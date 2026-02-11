ADNOC Gas entrega lucro líquido recorde de US$ 5,2 bilhões em 2025

Dividendo de US$ 3,6 bilhões para 2025 aprovado pelo Conselho

O EBITDA do negócio doméstico de gás cresceu 10% em relação ao ano anterior em 2025, sustentado por um crescimento de 4% nos volumes de vendas no mercado interno

Decisões finais de investimento para as fases 2 e 3 do Rich Gas Development (RGD) previstas para o primeiro trimestre de 2026, reforçando o crescimento da capacidade a longo prazo

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ADNOC Gas plc e suas subsidiárias (juntas denominadas "ADNOC Gas" ou a "Empresa") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), anunciaram hoje um lucro líquido recorde1 de US$ 5,2 bilhões, um aumento de 3% em relação a 2024, demonstrando lucros estruturalmente resilientes e capacidade de desempenho consistente ao longo dos ciclos das commodities. Os resultados da empresa evidenciaram a solidez de sua estratégia de longo prazo, apresentando resultados recordes no ano inteiro, apesar do preço médio do petróleo Brent ter caído 14% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 69. O sólido lucro líquido da empresa em 2025 foi influenciado principalmente pela força de seus negócios domésticos de gás, onde o EBITDA aumentou 10% com um crescimento de 4% no volume de vendas em relação ao ano anterior e melhores condições comerciais.

Fatema Al Nuaimi, diretora executiva da ADNOC Gas, afirmou: "2025 foi um ano decisivo para a ADNOC Gas. Obtivemos lucros recordes enquanto investíamos no crescimento, demonstrando que nosso negócio é resiliente, escalável e globalmente relevante. Uma vez que a demanda por fornecimento confiável de gás continua a crescer, a ADNOC Gas se posiciona estrategicamente para atender tanto o mercado dos Emirados Árabes Unidos quanto o mercado internacional com confiança e disciplina."

Em termos de perspectivas futuras, a ADNOC Gas continua bem posicionada para absorver o crescimento contínuo da demanda interna após 2026, com o apoio de investimentos estratégicos em infraestrutura, incluindo o projeto do gasoduto ADNOC Estidama, que ampliará o acesso aos Emirados do Norte e reforçará o objetivo de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos de alcançar a autossuficiência em gás. A decisão final sobre o investimento (FID) nas fases dois e três do projeto Rich Gas Development (RGD) está prevista para o primeiro trimestre de 2026. Essa expansão, que aproveita o crescimento das operações upstream da ADNOC, é um dos projetos essenciais para permitir que a ADNOC Gas amplie sua capacidade total em 30% até 2029. Enquanto a demanda global por gás continua a crescer, a ADNOC Gas está fazendo investimentos com confiança para reforçar a segurança energética dos Emirados Árabes Unidos e, ao mesmo tempo, expandir seus mercados internacionais.

O lucro líquido do quarto trimestre de 2025 foi de US$ 1,2 bilhão, apesar dos preços mais baixos no mercado de exportação. A ADNOC Gas aumentou seu volume de vendas em 5% em comparação com o quarto trimestre de 2024, principalmente devido ao forte desempenho do gás doméstico, com a demanda permanecendo estável durante as condições climáticas mais amenas dos Emirados Árabes Unidos no último trimestre de 2025. No geral, o EBITDA ajustado doméstico para o quarto trimestre de 2025 aumentou 6% em relação ao ano anterior.2. Essa demanda sustentada pode ser atribuída ao setor industrial robusto, que contribuiu para uma taxa de crescimento do PIB dos Emirados Árabes Unido3 s de 4,8% em 2025.

Os gastos de capital aumentaram para US$ 3,6 bilhões em 2025, com o avanço de vários projetos importantes. Em 2025, lançamos a primeira fase do projeto RGD, que expande a capacidade doméstica de processamento de gás e aumenta a produção de líquidos comercializados para exportação a partir de novos suprimentos de gás mais ricos, progredindo em consonância com a estratégia da ADNOC Gas.

