Affichant une croissance de 57 % des actifs sous gestion et plus de 13 000 licences actives au premier trimestre de 2026, l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) renforce sa position comme principal centre financier international de la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud)

ABOU DABI, EAU, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international d'Abou Dabi, fait état d'un solide début d'année 2026, souligné par l'expansion continue de son écosystème financier et la confiance durable des investisseurs mondiaux.

Enregistrant un total de 13 353 licences actives, dont 961 pour le seul premier trimestre de 2026, l'ADGM consolide sur cet indicateur sa position de plus grand centre financier de la région MEASA. Le mois de mars 2026 a également vu une augmentation de 5,2 % des nouvelles licences actives par rapport au mois de mars 2025, ce qui témoigne d'une demande soutenue et d'une confiance continue des entreprises dans l'ADGM. Le centre financier signale par ailleurs une augmentation de 57 % des actifs sous gestion, qui reflète une puissante dynamique commerciale et une demande accrue de la part des sociétés de gestion d'actifs mondiales et régionales.

Cette performance record illustre la vision stratégique à long terme de l'ADGM, qui vise à se positionner parmi les cinq premiers centres financiers du monde.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « La performance de l'ADGM au premier trimestre de 2026 montre l'ampleur, le rythme et la pertinence mondiale croissante de l'écosystème financier d'Abou Dabi. Le dépassement du seuil des 13 000 licences actives et la croissance de 57 % des actifs sous gestion marquent une nouvelle étape majeure dans la trajectoire de développement de l'ADGM et étayent sa position parmi les centres financiers internationaux dont l'expansion est la plus rapide au niveau mondial. Les investisseurs accordent toujours une profonde confiance à la place d'Abou Dabi. Les capitaux continuent d'y affluer, les entreprises internationales y poursuivent leur expansion, et les talents s'y installent toujours plus nombreux. Malgré les récentes incertitudes régionales, l'ADGM a poursuivi son développement, témoignant d'une demande soutenue et d'une confiance à long terme dans l'environnement institutionnel d'Abou Dabi. »

« Cette dynamique continue renforce la position d'Abou Dabi comme une destination d'investissement stable, fiable et connectée au monde entier grâce à des infrastructures de classe mondiale, à un cadre réglementaire solide et tourné vers l'avenir, ainsi qu'à un accès élargi aux compétences et aux talents internationaux », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, la compétitivité se définit de plus en plus par la force institutionnelle, la crédibilité réglementaire et la capacité à assurer la sécurité à long terme des capitaux. L'ADGM continue de construire un centre financier relié au monde entier et conçu pour cette nouvelle ère, qui combine ouverture, innovation et gouvernance rigoureuse, tout en consolidant la position d'Abou Dabi comme capitale des capitaux. »

Outre la forte croissance de 57 % des actifs sous gestion, le nombre de gestionnaires d'actifs et de fonds, passé à 179, fait état d'une augmentation de 24 % par rapport aux 144 du premier trimestre de 2025. Le nombre total de fonds gérés par l'ADGM s'établit en outre désormais à 263, soit une augmentation de 43 % par rapport aux 184 fonds gérés au cours de la même période l'année dernière. Cette croissance souligne la profondeur et la diversité de l'écosystème des fonds de l'ADGM, qui couvre le capital-investissement, le capital-risque, les fonds spéculatifs et les stratégies de finance durable.

Collectivement, les gestionnaires d'actifs qui annoncent leur établissement à l'ADGM en 2026 représentent plus de 4,4 billions de dollars américains d'actifs mondiaux sous gestion, ce qui renforce la primauté accrue du centre comme plaque tournante du capital institutionnel et contribue à la croissance globale des actifs sous gestion au premier trimestre de 2026.

L'écosystème commercial plus large de l'ADGM a continué à se développer pour atteindre au total 13 353 licences actives, dont 961 nouvelles licences émises au cours du premier trimestre de 2026. Cela représente une augmentation nette de 2 783 licences depuis le premier trimestre de 2025, qui démontre une confiance durable des entreprises et une forte demande dans tous les secteurs.

Le nombre d'entités opérationnelles a lui aussi connu une hausse significative pour se porter à 3 741, soit une augmentation de 34,52 % par rapport aux 2 781 du premier trimestre de 2025.

