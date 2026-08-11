ADNOC Gas、第2四半期に堅調な純利益を計上、主要成長プロジェクトで最終投資決定

国内ガス需要を原動力に6億6500万ドルの純利益を計上

リッチガス開発プロジェクトの最終投資決定により、2030年までにEBITDAを60%増加させる見込み

ハブシャンの復旧を予定より早く85%まで進めることに成功

9億4000万ドルの四半期配当を承認し、継続的な増配方針を再確認

アラブ首長国連邦・アブダビ、, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plcおよびその子会社（以下、総称して「ADNOC Gas」または「当社」）（ADX：ADNOCGAS）（ISIN：AEE01195A234）は、2026年第2四半期の決算を発表し、当四半期中に異例の外部要因による混乱があったにもかかわらず、純利益は6億6500万ドルとなり、4億～6億ドルの予想範囲を上回りました。当社は、リッチガス開発（RGD）プロジェクトのフェーズ2およびフェーズ3について、最終投資決定（FIDs）を行い、設計・調達・建設（EPC）契約を発注したことで（以下、これらの契約を総称して「契約発注」）、長期成長戦略の遂行において重要な節目を迎えました。

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

ADNOC Gasの最高経営責任者（CEO）であるFatema Al Nuaimiは次のように述べました。「これはADNOC Gasにとって重要な転換点です。リッチガス開発プロジェクトの最終投資決定および契約発注により、当社は世界最大級のガス処理事業拡大プログラムの推進を加速させるだけでなく、目標水準を引き上げ、2030年までにEBITDAを60%増加させることを目指しています。これらの戦略的投資により、当社の天然ガス処理能力と輸出能力は大幅に拡大し、株主の皆様に持続的な価値をもたらすとともに、ADNOC Gasはアラブ首長国連邦のエネルギーの未来の中核を担うことになります。その経済効果にとどまらず、これらの投資は国のエネルギー安全保障を守り、産業成長を支え、国内外で高まるエネルギー需要に対応できる態勢を整えます。

一方で、ADNOC Gasは、厳しい事業環境にもかかわらず、第2四半期に当社の予想範囲を上回る堅調な純利益を計上しました。これは、当社事業の強さ、規律ある事業遂行、長期戦略の着実な推進を反映しています。」

これらの投資決定により、ADNOC Gasが目標とする2030年までのEBITDA成長率は2023年比60%[1]に引き上げられ、2023年から2029年にかけて40%超とする従来公表していた目標から上方修正されました。今回の上方修正は、当社のプロジェクト・ポートフォリオによる長期的な価値創出と、資本配分に対する規律あるアプローチを反映しています。ADNOC Gasは現在、この成長目標を実現するため、2026年から2030年にかけて約280億ドルを投資する見通しです。

ADNOC Gasは、RGDプロジェクトのフェーズ2およびフェーズ3について総額82億ドルのEPC契約を発注しており、内訳はフェーズ2がWison Engineeringへの39億ドル、フェーズ3がTecnimontへの43億ドルです。これらの契約は、2025年6月に発表されたフェーズ1を基盤としており、同フェーズでは複数のガス資産にわたり主要な処理設備を拡張し、処理量の増加と操業効率の向上を進めています。

Wison Engineeringが実施するフェーズ2では、ハブシャン施設に新たな天然ガス処理トレインを追加し、ADNOC Gasの天然ガス処理能力を拡大するとともに、操業の柔軟性を高め、アラブ首長国連邦で拡大する下流部門および石油化学部門を支えます。Tecnimontが実施するフェーズ3では、ルワイスに新たな天然ガス液（NGL）分留トレインを追加し、リッチ天然ガスから輸出向けの高付加価値液体成分の回収量を増やすことで、ADNOC Gasのグローバルな顧客ポートフォリオを強化します。

フェーズ1に投じることが決定している50億ドルと合わせると、今回の新たな契約発注により、RGDプロジェクトへの総投資額は132億ドルとなります。同プロジェクトは、ADNOCが生産能力目標の達成に向けて前進するのに伴い、増加する随伴ガス量の恩恵を受けます。

業界最大級のガス事業拡大プログラムの一つを推進

ADNOC Gasは、ルワイスLNG、エタン回収・収益化最大化（MERAM）、RGD、エスティダマの4つのメガプロジェクトにまたがる業界最大級のガス事業拡大プログラムの一つを推進しており、これらを合わせて134億ドルの国内付加価値（ICV）を創出する見込みで、アラブ首長国連邦の産業発展および経済多角化の目標に対する当社の貢献をさらに強化します。このプログラムは引き続き順調に進んでおり、MERAMは2027年の引き渡しが見込まれ、ルワイスLNGおよびエスティダマもいずれも計画通りに進捗しています。この成長は、最近発表されたバブ・ガス・キャップおよびウム・シャイフ・ガス・キャップの開発を含む、ADNOCによるガス・バリューチェーン全体への継続的な投資によってさらに支えられています。これらの開発により、より多くの天然ガスおよび随伴ガス液がADNOC Gasの統合バリューチェーンに組み込まれ、原料供給の増加、処理量の拡大、LNG輸出の増加、収益の拡大につながります。

