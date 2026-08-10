- ADNOC Gas registra unos beneficios netos sólidos en el segundo trimestre y toma la decisión final de inversión (FID) en importantes proyectos de crecimiento

Registra un beneficio neto de 665 millones de dólares, impulsado por la demanda nacional de gas

Las decisiones finales de inversión en el proyecto de desarrollo de gas rico impulsarán un crecimiento del 60 % del EBITDA para 2030

Se ha acelerado con éxito la recuperación de Habshan hasta el 85 %, antes de lo previsto

Se aprueba un dividendo trimestral de 940 millones de dólares y se reafirma la política de dividendos progresiva

ABU DABI, EAU, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc y sus filiales (denominadas conjuntamente "ADNOC Gas" o la "Compañía") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) han anunciado hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, con un beneficio neto de 665 millones de dólares, por encima del rango previsto de entre 400 y 600 millones de dólares, a pesar de las excepcionales perturbaciones externas registradas durante el periodo. La Compañía ha alcanzado un hito significativo en la ejecución de su estrategia de crecimiento a largo plazo al tomar las decisiones finales de inversión (FID) y adjudicar los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para las fases 2 y 3 de su proyecto de desarrollo de gas rico (RGD) (en conjunto, las "adjudicaciones de contratos").

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

Fatema Al Nuaimi, consejera delegada de ADNOC Gas, afirmó: "Este es un momento decisivo para ADNOC Gas. Con la decisión final de inversión y la adjudicación de los contratos para el Proyecto de Desarrollo de Gas Rico, no solo estamos acelerando uno de los programas de crecimiento en el procesamiento de gas más grandes del mundo, sino que también estamos elevando nuestras ambiciones, con el objetivo de alcanzar un crecimiento del EBITDA del 60 % para 2030. Estas inversiones estratégicas ampliarán significativamente nuestra capacidad de procesamiento y exportación de gas natural, generarán valor duradero para nuestros accionistas y situarán a ADNOC Gas en el centro del futuro energético de los Emiratos Árabes Unidos. Más allá de su impacto económico, garantizan la seguridad energética del país, impulsan su crecimiento industrial y aseguran que estemos preparados para satisfacer la creciente demanda energética, tanto a nivel nacional como en todo el mundo.

Al mismo tiempo, ADNOC Gas registró en el segundo trimestre unos ingresos netos sólidos que superaron nuestro rango previsto, a pesar de un entorno operativo difícil, lo que refleja la solidez de nuestro negocio, la disciplina en nuestra ejecución y la aplicación continuada de nuestra estrategia a largo plazo".

Estas decisiones de inversión elevan el objetivo de crecimiento del EBITDA de ADNOC Gas al 60 %[1] para 2030 con respecto a 2023, lo que supone una revisión al alza del objetivo comunicado anteriormente, que era de más del 40 % para el periodo 2023-2029. Esta revisión al alza refleja la creación de valor a largo plazo de la cartera de proyectos de la empresa y su enfoque disciplinado en la asignación de capital. ADNOC Gas prevé ahora invertir aproximadamente 28.000 millones de dólares entre 2026 y 2030 para hacer realidad este objetivo de crecimiento.

ADNOC Gas ha adjudicado contratos EPC por valor de 8.200 millones de dólares para las fases 2 y 3 del proyecto RGD: 3.900 millones de dólares para la fase 2, a Wison Engineering, y 4.300 millones de dólares para la fase 3, a Tecnimont. Estos contratos se suman a la fase 1, anunciada en junio de 2025, que consiste en la ampliación de unidades clave de procesamiento para aumentar el rendimiento y mejorar la eficiencia operativa en múltiples activos de gas.

La fase 2, que llevará a cabo Wison Engineering, añadirá una nueva línea de procesamiento de gas natural en las instalaciones de Habshan, lo que ampliará la capacidad de procesamiento de gas natural de ADNOC Gas, mejorará la flexibilidad operativa y respaldará los sectores petroquímico y de transformación, en expansión en los EAU. La Fase 3, que llevará a cabo Tecnimont, añadirá una nueva línea de fraccionamiento de líquidos de gas natural (GNL) en Ruwais, lo que aumentará la recuperación de líquidos de mayor valor a partir de gas natural rico para su exportación y reforzará la cartera global de clientes de ADNOC Gas.

Junto con los 5.000 millones de dólares comprometidos para la Fase 1, las nuevas adjudicaciones elevan la inversión total en el proyecto RGD a 13.200 millones de dólares. Este se beneficiará de mayores volúmenes de gas asociado a medida que ADNOC avance hacia sus objetivos de capacidad de producción.

