ADNOC Gas obtiene los mejores resultados del tercer trimestre de su historia, lo que demuestra su resiliencia y crecimiento en un mercado dinámico

Récord de ingresos netos en el tercer trimestre de 1.340 millones de dólares, un 8 % más que el año anterior

Ingresos netos acumulados en lo que va de año de 3.990 millones de dólares, un 10 % más que en 2024

El EBITDA del gas nacional alcanzó los 914 millones de dólares, un 26 % más que el año anterior

El nuevo dividendo trimestral refuerza el compromiso de ADNOC Gas con sus accionistas

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc y sus subsidiarias (en conjunto denominadas "ADNOC Gas" o la "Empresa") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), una empresa integrada de procesamiento y venta de gas de primer nivel, anunció hoy sus resultados del tercer trimestre de 2025, en los que alcanzó los ingresos netos más altos de su historia para un tercer trimestre, con 1.340 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 8 %. Los ingresos netos acumulados en lo que va del año alcanzaron los 3.990 millones de dólares, lo que supera las expectativas del mercado, a pesar de que el precio promedio del petróleo fue de 71 dólares por barril en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con los 83 dólares por barril de 2024.

En el tercer trimestre de 2025, el negocio nacional de gas de ADNOC Gas obtuvo resultados récord, con un EBITDA que ascendió a 914 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 26 %. La fortaleza de la economía de los Emiratos Árabes Unidos, que según las previsiones del FMI crecerá un 4,8 % en 2025 y un 5 % en 2026, fue el principal factor que impulsó un aumento del 4 % en el volumen de ventas de gas nacional durante los primeros nueve meses. Esto se combina con una mejora de los márgenes subyacentes luego de las exitosas mejoras estructurales derivadas de la renegociación de contratos.

Fatema Al Nuaimi, directora ejecutiva de ADNOC Gas, declaró: "Nuestros resultados récord del tercer trimestre y el sólido rendimiento en lo que va del año son una prueba de la resiliencia y la adaptabilidad de nuestro modelo de negocio. Nuestra rentabilidad sigue creciendo, incluso con la caída de los precios del petróleo. A pesar del entorno de precios bajos del petróleo, seguimos obteniendo sólidos rendimientos, respaldados por la excelencia operativa y la mejora de los acuerdos comerciales. Nuestra política de dividendos mejorada, con distribución trimestral, demuestra aún más nuestro compromiso de maximizar el valor para nuestros accionistas".

Para obtener valor y estabilidad a largo plazo, ADNOC Gas ofrece una propuesta muy atractiva. La empresa es altamente eficaz y rentable, como lo demuestra su récord de ingresos netos en el tercer trimestre de 1.340 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 8 %, y unos ingresos netos acumulados en lo que va de año de 3.990 millones de dólares, un 10 % más que en 2024. La sólida generación de flujo de caja es la base de la fortaleza financiera de ADNOC Gas, con un EBITDA del gas nacional que alcanza los 914 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 26 %.

Estos resultados demuestran que ADNOC Gas es una inversión de alto rendimiento con flujos de caja predecibles y un fuerte potencial alcista. La introducción de distribuciones trimestrales de dividendos a partir del tercer trimestre de 2025, con un pago de 896 millones de dólares antes del 12 de diciembre, junto con un aumento anual del 5 % en el pago de dividendos, que ahora se extiende hasta 2030, ofrece una mayor transparencia e ingresos aún más regulares, lo que permite a los accionistas planificar y administrar sus finanzas con confianza. Al invertir en ADNOC Gas, los accionistas participan en la amplia transformación energética de los EAU, y se alinean con los ambiciosos objetivos nacionales.

El sólido flujo de caja impulsa el crecimiento y la rentabilidad para los accionistas

La sólida generación de flujo de caja de ADNOC Gas sigue siendo una piedra angular de su solidez fiscal. La capacidad de la empresa para generar de forma constante un importante flujo de caja operativo le permite financiar tanto el aumento de los pagos de dividendos como los grandes proyectos de inversión, sin tener que recurrir a deuda adicional.

Este enfoque disciplinado garantiza que ADNOC Gas mantenga un balance general sólido, respalde las inversiones a largo plazo en la ampliación de la capacidad y ofrezca un valor sostenible a los accionistas. Nuestra resiliencia en materia de flujo de caja, incluso en un entorno de precios del petróleo más bajos, respalda nuestro compromiso con el crecimiento y la estabilidad financiera.