Após o início das operações do IGD–E2 no último trimestre de 2025, os trabalhos estão avançando conforme o planejado no projeto do gasoduto ADNOC Estidama, que tem como objetivo melhorar o acesso para clientes industriais e de serviços públicos nos Emirados do Norte. Juntos, esses projetos consolidam o papel da ADNOC Gas como importante facilitadora do crescimento industrial dos Emirados Árabes Unidos e pilar da segurança energética a longo prazo.

Para o ano fiscal de 2025, a ADNOC Gas confirma seu dividendo de US$ 3,584 bilhões, dos quais um dividendo intermediário em dinheiro de US$ 1,792 bilhão foi pago em setembro de 2025, um dividendo trimestral de US$ 896 milhões foi pago em dezembro de 2025 e um dividendo final de US$ 896 milhões deverá ser pago em abril de 2026, dependendo da aprovação na Assembleia Geral Anual (AGM). O dividendo do AF 2025 está condizente com a sólida política da empresa de aumentar o dividendo anual em 5% ao ano e reflete o forte fluxo de caixa livre da empresa, que excede o compromisso com dividendos em mais de US$ 500 milhões.

Destaques principais:

Lucro líquido recorde no ano inteiro: US$ 5,2 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior

Os gastos de capital aumentaram para US$ 3,6 bilhões em 2025, um aumento de 98% em relação ao ano anterior

A ADNOC Gas confirma seus dividendos para 2025 no valor de US$ 3,584 bilhões

Milhões de dólares 4T 24 3T 25 4T 25 Ano a Ano % Trimestre a Trimestre %















4T 25 vs.

4T 24 4T 25 vs.

3T 25 Ano inteiro

2024 Ano inteiro

2025 AF 25 vs.

AF 24 Receita 6.060 5.931 5.482 -10 % -8 % 24.428 23.473 -4 % COGS -3.299 -3.217 -2.906 -12 % -10 % -13.770 -12.782 -7 % Opex -479 -537 -533 11 % -1 % -2.009 -2.054 2 % EBITDA 2.282 2.178 2.043 -10 % -6 % 8.648 8.636 0 % Lucro líquido 1.381 1.338 1.173 -15 % -12 % 5.001 5.166 3 % Margem EBITDA 37,7 % 36,7 % 37,3 % -38bps +55bps 35,4 % 36,8 % +139bps Margem de lucro líquido 22,8 % 22,6 % 21,4 % -139bps -115bps 20,5 % 22,0 % +153bps

Medidas alternativas de desempenho:

As informações financeiras apresentadas acima incluem a consolidação proporcional da ADNOC Gas dos resultados financeiros das JVs.

O EBITDA inclui a consolidação proporcional das JVs e representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

A reconciliação entre os dados financeiros apresentados e as demonstrações financeiras do IFRS é apresentada no Relatório de Análise e Discussão da Administração.

1 Todos os resultados do AF 2025 são valores preliminares não auditados

2 O EBITDA reportado para o 4T 2024 incluiu uma renovação do contrato de gás doméstico no valor de US$ 188 milhões para todo o ano de 2024

3 Fonte: FMI, outubro de 2025

Nota de advertência:

Este anúncio contém declarações prospectivas relativas à situação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da ADNOC Gas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são, ou podem ser consideradas, declarações prospectivas. As declarações prospectivas são declarações de expectativas futuras baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou os eventos reais difiram significativamente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. A ADNOC Gas não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos futuros ou outras informações. Os resultados podem diferir significativamente daqueles declarados, implícitos ou inferidos a partir das declarações prospectivas contidas neste anúncio. Os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas.

Sobre a ADNOC Gas

A ADNOC Gas, listada no ADX (símbolo ADX: "ADNOCGAS" / ISIN: "AEE01195A234"), é uma empresa integrada de processamento e venda de gás em grande escala e de nível internacional, que opera em toda a cadeia de valor do gás, desde o recebimento de matéria-prima da ADNOC, passando por grandes operações de longa duração para processamento e fracionamento de gás, até a venda de produtos a clientes nacionais e internacionais. A ADNOC Gas supre aproximadamente 60% das necessidades de gás para vendas dos Emirados Árabes Unidos e abastece clientes finais em mais de 20 países. Para saber mais, acesse: www.adnocgas.ae

