ADNOC Gas 公佈歷來最佳第三季業績，彰顯在瞬息萬變市況下的韌力與增長

第三季純利達 13.4 億美元創紀錄，按年增長 8%

年初至今純利達 39.9 億美元，較 2024 年增長 10%

本地天然氣 EBITDA 達 9.14 億美元，按年增長 26%

新增按季派息，強化 ADNOC Gas 對股東的承諾

阿聯酋阿布扎比 2025年11月15日 /美通社/ -- 世界級綜合天然氣加工與銷售公司 ADNOC Gas plc 及其子公司（合稱「ADNOC Gas」或「公司」）（阿布扎比證券交易所：ADNOCGAS）（國際證券識別碼：AEE01195A234）今日公佈其 2025 年第三季業績，錄得公司史上最高的第三季純利 13.4 億美元，按年增長 8%。年初至今純利達 39.9 億美元，優於市場預期。儘管 2025 年首九個月平均油價為每桶 71 美元，低於 2024 年同期的每桶 83 美元，公司仍錄得佳績。

2025 年第三季，ADNOC Gas 的本地天然氣業務業績創下新高，EBITDA 按年增長 26% 至 9.14 億美元。受惠於阿聯酋經濟的強勁表現，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測其 2025 年及 2026 年將分別增長 4.8% 和 5%，首九個月本地天然氣銷量錄得 4% 增長。同時，透過成功的合約重新談判帶來結構性改善，基本利潤率亦得以提升。

ADNOC Gas 行政總裁 Fatema Al Nuaimi 表示：「我們創紀錄的第三季業績，以及年初至今的強勁表現，印證了我們業務模式的韌力與適應能力。即使油價下跌，我們的盈利能力仍持續增長。儘管面對較低的油價環境，憑藉卓越營運和更完善的商業協議，我們繼續實現強勁回報。我們強化的股息政策及按季派息，進一步表明我們致力為股東創造最大價值。」

在長遠價值和穩定性方面，ADNOC Gas 提供了具吸引力的投資方案。公司高效且盈利能力強，其第三季純利創紀錄達 13.4 億美元，按年增長 8%；年初至今純利達 39.9 億美元，較 2024 年增長 10%，足證此點。強勁的現金流創造能力是 ADNOC Gas 財務實力的核心，本地天然氣業務的 EBITDA 達 9.14 億美元，按年增長 26%。

這些業績表明，ADNOC Gas 是一項高回報投資，具備可預測的現金流和強大的增長潛力。公司自 2025 年第三季起引入按季派息（將於 12 月 12 日或之前支付 8.96 億美元），加上年度股息增長 5% 的政策現已延長至 2030 年，此舉提升了透明度並提供了更穩定的收入，讓股東能更具信心地規劃和管理財務。透過投資 ADNOC Gas，股東可參與阿聯酋更廣泛的能源轉型，與國家宏大的目標保持一致。

強勁現金流推動增長與股東回報

ADNOC Gas 穩健的現金流創造能力一直是其財政實力的基石。公司持續產生可觀營運現金流的能力，使其毋須依賴額外債務，便能為不斷增長的股息支付和重大資本項目提供資金。

這種嚴謹的財務策略確保 ADNOC Gas 保持強健的資產負債表，支持產能擴張的長遠投資，並為股東帶來可持續的價值。我們在油價偏低的環境下仍保持現金流韌性，印證了我們對增長和財務穩定性的承諾。

董事會已批准將年度股息增長 5% 的政策延長至 2030 年，再次肯定了 ADNOC Gas 為股東實現長遠價值的承諾。為進一步提升股東價值，公司自 2025 年第三季起引入按季派息，首筆第三季中期股息 8.96 億美元將於 2025 年 12 月 12 日或之前支付。

主要業績摘要：

創紀錄的第三季純利： 13.4 億美元，按年增長 8%

年初至今純利： 39.9 億美元，優於市場預期

本地天然氣 EBITDA： 2025 年第三季為 9.14 億美元，按年增長 26%

年度股息增長 5% 的政策延長至 2030 年

引入按季派息；第三季中期股息 8.96 億美元將於 2025 年 12 月 12 日或之前支付

百萬美元 Q3 24 Q2 25 Q3 25 年增

率 % 季增率 (QoQ) %















Q3 25 vs.

Q3 24 Q3 25 vs.

Q2 25 2024 年

首

九個月 2025 年

首

九個月 9M 25 vs.

9M 24 收入 6,281 5,960 5,931 -6 % 0 % 18,368 17,991 -2 % 銷售成本 (COGS) -3,581 -3,205 -3,217 -10 % 0 % -10,471 -9,877 -6 % 營運開支 (Opex) -495 -499 -537 8 % 7 % -1,530 -1,521 -1 % EBITDA 2,205 2,256 2,178 -1 % -3 % 6,367 6,593 4 % 淨收益 1,243 1,385 1,338 8 % -3 % 3,621 3,993 10 % EBITDA 利潤率 35.1％ 37.9 % 36.7 % 161bps -113bps 34.7％ 36.6 % 199bps 淨收益利潤率 19.8 % 23.2 % 22.6 % 275bps -69bps 19.7 % 22.2 ％ 248bps

2025 年第三季中期股息發放的重要日期：

董事會批准 2025 年 11 月 12 日 授權日期（截止購買日期） 2025 年 11 月 20 日 除淨日期 2025 年 11 月 21 日 登記日期 2025 年 11 月 24 日 預期派息日期 2025 年 12 月 12 日

替代績效衡量標準：

上述財務資訊包括 ADNOC Gas 的按比例合併合資企業的財務表現。

EBITDA 包括合資企業的比例合併，並代表未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利。

所展示的財務數據和 IFRS 財務報表之間的對賬，已於管理層討論與分析報告中展示。

注意事項：

本公告包含有關 ADNOC Gas 財務狀況、營運業績和業務的前瞻性聲明。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述乃根據管理層目前的預期和假設而對未來展望作出的陳述，涉及已知及未知的風險及不確定性，可能導致實際結果、表現或事件與這些陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。本公司無義務因新資訊、未來發展或其他原因而公開更新或審視任何前瞻性陳述。結果可能與本公告中所載的前瞻性聲明所述、暗示或推斷的結果有重大不同。讀者不應過分依賴前瞻性陳述的內容。

ADNOC Gas 簡介

ADNOC Gas 已於阿布扎比證券交易所上市（阿布扎比證券交易所代碼：「ADNOCGAS」/ 國際證券識別碼：「AEE01195A234」），這是一家世界級的大型綜合天然氣加工和銷售公司，遍及整個天然氣價值鏈，從透過大型長久的天然氣處理和分餾設施接收 ADNOC 的原料再到將產品銷售給本地和國際客戶。ADNOC Gas 滿足阿聯酋約 60% 銷售天然氣需求，並向超過 20 個國家及地區終端客戶提供天然氣。如需了解詳情，請瀏覽：www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

SOURCE ADNOC Gas