Cette croissance est soutenue par les multiples initiatives de l'ADGM dans le secteur de l'immobilier. Les plus récentes sont l'introduction du cadre de classification des courtiers pour améliorer les normes immobilières et une nouvelle série de services immobiliers proposés par l'autorité d'enregistrement de l'ADGM pour renforcer l'accessibilité et la souplesse dans le secteur.

L'ADGM a en outre annoncé l'ouverture, en février 2026, de son nouveau centre de services à la Galleria Al Maryah Island, afin de faciliter le travail direct avec les entreprises et les résidents des îles d'Al Maryah et de Reem.

L'ADGM a enregistré une croissance soutenue dans son secteur des services financiers, avec un nombre d'entités dans ce domaine s'élevant à 365, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 281 entités de services financiers actives au premier trimestre de 2025.

L'Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) a également délivré un total de 22 approbations de principe au cours du premier trimestre de 2026. En outre, 29 nouvelles autorisations de services financiers ont été obtenues par des entités au cours de la même période, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport au premier trimestre de 2025.

Les dernières statistiques de 2026 font état d'une série d'annonces de premier plan de la part d'institutions financières et de gestionnaires d'actifs mondiaux et régionaux qui s'établissent à l'ADGM. Il s'agit notamment d'entreprises dont les actifs sous gestion s'élèvent à des milliards, voire des billions de dollars, telles que Capital Group, Man Group, Barings, Bain Capital, Hillhouse Investment, Muzinich & Co., Madison Realty Capital ou encore Grow Investment Group. Parallèlement, des sociétés telles que Rokos Capital Management, Polygreen Holdings ou Hashed, qui ont aussi annoncé leur installation à l'ADGM, contribuent à diversifier encore davantage le spectre de gestion d'actifs du centre en l'ouvrant aux fonds spéculatifs, aux investissements alternatifs et aux actifs numériques.

Cette croissance met en avant la force du cadre réglementaire moderne de l'ADGM ainsi que sa particularité de seul centre financier de la région à appliquer directement la common law d'Angleterre, au bénéfice de sa capacité à attirer une gamme variée d'institutions financières mondiales.

Les effectifs de l'ADGM ont continué à croître de manière sensible pour s'élever à 47 047 collaborateurs, soit une augmentation de 44 % au premier trimestre de 2026. Cette croissance, qui contribue au développement plus large du capital humain d'Abou Dabi, confirme l'ADGM comme un pôle de talents de premier plan, au service du déploiement d'un écosystème financier dynamique et compétitif à l'échelle mondiale.

L'ADGM n'a cessé de conforter sa présence internationale en 2026 grâce à une série d'engagements de haut niveau, de partenariats stratégiques et de participations à des forums mondiaux majeurs.

En Asie, l'ADGM a élargi son champ d'action en se lançant dans des centres financiers clés, notamment la Chine, l'Inde et Singapour, afin d'approfondir les liens bilatéraux et d'accroître les flux d'investissements transfrontières. En particulier, l'ADGM a signé un partenariat stratégique avec le district de Futian à Shenzhen, qui renforce la collaboration entre Abou Dabi et l'un des principaux centres financiers de Chine en mettant l'accent sur la promotion de l'innovation, la connexion des marchés de capitaux et les échanges commerciaux.

Abou Dabi a par ailleurs renforcé ses connexions financières mondiales grâce à un engagement stratégique avec l'Italie, sous la direction du président de l'ADGM, qui soutient une collaboration accrue dans les domaines de l'investissement, des services financiers et des partenariats institutionnels.

Plus récemment, l'ADGM a aussi entretenu une forte présence aux États-Unis en participant à la Conférence mondiale 2026 de l'Institut Milken, l'un des principaux rassemblements mondiaux d'investisseurs, de décideurs politiques et de chefs d'entreprise.

En marge de la conférence, l'ADGM a organisé une série de réunions bilatérales de haut niveau avec des institutions financières mondiales de premier plan, dont Bain Capital, Vista Equity Partners ou encore Man Group, afin d'étudier les possibilités d'approfondir la collaboration et de poursuivre l'expansion dans l'écosystème financier d'Abou Dabi.

Alors que les conditions économiques mondiales ne cessent d'évoluer, l'ADGM s'affirme plus que jamais comme une passerelle de confiance pour les flux de capitaux entre les marchés régionaux et internationaux, en proposant aux entreprises et aux investisseurs un écosystème résilient, transparent et tourné vers l'avenir.

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