ADNOC Gas apresenta lucro líquido resiliente no segundo trimestre e toma decisão final de investimento em importantes projetos de expansão

Obtém lucro líquido de US$ 665 milhões impulsionado pela demanda doméstica de gás

Decisões finais de investimento no projeto Rich Gas Development para promover o crescimento de 60% no EBITDA até 2030

Aceleração bem-sucedida da recuperação de Habshan para 85%, antes do prazo

Dividendo trimestral de US$ 940 milhões aprovado, com política de dividendos progressiva reafirmada

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A ADNOC Gas plc e suas subsidiárias (designadas em conjunto como "ADNOC Gas" ou a "Empresa") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) anunciou hoje seus resultados para o segundo trimestre de 2026, apresentando um lucro líquido de US$ 665 milhões, acima da previsão de US$ 400 a 600 milhões, apesar das excepcionais interrupções externas durante o período. A empresa alcançou um marco significativo na execução de sua estratégia de crescimento de longo prazo ao tomar as Decisões Finais de Investimento (DFIs) e conceder os contratos de engenharia, suprimentos e construção (EPC) para as Fases 2 e 3 do seu Projeto Rich Gas Development (RGD, Projeto de Desenvolvimento de Gás Rico) (coletivamente, as "Concessões de Contratos").

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

Fatema Al Nuaimi, diretor-executivo da ADNOC Gas, disse: "Este é um momento decisivo para a ADNOC Gas. Com a decisão final de investimento e a concessão dos contratos para o Projeto Rich Gas Development, não estamos apenas acelerando um dos maiores programas de crescimento de processamento de gás do mundo – estamos elevando nossa ambição, visando um crescimento de 60% do EBITDA até 2030. Esses investimentos estratégicos devem expandir significativamente nossa capacidade de processamento e exportação de gás natural, desbloquear valor duradouro para nossos acionistas e posicionar a ADNOC Gas no centro do futuro energético dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Além do seu impacto econômico, eles salvaguardam a segurança energética do país, impulsionam o seu crescimento industrial e garantem que estejamos preparados para atender à crescente demanda por energia – tanto no país quanto no mundo inteiro.

Ao mesmo tempo, a ADNOC Gas apresentou um lucro líquido resiliente no segundo trimestre, acima da nossa previsão, apesar de um ambiente operacional desafiador, refletindo a força do nosso negócio, a disciplina da nossa execução e a continuidade da nossa estratégia de longo prazo."

Essas decisões de investimento elevam o crescimento do EBITDA projetado da ADNOC Gas para 60%[1] até 2030, em comparação com 2023 – uma melhoria em relação à meta comunicada anteriormente de mais de 40% entre 2023 e 2029. A melhoria reflete a criação de valor a longo prazo do portfólio de projetos da empresa e sua abordagem disciplinada na alocação de capital. A ADNOC Gas agora prevê investir aproximadamente US$ 28 bilhões entre 2026 e 2030 para concretizar essa ambição de crescimento.

A ADNOC Gas concedeu contratos EPC no valor de US$ 8,2 bilhões para as Fases 2 e 3 do projeto RGD – US$ 3,9 bilhões para a Fase 2, à Wilson Engineering, e US$ 4,3 bilhões para a Fase 3, à Tecnimont. Estes contratos dão continuidade à Fase 1, anunciada em junho de 2025, que visa expandir unidades de processamento essenciais para aumentar a capacidade de produção e melhorar a eficiência operacional em diversos ativos de gás.

A Fase 2, a ser executada pela Wilson Engineering, adicionará uma nova unidade de processamento de gás natural às instalações de Habshan, expandindo a capacidade de processamento de gás natural da ADNOC Gas, aumentando a flexibilidade operacional e apoiando os setores de refino e petroquímico em expansão dos Emirados Árabes Unidos. A Fase 3, a ser executada pela Tecnimont, adicionará uma nova unidade de fracionamento de líquidos de gás natural (GNL, em inglês NGL) em Ruwais, aumentando a recuperação de líquidos de maior valor agregado a partir de gás natural rico para exportação, fortalecendo assim a carteira global de clientes da ADNOC Gas.

Somados aos 5 bilhões de dólares já comprometidos com a Fase 1, os novos financiamentos elevam o investimento total no projeto RGD para 13,2 bilhões de dólares. A empresa se beneficiará de maiores volumes de gás associado, à medida que a ADNOC avança em direção às suas ambições de capacidade de produção.