La junta directiva ha aprobado un aumento anual del 5 % en el pago de dividendos, que ahora se extiende hasta 2030, lo que reafirma el compromiso de ADNOC Gas de ofrecer valor a largo plazo a sus accionistas. Con el fin de mejorar aún más el valor para los accionistas, la empresa introducirá la distribución trimestral de dividendos a partir del tercer trimestre de 2025, con un dividendo provisional inaugural de 896 millones de dólares que se pagará antes del 12 de diciembre de 2025.

Aspectos más destacados:

Ingresos netos récord en el tercer trimestre: 1.340 millones de dólares, un 8 % más que el año anterior

Ingresos netos acumulados en lo que va de año: 3.990 millones de dólares, lo que supera las expectativas del mercado

EBITDA del gas nacional: 914 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 26 %

El aumento anual del dividendo del 5% se prorroga hasta 2030

Introducción de las distribuciones trimestrales de dividendos; dividendo provisional del tercer trimestre por valor de 896 millones de dólares que se pagará antes del 12 de diciembre de 2025

Millones de dólares Tercer trimestre de 2024 Segundo trimestre de 2025 Tercer trimestre de 2025 %

interanual Porcentaje (%) intertrimestral















Tercer trimestre 2025 vs.

tercer trimestre 2024 Tercer trimestre de 2025 vs.

segundo trimestre de 2025 Primeros nueve

meses de

2024 Primeros nueve

meses de

2025 Los primeros 9 meses de 2025 frente a

los primeros 9 meses de 2024 Ingresos 6.281 5.960 5.931 -6 % 0 % 18.368 17.991 -2 % Costo de los bienes vendidos -3.581 -3.205 -3.217 -10 % 0 % -10.471 -9.877 -6 % Gastos operativos -495 -499 -537 8 % 7 % -1.530 -1.521 -1 % EBITDA 2.205 2.256 2.178 -1 % -3 % 6.367 6.593 4 % Ingresos netos 1.243 1.385 1.338 8 % -3 % 3.621 3.993 10 % Margen EBITDA 35,1 % 37,9 % 36,7 % 161 bps -113 bps 34,7 % 36,6 % 199 bps Margen de ingresos netos 19,8 % 23,2 % 22,6 % 275 bps -69 bps 19,7 % 22,2 % 248 bps

Fechas clave del pago del dividendo provisional trimestral de 2025:

Aprobación de la junta directiva 12 de noviembre de 2025 Fecha de derecho (último día para comprar) 20 de noviembre de 2025 Fecha exdividendo 21 de noviembre de 2025 Fecha de registro 24 de noviembre de 2025 Fecha prevista de pago 12 de diciembre de 2025

Medidas alternativas de rendimiento:

La información financiera presentada anteriormente incluye la consolidación proporcional de los resultados financieros de las empresas conjuntas de ADNOC Gas.

El EBITDA incluye la consolidación proporcional de las empresas conjuntas y representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

La conciliación entre los datos financieros presentados y los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se presenta en el Informe de discusión y análisis de la dirección.

Nota de advertencia:

El presente anuncio contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la situación financiera, los resultados de las operaciones y la actividad empresarial de ADNOC Gas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas o pueden considerarse como tales. Las declaraciones prospectivas son declaraciones sobre expectativas futuras basadas en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección, e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difieran considerablemente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. ADNOC Gas no asume ninguna obligación de actualizar o revisar declaración prospectiva alguna, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo. Los resultados podrían diferir considerablemente de los expresados, implícitos o inferidos en las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales.

Acerca de ADNOC Gas

ADNOC Gas, que cotiza en la bolsa de valores de Abu Dabi (símbolo ADX: "ADNOCGAS" / ISIN: "AEE01195A234"), es una empresa integrada de venta y procesamiento de gas a gran escala y de clase mundial que opera a lo largo de la cadena de valor del gas, desde la recepción de materias primas de ADNOC a través de grandes operaciones de larga duración para el procesamiento y fraccionamiento de gas, hasta la venta de productos a clientes nacionales e internacionales. ADNOC Gas satisface un 60 % de las necesidades de gas para la venta de los Emiratos Árabes Unidos y proporciona suministro a clientes finales en más de 20 países. Para obtener más información, visite: www.adnocgas.ae

