bilaterales de alto nivel con destacadas instituciones financieras globales, como Bain Capital, Vista Equity Partners y Man Group, para explorar oportunidades de colaboración más estrecha y una mayor expansión en el ecosistema financiero de Abu Dabi.

A medida que evolucionan las condiciones económicas mundiales, ADGM continúa fortaleciendo su posición como puerta de entrada fiable para los flujos de capital entre los mercados regionales e internacionales, ofreciendo un ecosistema sólido, transparente y con visión de futuro tanto para empresas como para inversores.

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