Implementando um dos maiores programas de crescimento de gás do setor

A ADNOC Gas está executando um dos maiores programas de crescimento de gás do setor, abrangendo quatro megaprojetos – Ruwais LNG, Maximizing Ethane Recovery and Monetization (MERAM), RGD e Estidama – que juntos devem gerar US$ 13,4 bilhões em Valor Agregado Local (ICV), reforçando a contribuição da empresa para o desenvolvimento industrial e as metas de diversificação econômica dos Emirados Árabes Unidos. O programa continua a progredir, com a entrega do MERAM prevista para 2027 e os projetos Ruwais LNG e Estidama que avançam conforme o planejado. Esse crescimento é ainda mais sustentado pelo investimento contínuo da ADNOC em toda a cadeia de valor do gás – incluindo os projetos recentemente anunciados de Bab Gas Cap e Umm Shaif Gas Cap – que trarão mais gás natural e líquidos de gás associados para a cadeia de valor integrada da ADNOC Gas, viabilizando maior oferta de matéria-prima, volumes de processamento, exportações de GNL e fluxos de receita mais elevados.

Ampliando a IA e a robótica em todas as operações

A ADNOC Gas também está ampliando o uso de inteligência artificial e robótica – de drones aéreos e robôs de inspeção de quatro patas a robôs de esteira que escalam tanques – em seus ativos, com potencial para reduzir os custos de inspeção em até 75%, concluir certas inspeções até 15 vezes mais rápido e remover o pessoal de ambientes perigosos, à medida que avança em direção a operações cada vez mais autônomas.

Visão geral dos resultados

A ADNOC Gas apresentou um lucro líquido de US$ 665 milhões no segundo trimestre de 2026, acima do limite superior da faixa de projeção de US$ 400 a 600 milhões divulgada no primeiro trimestre, refletindo um forte desempenho operacional em um ambiente de operação desafiador. Isto foi sustentado por margens resilientes no negócio de gás doméstico.

Amparado pelo seu robusto fluxo de caixa operacional, o Conselho aprovou um dividendo trimestral de US$ 940 milhões, a ser pago em setembro de 2026, em consonância com o compromisso de proporcionar um crescimento anual de 5% nos dividendos até 2030. A ADNOC Gas continua sendo a maior pagadora de dividendos na ADX.

Incidentes no Complexo Habshan

A ADNOC Gas respondeu prontamente aos incidentes relacionados à segurança no complexo de Habshan nos dias 3 e 8 de abril, priorizando a segurança e minimizando as interrupções para os clientes. A empresa concluiu sua avaliação técnica do impacto desses incidentes e a recuperação progrediu antes do previsto, com o fornecimento de gás já restabelecido em 85%, superando a meta de final de ano estabelecida em maio.

Perspectivas para o terceiro trimestre e para o ano completo de 2026

A persistência das interrupções na circulação marítima pelo Estreito de Ormuz afetou o embarque de produtos durante o segundo trimestre. Por meio de gestão proativa de estoques, logística e cadeia de suprimentos, a ADNOC Gas trabalhou em estreita colaboração com clientes e parceiros para mitigar o impacto dessas interrupções, gerenciar restrições temporárias e cumprir compromissos, sempre que possível.

Para o terceiro trimestre, a ADNOC Gas prevê um lucro líquido entre 600 e 800 milhões de dólares, partindo do pressuposto de que as rotas marítimas que passam pelo Estreito de Ormuz continuarão a ser afetadas. Olhando para o futuro, se as operações marítimas forem totalmente restauradas até o quarto trimestre de 2026 e os preços se normalizarem, a empresa espera que o lucro líquido para o ano de 2026 fique entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões.

Nota de precaução:

Este comunicado contém declarações prospectivas relativas à situação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da ADNOC Gas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são, ou podem ser consideradas, declarações prospectivas. As declarações prospectivas são declarações de expectativas futuras que se baseiam nas expectativas e premissas atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos (incluindo, entre outros, interrupções nas rotas marítimas (incluindo o Estreito de Ormuz), desenvolvimentos geopolíticos, flutuações nos preços das commodities e na realização dos produtos, riscos operacionais, incluindo aqueles relacionados ao complexo de Habshan, e o cronograma e a execução de grandes projetos de capital) que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou os eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. A ADNOC Gas não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outras informações. Os resultados podem diferir materialmente daqueles declarados, implícitos ou inferidos das declarações prospectivas contidas neste comunicado. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Sobre a ADNOC Gas

A ADNOC Gas, listada na ADX (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), é uma empresa integrada de processamento e comercialização de gás em grande escala e de nível internacional que atua em toda a cadeia de valor do gás, desde o recebimento de matéria-prima da ADNOC, passando por operações de grande porte e longa duração para processamento e fracionamento de gás, até a venda de produtos a clientes nacionais e internacionais. A ADNOC Gas atende a aproximadamente 60% da demanda de vendas de gás dos Emirados Árabes Unidos e abastece clientes finais em mais de 20 países. Para saber mais, acesse: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

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[1] Com base em um preço do petróleo bruto Brent de US$ 70 por barril

FONTE ADNOC Gas