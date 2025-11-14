ADNOC Gas apresenta os melhores resultados trimestrais de sua história, demonstrando resiliência e crescimento em um mercado dinâmico

Lucro líquido recorde de US$ 1,34 bilhão no terceiro trimestre, um aumento de 8% em relação ao ano anterior

Lucro líquido acumulado no ano de US$ 3,99 bilhões, um aumento de 10% em relação a 2024

EBITDA doméstico de gás atingiu US$ 914 milhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior

Novo dividendo trimestral reforça o compromisso com os acionistas da ADNOC Gas

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ADNOC Gas plc e suas subsidiárias (coletivamente referidas como "ADNOC Gas" ou a "Empresa") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), uma empresa integrada de processamento e venda de gás de categoria internacional, anunciou hoje seus resultados do terceiro trimestre de 2025, alcançando o maior lucro líquido do terceiro trimestre de sua história, com US$ 1,34 bilhão, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido acumulado no ano atingiu US$ 3,99 bilhões, superando as expectativas do mercado, mesmo com os preços médios do petróleo em US$ 71/bbl nos primeiros nove meses de 2025, comparados a US$ 83/bbl em 2024.

No terceiro trimestre de 2025, o negócio doméstico de gás da ADNOC Gas obteve resultados históricos, com o EBITDA aumentando para US$ 914 milhões, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. A força da economia dos Emirados Árabes Unidos, cujo crescimento foi previsto pelo FMI em 4,8% em 2025 e 5% em 2026, foi o principal fator que impulsionou um aumento de 4% no volume de vendas domésticas de gás nos primeiros nove meses. Isso se soma ao aumento das margens subjacentes, após melhorias estruturais bem-sucedidas decorrentes de renegociações de contratos.

Fatema Al Nuaimi, diretora executiva da ADNOC Gas, afirmou: "Nossos resultados excepcionais no terceiro trimestre e o forte desempenho acumulado no ano são uma prova da resiliência e adaptabilidade do nosso modelo de negócios. Nossa rentabilidade continua crescendo, mesmo com a queda nos preços do petróleo. Apesar do cenário de preços mais baixos do petróleo, continuamos a apresentar retornos sólidos, sustentados pela excelência operacional e por melhores acordos comerciais. Nossa política de dividendos aprimorada, com distribuição trimestral, demonstra ainda mais nosso compromisso com a maximização do valor para nossos acionistas.

Em termos de valor e estabilidade a longo prazo, a ADNOC Gas oferece uma proposta atraente. A empresa é altamente eficiente e lucrativa, conforme evidenciado por seu lucro líquido recorde no terceiro trimestre de US$ 1,34 bilhão — um aumento de 8% em relação ao ano anterior — e um lucro líquido acumulado no ano de US$ 3,99 bilhões, um aumento de 10% em comparação com 2024. Um fluxo de caixa robusto é o cerne da solidez financeira da ADNOC Gas, com o EBITDA doméstico do gás atingindo US$ 914 milhões, ou seja, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.

Esses resultados demonstram que a ADNOC Gas é um investimento altamente rentável, com fluxos de caixa previsíveis e forte potencial de valorização. Com o início da distribuição trimestral de dividendos no terceiro trimestre de 2025, serão pagos US$ 896 milhões até 12 de dezembro, juntamente com um aumento anual de 5% no pagamento de dividendos, agora prorrogado até 2030. Isso proporciona maior transparência e uma renda ainda mais regular, permitindo que os acionistas planejem e gerenciem suas finanças com confiança. Ao investir na ADNOC Gas, os acionistas participam da ampla transformação energética dos Emirados Árabes Unidos, alinhando-se com metas nacionais ambiciosas.

Fluxo de caixa sólido estimula o crescimento e a rentabilidade para os acionistas

A sólida geração de fluxo de caixa da ADNOC Gas continua a ser um pilar da sua solidez fiscal. A capacidade da empresa de geração consistente de um fluxo de caixa operacional expressivo permite que ela financie tanto seus crescentes pagamentos de dividendos quanto grandes projetos de capital, sem depender de endividamento adicional.

Essa estratégia disciplinada garante que a ADNOC Gas mantenha um balanço patrimonial sólido, suporte investimentos de longo prazo na expansão da capacidade e ofereça valor sustentável aos acionistas. A resiliência do nosso fluxo de caixa, mesmo em um cenário de preços mais baixos do petróleo, respalda nosso compromisso com o crescimento e a estabilidade financeira.

