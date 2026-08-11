ADNOC 가스, 2분기 견고한 순이익 달성... 주요 성장 프로젝트 최종투자결정

국내 가스 수요에 힘입어 순이익 미화 6억 6500만 달러 달성

리치 가스 개발 프로젝트 최종투자결정으로 2030년까지 EBITDA 60% 성장 견인

합샨 복구율을 예정보다 앞당겨 85%까지 성공적으로 끌어올림

점진적 배당 정책을 재확인하며 미화 9억 4000만 달러 규모의 분기 배당 승인

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- ADNOC 가스 및 그 계열사(이하 'ADNOC 가스' 또는 '회사', ADNOC Gas plc, ADX: ADNOCGAS, ISIN: AEE01195A234)가 8월 10일, 2026년 2분기 실적을 발표했다. 회사는 해당 기간 중 이례적인 외부 혼란에도 불구하고 가이던스 범위인 4억~6억 달러를 상회하는 순이익 6억 6500만 달러를 달성했다. 회사는 리치 가스 개발(Rich Gas Development, RGD) 프로젝트 2단계와 3단계에 대한 최종투자결정(Final Investment Decisions, FID)을 내리고 설계, 조달, 시공(EPC) 계약(이하 '계약 체결')을 발주하며 장기 성장 전략 실행에서 중요한 이정표를 달성했다.

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

ADNOC 가스의 파테마 알 누아이미(Fatema Al Nuaimi) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "이는 ADNOC 가스에 있어 결정적인 순간이다. 리치 가스 개발 프로젝트에 대한 최종투자결정과 계약 체결로, 우리는 세계 최대 규모의 가스 처리 성장 프로그램 중 하나를 가속화하는 것을 넘어 목표치를 한층 더 높이며 2030년까지 EBITDA 60% 성장을 목표로 하고 있다. 이러한 전략적 투자는 ADNOC 가스의 천연가스 처리 및 수출 역량을 크게 확대하고 주주들을 위한 지속적인 가치를 창출하며, 당사를 UAE 에너지 미래의 중심에 자리매김하게 할 것이다. 경제적 영향을 넘어, 이러한 투자는 국가의 에너지 안보를 지키고 산업 성장에 동력을 제공하며, 국내외에서 늘어나는 에너지 수요를 충족할 준비를 갖추게 한다.

동시에 ADNOC 가스는 도전적인 운영 환경 속에서도 가이던스 범위를 상회하는 견고한 2분기 순이익을 달성했으며, 이는 우리 사업의 강점과 실행력의 규율, 그리고 장기 전략의 지속적인 실행을 반영한다."

이러한 투자 결정으로 2023년 대비 2030년까지 ADNOC Gas의 목표 EBITDA 성장률은 기존에 안내했던 2023~2029년 동안 40% 이상에서 60%[1]로 상향 조정됐다. 이러한 상향 조정은 회사 프로젝트 포트폴리오가 지닌 장기적 가치 창출 능력과 자본 배분에 대한 규율 있는 접근 방식을 반영한다. ADNOC 가스는 이제 이러한 성장 목표를 달성하기 위해 2026년부터 2030년까지 약 280억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있다.

ADNOC 가스는 RGD 프로젝트 2단계와 3단계에 대해 총 82억 달러 규모의 EPC 계약을 발주했다. 2단계는 위슨 엔지니어링(Wison Engineering)에 39억 달러, 3단계는 테크니몬트(Tecnimont)에 43억 달러 규모로 각각 발주됐다. 이번 계약들은 2025년 6월 발표된 1단계를 기반으로 하며, 이는 여러 가스 자산에 걸쳐 핵심 처리 설비를 확장해 처리량을 늘리고 운영 효율성을 개선하는 작업이다.

위슨 엔지니어링이 수행할 2단계는 합샨(Habshan) 시설에 새로운 천연가스 처리 트레인을 추가해 ADNOC 가스의 천연가스 처리 역량을 확대하고 운영상의 유연성을 강화하며 UAE의 다운스트림 및 석유화학 부문 확대를 지원할 예정이다. 테크니몬트가 수행할 3단계는 루와이스(Ruwais)에 새로운 천연가스액(NGL) 분리 트레인을 추가해 리치 천연가스에서 더 높은 가치의 액체를 회수해 수출하는 능력을 늘리며 ADNOC 가스의 글로벌 고객 포트폴리오를 강화할 예정이다.

1단계에 투입이 확정된 50억 달러와 더불어, 이번 신규 계약 발주로 RGD 프로젝트에 대한 총투자액은 132억 달러에 이르게 됐다. 이 프로젝트는 ADNOC이 생산 역량 목표를 향해 나아가면서 늘어나는 연관 가스 물량으로부터 혜택을 받을 것으로 기대된다.

