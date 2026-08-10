ADNOC Gas erzielt im zweiten Quartal soliden Nettogewinn und trifft endgültige Investitionsentscheidungen für wichtige Wachstumsprojekte

Nettogewinn von 665 Millionen US-Dollar, getragen von der inländischen Gasnachfrage –

Endgültige Investitionsentscheidungen für das „Rich-Gas-Development"-Projekt sollen bis 2030 ein EBITDA-Wachstum von 60 % bewirken –

Erfolgreiche Beschleunigung der Förderausbeute in Habshan auf 85 %, vor dem Zeitplan

– Quartalsdividende in Höhe von 940 Millionen US-Dollar genehmigt, progressive Dividendenpolitik bekräftigt

ABU DHABI, VAE, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und seine Tochtergesellschaften (zusammen als „ADNOC Gas" oder das „Unternehmen" bezeichnet) (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) gaben heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt und erzielten einen Nettogewinn von 665 Millionen US-Dollar, der trotz außergewöhnlicher externer Störungen während des Berichtszeitraums über der Prognosespanne von 400 bis 600 Millionen US-Dollar lag. Das Unternehmen hat bei der Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es endgültige Investitionsentscheidungen (FIDs) getroffen und Aufträge für Planung, Beschaffung und Bau (EPC) für die Phasen 2 und 3 seines Rich-Gas-Entwicklungsprojekts (RGD) vergeben hat (zusammenfassend als „Auftragsvergaben" bezeichnet).

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

Fatema Al Nuaimi, Chief Executive Officer von ADNOC Gas, sagte: „Dies ist ein entscheidender Moment für ADNOC Gas. Mit der endgültigen Investitionsentscheidung und den Auftragsvergaben für das Rich-Gas-Entwicklungsprojekt beschleunigen wir nicht nur eines der weltweit größten Wachstumsprogramme im Bereich der Gasaufbereitung – wir setzen uns auch ehrgeizigere Ziele und streben bis 2030 ein EBITDA-Wachstum von 60 % an. Diese strategischen Investitionen werden unsere Kapazitäten zur Erdgasaufbereitung und zum Export erheblich erweitern, dauerhaften Wert für unsere Aktionäre schaffen und ADNOC Gas in den Mittelpunkt der Energiezukunft der VAE rücken. Über ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hinaus sichern sie die Energiesicherheit des Landes, treiben dessen industrielles Wachstum voran und stellen sicher, dass wir bereit sind, den steigenden Energiebedarf zu decken – im Inland und weltweit.

Gleichzeitig erzielte ADNOC Gas im zweiten Quartal trotz eines schwierigen operativen Umfelds einen robusten Nettogewinn, der über unserer Prognosespanne lag. Dies spiegelt die Stärke unseres Geschäfts, die Disziplin bei der Umsetzung und die konsequente Umsetzung unserer langfristigen Strategie wider."

Diese Investitionsentscheidungen erhöhen das angestrebte EBITDA-Wachstum von ADNOC Gas bis 2030 auf 60 %[1] im Vergleich zu 2023 – eine Anhebung gegenüber dem zuvor kommunizierten Ziel von mehr als 40 % für den Zeitraum 2023–2029. Die Anhebung spiegelt die langfristige Wertschöpfung des Projektportfolios des Unternehmens und dessen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation wider. ADNOC Gas rechnet nun damit, zwischen 2026 und 2030 rund 28 Milliarden US-Dollar zu investieren, um dieses Wachstumsziel zu erreichen.

ADNOC Gas hat EPC-Aufträge im Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar für die Phasen 2 und 3 des RGD-Projekts vergeben – 3,9 Milliarden US-Dollar für Phase 2 an Wison Engineering und 4,3 Milliarden US-Dollar für Phase 3 an Tecnimont. Diese Verträge knüpfen an die im Juni 2025 angekündigte Phase 1 an, in deren Rahmen wichtige Aufbereitungsanlagen erweitert werden, um den Durchsatz zu steigern und die betriebliche Effizienz über mehrere Gasstandorte hinweg zu verbessern.

Phase 2, die von Wison Engineering umgesetzt wird, sieht die Errichtung einer neuen Erdgasaufbereitungsanlage am Standort Habshan vor. Damit wird die Erdgasaufbereitungskapazität von ADNOC Gas erweitert, die betriebliche Flexibilität erhöht und der wachsende Downstream- sowie der petrochemische Sektor der VAE unterstützt. Phase 3, die von Tecnimont umgesetzt wird, sieht die Errichtung einer neuen Fraktionierungsanlage für Erdgasflüssigkeiten (NGL) in Ruwais vor. Dadurch wird die Gewinnung höherwertiger Flüssigkeiten aus reichhaltigem Erdgas für den Export gesteigert und das globale Kundenportfolio von ADNOC Gas gestärkt.

Zusammen mit den für Phase 1 zugesagten 5 Milliarden US-Dollar erhöhen die neuen Aufträge die Gesamtinvestition in das RGD-Projekt auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Das Projekt wird von höheren Begleitgasmengen profitieren, während ADNOC seine Ziele hinsichtlich der Produktionskapazität weiter vorantreibt.