O Conselho de Administração aprovou um aumento anual de 5% no pagamento de dividendos, agora prorrogado até 2030, reafirmando o compromisso da ADNOC Gas em proporcionar valor a longo prazo aos seus acionistas. Para aumentar ainda mais o valor para os acionistas, a empresa está iniciando a distribuição trimestral de dividendos a partir do terceiro trimestre de 2025, com um dividendo intermediário inaugural de US$ 896 milhões a ser pago até 12 de dezembro de 2025.

Principais destaques:

Lucro líquido recorde no terceiro trimestre: US$ 1,34 bilhão, um aumento de 8% em relação ao ano anterior

Lucro líquido acumulado no ano: US$ 3,99 bilhões, excedendo as expectativas do mercado

EBITDA do gás doméstico: US$ 914 milhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 26% em relação ao ano anterior

Aumento anual de 5% nos dividendos prorrogado até 2030

Início da distribuição trimestral de dividendos; dividendo intermediário de US$ 896 milhões no terceiro trimestre a ser pago até 12 de dezembro de 2025.

US$ milhões 3º trimestre 24 2º trimestre 25 3º trimestre 25 % em relação ao ano anterior

% em relação ao trimestre anterior















3º trimestre 25 vs.

3º trimestre 24 3º trimestre 25 vs.

2º trimestre 25 Primeiros nove

meses

de 2024 Primeiros nove

meses

de 2025 9M 25 vs,

9M 24 Receita 6.281 5.960 5.931 -6 % 0 % 18.368 17.991 -2 % COGS -3.581 -3.205 -3.217 -10 % 0 % -10.471 -9.877 -6 % Opex -495 -499 -537 8 % 7 % -1.530 -1.521 -1 % EBITDA 2.205 2.256 2.178 -1 % -3 % 6.367 6.593 4 % Lucro líquido 1.243 1.385 1.338 8 % -3 % 3.621 3.993 10 % Margem EBITDA 35,1 % 37,9 % 36,7 % 161bps -113bps 34,7 % 36,6 % 199bps Margem de lucro líquido 19,8 % 23,2 % 22,6 % 275bps -69bps 19,7 % 22,2 % 248bps

Datas importantes do pagamento do dividendo intermediário trimestral de 2025:

Aprovação do Conselho de Administração 12 de novembro de 2025 Data de direito (último dia para comprar) 20 de novembro de 2025 Data ex-dividendo 21 de novembro de 2025 Data de registro 24 de novembro de 2025 Data prevista para pagamento 12 de dezembro de 2025

Indicadores de desempenho alternativos:

As informações financeiras apresentadas acima incluem a consolidação proporcional dos resultados financeiros das joint ventures da ADNOC Gas.

O EBITDA inclui a consolidação proporcional das joint ventures e representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

A reconciliação entre os dados financeiros apresentados e as demonstrações financeiras IFRS é apresentada no Relatório de Discussão e Análise da Administração.

Nota de advertência:

Este anúncio contém declarações prospectivas relativas à situação financeira, aos resultados operacionais e às atividades da ADNOC Gas. Todas as declarações, exceto aquelas que se referem a fatos históricos, são ou podem ser consideradas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são declarações de expectativas futuras baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou os eventos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. A ADNOC Gas não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros dados. Os resultados podem diferir significativamente daqueles declarados, implícitos ou inferidos a partir das declarações prospectivas contidas neste anúncio. Os leitores não devem depositar confiança excessiva em declarações prospectivas.

Sobre a ADNOC Gas

A ADNOC Gas, listada na ADX (símbolo ADX: "ADNOCGAS" / ISIN: "AEE01195A234"), é uma empresa integrada de processamento e venda de gás em grande escala e de nível internacional que opera em toda a cadeia de valor do gás, desde o recebimento de matéria-prima da ADNOC, passando por operações de grande porte e longa duração para processamento e fracionamento de gás, até a venda de produtos a clientes nacionais e internacionais. A ADNOC Gas atende a aproximadamente 60% da demanda de vendas de gás dos Emirados Árabes Unidos e abastece clientes finais em mais de 20 países. Para saber mais, acesse: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2822271/ADNOC_Gas_Logo.jpg

FONTE ADNOC Gas