ADGM festigt seine Position als führender internationaler Finanzplatz in der MEASA-Region mit einem Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) um 57 % und über 13.000 aktiven Lizenzen im ersten Quartal 2026

ABU DHABI, VAE, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AADGM, das internationale Finanzzentrum von Abu Dhabi, verzeichnet einen starken Start ins Jahr 2026, der durch die anhaltende Expansion seines Finanzökosystems und das ungebrochene Vertrauen der Anleger weltweit unterstrichen wird.

Mit insgesamt mehr als 13.353 aktiven Lizenzen, davon allein 961 im ersten Quartal 2026, hat die ADGM ihre Position als größter Finanzplatz der MEASA-Region nach dieser Kennzahl weiter gefestigt. Im März 2026 wurde zudem ein Anstieg der neuen aktiven Lizenzen um 5,2 % im Vergleich zum März 2025 verzeichnet, was die anhaltende Nachfrage und das anhaltende Vertrauen der Wirtschaft in die ADGM weiter unterstreicht. Das Finanzzentrum verzeichnete zudem einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM) um 57%, was die solide Geschäftsdynamik und die wachsende Nachfrage von globalen und regionalen Vermögensverwaltungsgesellschaften widerspiegelt.

Diese Rekordleistung spiegelt die langfristige strategische Vision der ADGM wider, sich unter den fünf weltweit führenden Finanzzentren zu positionieren.

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender der ADGM, , sagte: „Die Leistung der ADGM im ersten Quartal 2026 spiegelt den Umfang, das Tempo und die wachsende globale Bedeutung des Finanzökosystems von Abu Dhabi wider. Die Überschreitung der Marke von 13.000 aktiven Lizenzen und ein Wachstum des verwalteten Vermögens um 57 % markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Wachstumskurs der ADGM und festigen ihre Position unter den am schnellsten wachsenden internationalen Finanzzentren der Welt. Das Vertrauen der Anleger in Abu Dhabi ist nach wie vor stark. Kapital fließt weiterhin, globale Unternehmen expandieren weiter und Talente ziehen weiterhin nach Abu Dhabi. „Während der jüngsten Phase regionaler Unsicherheit wuchs die ADGM weiter, was die anhaltende Nachfrage und das langfristige Vertrauen in das institutionelle Umfeld Abu Dhabis widerspiegelt."

Er fügte hinzu: „Diese anhaltende Dynamik stärkt Abu Dhabis Position als stabiler, vertrauenswürdiger und global vernetzter Investitionsstandort, der sich auf eine erstklassige Infrastruktur, einen robusten und zukunftsorientierten Regulierungsrahmen sowie einen immer besseren Zugang zu internationalem Fachpersonal und Know-how stützt."

S.E. fügte hinzu: „In der heutigen globalen Wirtschaft wird Wettbewerbsfähigkeit zunehmend durch institutionelle Stärke, regulatorische Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit definiert, langfristige Sicherheit für Kapital zu bieten. Die ADGM baut weiterhin ein global vernetztes Finanzzentrum auf, das für diese neue Ära konzipiert ist und Offenheit, Innovation und starke Governance vereint, während sie gleichzeitig Abu Dhabis Position als ‚Hauptstadt des Kapitals' weiter stärkt."

Neben dem robusten Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) um 57 % stieg die Zahl der Vermögens- und Fondsmanager auf 179, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 144 im ersten Quartal 2025 entspricht. Die Gesamtzahl der von der ADGM verwalteten Fonds erreichte 263, was einen Anstieg von 43% gegenüber 184 im gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet. Dieses Wachstum unterstreicht die Tiefe und Vielfalt des Fonds-Ökosystems der ADGM, das Private Equity, Risikokapital, Hedgefonds und Strategien für nachhaltige Finanzierungen umfasst.

Insgesamt repräsentieren die Vermögensverwalter, die ihre Niederlassung in ADGM im Jahr 2026 ankündigen, ein weltweit verwaltetes Vermögen von über 4,4 Billionen USD. Dies untermauert die wachsende Bedeutung des Zentrums als Drehscheibe für institutionelles Kapital und trug zum Gesamtwachstum des verwalteten Vermögens im ersten Quartal 2026 bei.

Das breitere Ökosystem von ADGM expandiert weiter, mit insgesamt 13.353 aktiven Lizenzen, einschließlich 961 neuen Lizenzen, die im ersten Quartal 2026 vergeben wurden. Dies entspricht einem Nettozuwachs von 2.783 Lizenzen seit dem 1. Quartal 2025 und zeigt das anhaltende Vertrauen der Unternehmen und die starke Nachfrage in allen Sektoren.

Die Anzahl der operativen Einheiten stieg ebenfalls deutlich auf 3.741, was einen Anstieg um 34,52% von 2.781 im 1. Quartal 2025 bedeutet.