업계 최대 규모의 가스 성장 프로그램 중 하나를 실현하다

ADNOC 가스는 루와이스 LNG(Ruwais LNG), 에탄 회수 및 수익화 극대화(Maximizing Ethane Recovery and Monetization, MERAM), RGD, 에스티다마(Estidama)라는 4개의 메가프로젝트를 아우르는 업계 최대 규모의 가스 성장 프로그램 중 하나를 실행하고 있으며, 이들 프로젝트는 함께 134억 달러의 자국내가치(In-Country Value, ICV)를 창출할 것으로 예상되어 UAE의 산업 발전 및 경제 다각화 목표에 대한 회사의 기여를 한층 더 뒷받침할 것으로 기대된다. 이 프로그램은 계속 진행되고 있으며, MERAM은 2027년 완공이 예상되고 루와이스 LNG와 에스티다마 모두 계획대로 진행되고 있다. 이러한 성장은 최근 발표된 밥 가스캡(Bab Gas Cap)과 움 샤이프 가스캡(Umm Shaif Gas Cap) 개발을 포함한, 가스 가치사슬 전반에 걸친 ADNOC의 지속적인 투자로 한층 더 뒷받침되고 있으며, 이는 더 많은 천연가스와 연관 가스 액체를 ADNOC 가스의 통합 가치사슬로 유입시켜 추가적인 원료와 처리량, LNG 수출, 더 높은 수익원을 지원할 것이다.

전 사업 부문에 걸친 AI와 로보틱스 규모 확대

ADNOC 가스는 또한 공중 드론과 4족 보행 검사 로봇, 탱크 등반 크롤러에 이르는 인공지능과 로보틱스를 전 자산에 걸쳐 확대 적용하고 있으며, 이를 통해 점검 비용을 최대 75%까지 절감하고 특정 점검 작업을 최대 15배 더 빠르게 완료하며, 점점 더 자율화되는 운영으로 나아가는 과정에서 위험한 환경에서 인력을 배제할 수 있는 가능성을 확보하고 있다.

실적 개요

ADNOC 가스는 2026년 2분기에 순이익 6억 6500만 달러를 달성했으며, 이는 1분기에 제시된 가이던스 범위인 4억~6억 달러의 상단을 상회하는 수치로, 도전적인 운영 환경 속에서도 견고한 운영 성과를 반영한다. 이는 국내 가스 사업 부문의 견고한 마진에 힘입은 결과다.

영업활동으로 인한 견고한 현금 흐름에 힘입어, 이사회는 2030년까지 연간 5%의 배당 성장을 달성하겠다는 약속에 따라 2026년 9월 지급될 9억 4000만 달러 규모의 분기 배당을 승인했다. ADNOC 가스는 여전히 아부다비증권거래소(ADX)에서 최대 배당 지급 기업으로 자리하고 있다.

합샨 복합단지 사건

ADNOC 가스는 4월 3일과 8일 합샨 부지에서 발생한 보안 관련 사건에 신속하게 대응하며 안전을 최우선시하고 고객에 대한 영향을 최소화하는 데 힘썼다. 회사는 이러한 사건으로 인한 영향에 대한 기술 평가를 완료했으며, 가스 공급이 이미 85%까지 복구되어 5월에 설정한 연말 목표를 초과 달성하는 등 예상보다 빠르게 복구가 진행됐다.

2026년 3분기 및 연간 전망

호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 통한 해상 운송의 지속적인 혼란은 2분기 제품 선적에 영향을 미쳤다. 선제적인 재고, 물류, 공급망 관리를 통해 ADNOC 가스는 고객 및 파트너들과 긴밀히 협력해 이러한 혼란의 영향을 완화하고 일시적인 제약을 관리하며 가능한 모든 곳에서 계약상의 의무를 이행하고자 노력했다.

3분기의 경우, ADNOC 가스는 호르무즈 해협을 통한 해상 운송로가 계속 혼란을 겪을 것이라는 가정 아래 순이익이 6억~8억 달러 범위에 이를 것으로 예상하고 있다. 더 앞을 내다보면, 2026년 4분기까지 해상 운송이 완전히 회복되고 가격 실현이 정상화될 경우, 회사는 2026년 연간 순이익이 35억~40억 달러 범위에 이를 것으로 예상한다.

주의사항

본 발표에는 ADNOC 가스의 재무상태, 영업실적, 사업에 관한 미래예측진술(forward-looking statements)이 포함되어 있다. 과거 사실에 대한 진술이 아닌 모든 진술은 미래예측진술이거나, 이로 간주될 수 있다. 미래예측진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 기반한 미래 전망에 대한 진술이며, 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성(호르무즈 해협을 포함한 해상 운송로의 혼란, 지정학적 상황 변화, 원자재 가격 및 제품 가격 실현의 변동, 합샨 콤플렉스와 관련된 위험을 포함한 운영상 위험, 주요 자본 프로젝트의 시기 및 실행 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)을 수반하며, 이로 인해 실제 결과와 성과, 사건은 이러한 진술에서 명시적으로나 암묵적으로 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다. ADNOC 가스는 새로운 정보나 미래의 사건, 그 외 정보로 인해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 지지 않는다. 실제 결과는 이 발표문에 포함된 미래예측진술에서 언급되거나 암시되거나 추론된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 독자들은 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안 된다.

ADNOC 가스 소개

아부다비 증권거래소(ADX: ADNOCGAS, ISIN: AEE01195A234)에 상장된 ADNOC 가스는 ADNOC으로부터 원료를 공급받는 것부터 가스 처리 및 분리를 위한 대규모의 장기적인 운영, 그리고 국내외 고객에게 제품을 판매하는 것까지 가스 가치사슬 전반에서 운영되는 세계적 수준의 대규모 통합 가스 처리 및 판매 기업이다. ADNOC 가스는 UAE 판매용 가스 수요의 약 60%를 공급하고 있으며, 20개국이 넘는 지역의 최종 고객들에게 제품을 공급하고 있다. 자세한 정보는 www.adnocgas.ae에서 확인할 수 있다.

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[1] 브렌트유 배럴당 70달러를 기준으로 산정

SOURCE ADNOC Gas