操業全体でAIとロボティクスの活用を拡大

また、ADNOC Gasは、空中ドローンや四足歩行点検ロボットからタンク壁面走行クローラーまで、人工知能（AI）とロボティクスを全資産にわたって導入・拡大しており、操業の自律化をさらに進める中、点検コストを最大75%削減し、一部の点検を最大15倍の速さで完了するとともに、危険な環境に作業員を立ち入らせずに済む可能性があります。

業績概要

ADNOC Gasは2026年第2四半期に6億6500万ドルの純利益を計上しました。これは、第1四半期に提示した4億～6億ドルの予想範囲の上限を上回るもので、厳しい事業環境下における堅調な操業実績を反映しています。これは、国内ガス事業における堅調な利益率に支えられました。

堅調な営業活動によるキャッシュフローを背景に、取締役会は、2030年まで年率5%の増配を実現するというコミットメントに沿い、2026年9月に支払い予定の9億4000万ドルの四半期配当を承認しました。ADNOC Gasは、ADX上場企業の中で引き続き最大の配当支払企業です。

ハブシャン・コンプレックスでの事案

ADNOC Gasは、4月3日および8日にハブシャン施設で発生したセキュリティ関連の事案に対し、安全を最優先とし、顧客への影響を最小限に抑えるよう迅速に対応しました。当社は、これらの事案による影響に関する技術的評価を完了し、復旧は予定より早く進んでおり、ガス供給はすでに85%まで回復し、5月に設定した年末目標を上回っています。

2026年第3四半期および通期の見通し

ホルムズ海峡における船舶航行の混乱が続き、第2四半期の製品積み出しに影響しました。ADNOC Gasは、積極的な在庫・物流・サプライチェーン管理を通じて、顧客やパートナーと緊密に連携し、こうした混乱の影響を緩和し、一時的な制約に対処するとともに、可能な限りコミットメントを履行しました。

ADNOC Gasは、ホルムズ海峡を通る海上航路の混乱が継続するとの前提に基づき、第3四半期の純利益が6億～8億ドルの範囲になると見込んでいます。さらに先を見据えると、2026年第4四半期までに海上運航が完全に復旧し、実現価格が正常化すれば、当社は2026年通期の純利益が35億～40億ドルの範囲になると見込んでいます。

注意事項：

本発表には、ADNOC Gasの財務状況、経営成績および事業についての将来の見通しに関する記述（forward-looking statements）が含まれています。歴史的事実に関する記述以外はすべて、将来の見通しに関する記述であるか、そのような記述とみなされる可能性があります。将来の見通しに関する記述とは、経営陣の現時点での予想および仮定に基づく将来予測に関する記述であり、既知および未知のリスクや不確実性（海上航路〔ホルムズ海峡を含む〕の混乱、地政学的動向、商品価格および製品実現価格の変動、ハブシャン・コンプレックスに関連するものを含む操業上のリスク、ならびに主要な設備投資プロジェクトの実施時期および遂行状況などを含みますが、これらに限定されません）を伴うため、実際の結果、業績または事象が、これらの記述で明示または黙示された内容と大きく異なる可能性があります。ADNOC Gasは、新たな情報、将来の事象、その他の情報を受けて、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正するいかなる義務も負いません。実際の結果は、本発表に含まれる将来の見通しに関する記述に明示、黙示または推察された内容と大きく異なる可能性があります。読者の皆様は、将来の見通しに関する記述に過度に依拠すべきではありません。

ADNOC Gasについて

ADXに上場するADNOC Gas（ADX：ADNOCGAS）（ISIN：AEE01195A234）は、ADNOCからの原料受け入れから、大規模かつ長期にわたるガス処理・分留事業を経て、国内外の顧客への製品販売に至るまで、ガス・バリューチェーン全体にわたって事業を展開する、世界トップクラスの大規模統合ガス処理・販売企業です。ADNOC Gasは、アラブ首長国連邦の販売ガス需要の約60%を供給し、20か国を超える国々の最終顧客にガスを供給しています。詳細については、以下をご覧ください：www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

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[1]ブレント原油価格が1バレルあたり70ドルであることを前提としています

SOURCE ADNOC Gas