Umsetzung eines der größten Gasausbauprogramme der Branche

ADNOC Gas führt eines der größten Gaswachstumsprogramme der Branche durch, das vier Megaprojekte umfasst – Ruwais LNG, Maximizing Ethane Recovery and Monetization (MERAM), RGD und Estidama –, die zusammen voraussichtlich einen „In-Country Value" (ICV) von 13,4 Milliarden US-Dollar generieren werden und damit den Beitrag des Unternehmens zu den Zielen der Vereinigten Arabischen Emirate hinsichtlich industrieller Entwicklung und wirtschaftlicher Diversifizierung stärken. Das Programm schreitet weiter voran: Die Fertigstellung von MERAM wird für 2027 erwartet, und sowohl Ruwais LNG als auch Estidama entwickeln sich planmäßig. Dieses Wachstum wird zudem durch die anhaltenden Investitionen von ADNOC entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette untermauert – einschließlich der kürzlich angekündigten Erschließungen der Gasvorkommen Bab Gas Cap und Umm Shaif Gas Cap –, die mehr Erdgas und begleitende Gasflüssigkeiten in die integrierte Wertschöpfungskette von ADNOC Gas einbringen und so zusätzliche Rohstoffe, Verarbeitungsmengen, LNG-Exporte sowie höhere Einnahmequellen ermöglichen.

Ausweitung von KI und Robotik im gesamten Betrieb

ADNOC Gas baut zudem den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik – von Drohnen und vierbeinigen Inspektionsrobotern bis hin zu tankkletternden Crawlern – in allen seinen Anlagen aus. Dies birgt das Potenzial, die Inspektionskosten um bis zu 75 % zu senken, bestimmte Inspektionen bis zu 15-mal schneller durchzuführen und Personal aus gefährlichen Umgebungen zu entfernen, während das Unternehmen auf einen zunehmend autonomen Betrieb zusteuert.

Ergebnisübersicht

ADNOC Gas erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 665 Millionen US-Dollar – und lag damit über dem oberen Ende der im ersten Quartal angegebenen Prognosespanne von 400 bis 600 Millionen US-Dollar, was die starke operative Leistung in einem herausfordernden Geschäftsumfeld widerspiegelt. Unterstützt wurde dies durch stabile Margen im inländischen Gasgeschäft.

Gestützt auf den robusten Cashflow aus dem operativen Geschäft hat der Vorstand eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 940 Millionen US-Dollar genehmigt, die im September 2026 ausgezahlt wird und im Einklang mit der Verpflichtung steht, bis 2030 ein jährliches Dividendenwachstum von 5 % zu erzielen. ADNOC Gas ist weiterhin der größte Dividendenzahler an der ADX.

Vorfälle am Standort Habshan

ADNOC Gas reagierte umgehend auf die sicherheitsrelevanten Vorfälle am Standort Habshan am 3. und 8. April, wobei die Sicherheit oberste Priorität hatte und Störungen für die Kunden auf ein Minimum reduziert wurden. Das Unternehmen hat seine technische Bewertung der Auswirkungen dieser Vorfälle abgeschlossen, und die Wiederherstellung schreitet schneller als geplant voran: Die Gasversorgung wurde bereits zu 85 % wiederhergestellt und übertrifft damit das im Mai festgelegte Jahresendziel.

Ausblick für das 3. Quartal und das Gesamtjahr 2026

Anhaltende Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus wirkten sich im zweiten Quartal auf die Produktabnahmen aus. Durch proaktives Bestands-, Logistik- und Lieferkettenmanagement arbeitete ADNOC Gas eng mit Kunden und Partnern zusammen, um die Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen abzumildern, vorübergehende Engpässe zu bewältigen und Verpflichtungen nach Möglichkeit zu erfüllen.

Für das dritte Quartal erwartet ADNOC Gas einen Nettogewinn in einer Spanne von 600 bis 800 Millionen US-Dollar, basierend auf der Annahme, dass die Seeverkehrswege durch die Straße von Hormuz weiterhin gestört sind. Mit Blick auf die weitere Zukunft geht das Unternehmen davon aus, dass der Nettogewinn für das Gesamtjahr 2026 zwischen 3,5 und 4 Milliarden US-Dollar liegen wird, sofern der Seeverkehr bis zum vierten Quartal 2026 vollständig wiederhergestellt ist und sich die erzielten Preise normalisieren.

Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Finanzlage, zu den Geschäftsergebnissen und zum Geschäft von ADNOC Gas. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über zukünftige Erwartungen, die auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung beruhen und bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Störungen der Seewege (einschließlich der Straße von Hormuz), geopolitische Entwicklungen, Schwankungen bei Rohstoffpreisen und Produktverkäufen, operative Risiken – einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem Habshan-Komplex – sowie den Zeitplan und die Durchführung großer Investitionsprojekte), die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. ADNOC Gas übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die ausdrücklich oder implizit gemacht wurden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Informationen zu ADNOC Gas

ADNOC Gas, notiert an der ADX (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) ist ein weltweit führendes, groß angelegtes integriertes Gasverarbeitungs- und -vertriebsunternehmen, das entlang der gesamten Gaswertschöpfungskette tätig ist – von der Annahme von Ausgangsmaterial von ADNOC über umfangreiche, langlebige Anlagen zur Gasverarbeitung und -fraktionierung bis hin zum Verkauf von Produkten an inländische und internationale Kunden. ADNOC Gas deckt etwa 60 % des Gasbedarfs der VAE und beliefert Endkunden in über 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

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[1] Ausgehend von einem Brent-Rohölpreis von 70 US-Dollar pro Barrel