Llevando a cabo uno de los mayores programas de crecimiento de gas del sector

ADNOC Gas está llevando a cabo uno de los mayores programas de crecimiento del sector del gas, que abarca cuatro megaproyectos —Ruwais LNG, Maximizing Ethane Recovery and Monetization (MERAM), RGD y Estidama— que, en conjunto, se espera que generen 13.400 millones de dólares en valor generado en el país (ICV), lo que refuerza la contribución de la empresa a los objetivos de desarrollo industrial y diversificación económica de los Emiratos Árabes Unidos. El programa sigue avanzando: se prevé que MERAM entre en funcionamiento en 2027, mientras que Ruwais LNG y Estidama avanzan según lo previsto. Este crecimiento se ve respaldado además por la inversión continuada de ADNOC en toda la cadena de valor del gas —incluidos los proyectos recientemente anunciados de Bab Gas Cap y Umm Shaif Gas Cap—, lo que aportará más gas natural y líquidos de gas asociados a la cadena de valor integrada de ADNOC Gas, lo que propiciará un aumento de la materia prima, los volúmenes de procesamiento, las exportaciones de GNL y mayores flujos de ingresos.

Ampliación del uso de la IA y la robótica en todas las operaciones

ADNOC Gas también está ampliando el uso de la inteligencia artificial y la robótica —desde drones aéreos y robots de inspección de cuatro patas hasta vehículos trepadores para tanques— en todas sus instalaciones, lo que podría reducir los costes de inspección hasta en un 75 %, completar ciertas inspecciones hasta 15 veces más rápido y retirar al personal de entornos peligrosos a medida que avanza hacia operaciones cada vez más autónomas.

Resumen de resultados

ADNOC Gas obtuvo un beneficio neto de 665 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, por encima del límite superior del rango de previsiones de entre 400 y 600 millones de dólares facilitado en el primer trimestre, lo que refleja un sólido rendimiento operativo en un entorno operativo difícil. Este resultado se vio respaldado por los márgenes resistentes del negocio nacional del gas.

Gracias a su sólido flujo de caja operativo, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo trimestral de 940 millones de dólares, pagadero en septiembre de 2026, en consonancia con el compromiso de ofrecer un crecimiento anual de los dividendos del 5 % hasta 2030. ADNOC Gas sigue siendo la empresa que más dividendos reparte en la ADX.

Incidentes en el complejo de Habshan

ADNOC Gas respondió con rapidez a los incidentes relacionados con la seguridad que se produjeron en las instalaciones de Habshan los días 3 y 8 de abril, dando prioridad a la seguridad y minimizando las interrupciones para los clientes. La empresa ha concluido su evaluación técnica del impacto de estos incidentes y la recuperación ha avanzado antes de lo previsto, habiéndose restablecido ya el suministro de gas en un 85 %, superando el objetivo fijado en mayo para finales de año.

Perspectivas para el tercer trimestre y el año completo 2026

Las continuas interrupciones en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz afectaron a los envíos de productos durante el segundo trimestre. Mediante una gestión proactiva de las existencias, la logística y la cadena de suministro, ADNOC Gas colaboró estrechamente con clientes y socios para mitigar el impacto de estas interrupciones, gestionar las limitaciones temporales y cumplir sus compromisos siempre que fue posible.

Para el tercer trimestre, ADNOC Gas prevé unos ingresos netos de entre 600 y 800 millones de dólares, partiendo de la hipótesis de que las rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz sigan viéndose interrumpidas. A largo plazo, si las operaciones marítimas se restablecen por completo para el cuarto trimestre de 2026 y los precios se normalizan, la empresa espera que los ingresos netos del ejercicio completo de 2026 oscilen entre 3.500 y 4.000 millones de dólares.

Advertencia:

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a la situación financiera, los resultados de explotación y las actividades de ADNOC Gas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son afirmaciones sobre expectativas futuras que se basan en las expectativas y supuestos actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos (entre los que se incluyen, a título enunciativo, las interrupciones en las rutas marítimas —incluido el estrecho de Ormuz—, acontecimientos geopolíticos, fluctuaciones en los precios de las materias primas y en los ingresos por productos, riesgos operativos —incluidos los relacionados con el complejo de Habshan— y el calendario y la ejecución de grandes proyectos de inversión) que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. ADNOC Gas no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros u otra información. Los resultados podrían diferir sustancialmente de los indicados, implícitos o inferidos de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Acerca de ADNOC Gas

ADNOC Gas, que cotiza en la ADX (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), es una empresa de clase mundial dedicada al procesamiento y la venta de gas a gran escala que opera en toda la cadena de valor del gas, desde la recepción de la materia prima procedente de ADNOC, pasando por grandes instalaciones de larga duración para el procesamiento y fraccionamiento del gas, hasta la venta de productos a clientes nacionales e internacionales. ADNOC Gas suministra aproximadamente el 60 % de las necesidades de gas de los Emiratos Árabes Unidos y abastece a clientes finales en más de 20 países. Para obtener más información, visite: www.adnocgas.ae

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[1] Partiendo de un precio del crudo Brent de 70 dólares por barril