Dieses Wachstum wird durch die zahlreichen Initiativen der ADGM im Immobiliensektor gestützt. Zu den jüngsten Beispielen zählt die Einführung des Makler-Klassifizierungsrahmens zur Anhebung der Immobilienstandards und einer neuen Reihe von Immobiliendienstleistungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Flexibilität innerhalb des Sektors durch die Registrierungsbehörde der ADGM.

Die ADGM kündigte zudem die Eröffnung ihres neuen Dienstleistungszentrums in der Galleria Al Maryah Island im Februar 2026 an, um die direkte Zusammenarbeit mit Unternehmen und Einwohnern der Inseln Al Maryah und Al Reem zu verstärken.

Die ADGM verzeichnete ein anhaltendes Wachstum im Finanzdienstleistungssektor, wobei die Zahl der Finanzdienstleistungsunternehmen auf 365 anstieg, was einem Anstieg von 30 % entspricht im Vergleich zu 281 im ersten Quartal 2025.

Unterdessen erteilte die Finanzaufsichtsbehörde (FSRA) im ersten Quartal 2026 insgesamt 22 grundsätzliche Genehmigungen (IPAs). Darüber hinaus erhielten Unternehmen im gleichen Zeitraum 29 neue Finanzdienstleistungsgenehmigungen (FSPs) , was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht.

Die neuesten Statistiken für 2026 zeigen eine Reihe hochkarätiger Ankündigungen von globalen und regionalen Vermögensverwaltern und Finanzinstituten, die sich bei der ADGM niederlassen. Darunter sind Firmen mit Billionen- und Milliarden-Dollar-Vermögen wie Capital Group, Man Group, Barings, Bain Capital, Hillhouse Investment, Muzinich & Co., Madison Realty Capital und Grow Investment Group. Parallel dazu haben Unternehmen wie Rokos Capital Management, Polygreen Holdings und Hashed ihre Niederlassung in der ADGM angekündigt und damit die Vermögensverwaltungslandschaft des Zentrums in den Bereichen Hedgefonds, alternative Anlagen und digitale Vermögenswerte weiter diversifiziert.

Dieses Wachstum unterstreicht die Stärke des fortschrittlichen Regulierungsrahmens der ADGM sowie ihre Besonderheit als einziges Finanzzentrum in der Region, das das englische Common Law direkt anwendet, was ihre Fähigkeit stärkt, ein breites Spektrum globaler Finanzinstitute anzuziehen.

Die Belegschaft von ADGM wuchs weiterhin deutlich und erreichte 47.047, was einem Anstieg von 44% im ersten Quartal 2026 entspricht. Dieses Wachstum trägt zur allgemeinen Entwicklung des Humankapitals in Abu Dhabi bei und stärkt die Rolle der ADGM als führender Talent-Hub, der die Entwicklung eines dynamischen und global wettbewerbsfähigen Finanzökosystems unterstützt.

Die ADGM baute ihre internationale Präsenz im Jahr 2026 durch eine Reihe hochrangiger Kontakte, strategischer Partnerschaften und der Teilnahme an führenden globalen Foren weiter aus

In Asien erweiterte die ADGM ihre Reichweite durch Engagements in wichtigen Finanzzentren, darunter China, Indien und Singapur, um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen und grenzüberschreitende Investitionsströme zu fördern. Insbesondere unterzeichnete die ADGM eine strategische Partnerschaft mit dem Futian-Distrikt in Shenzhen, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Abu Dhabi und einem der führenden Finanzzentren Chinas weiter gestärkt wurde, mit Schwerpunkt auf der Förderung von Innovation, Kapitalmarktvernetzung und Geschäftsaustausch.

Abu Dhabi stärkte seine globale Finanzvernetzung weiter durch strategische Kontakte mit Italien unter der Leitung des ADGM-Vorsitzenden, wodurch eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Finanzdienstleistungen und institutionelle Partnerschaften gefördert wurde.

In jüngerer Zeit sicherte sich die ADGM zudem eine starke Präsenz in den Vereinigten Staaten durch die Teilnahme an der Milken Institute Global Conference 2026, einem der weltweit führenden Treffen globaler Investoren, politischer Entscheidungsträger und Branchenführer.

Am Rande der Konferenz führte die ADGM eine Reihe hochrangiger bilateraler Treffen mit führenden globalen Finanzinstituten durch, darunter Bain Capital, Vista Equity Partners und die Man Group, um Möglichkeiten für eine vertiefte Zusammenarbeit und eine weitere Expansion in das Finanzökosystem von Abu Dhabi zu erkunden.

Angesichts der sich wandelnden globalen Wirtschaftslage festigt die ADGM weiterhin ihre Position als vertrauenswürdiges Tor für Kapitalströme zwischen regionalen und internationalen Märktenund bietet ein widerstandsfähiges, transparentes und zukunftsorientiertes Ökosystem für Unternehmen und Investoren gleichermaßen.

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