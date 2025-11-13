- ADNOC Gas presenta los mejores resultados de su historia en el tercer trimestre, demostrando resiliencia y crecimiento en un mercado dinámico

Ingresos netos récord en el tercer trimestre de 1.340 millones de dólares, un 8% más que el año anterior.

Ingresos netos acumulados en lo que va del año: 3.990 millones de dólares, un 10% más que en 2024.

El EBITDA del gas natural alcanzó los 914 millones de dólares, un 26% más que el año anterior.

El nuevo dividendo trimestral refuerza el compromiso de los accionistas de ADNOC Gas

ABU DABI, EAU, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc y sus subsidiarias (en adelante, "ADNOC Gas" o la "compañía") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), una compañía líder mundial en el procesamiento y comercialización de gas, anunció hoy sus resultados del tercer trimestre de 2025, alcanzando la mayor utilidad neta para un tercer trimestre en su historia, con 1.340 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 8% interanual. La utilidad neta acumulada en lo que va del año ascendió a 3.990 millones de dólares estadounidenses, superando las expectativas del mercado, incluso con precios del petróleo que promediaron 71 dólares estadounidenses/barril en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con 83 dólares estadounidenses /barril en 2024.

En el tercer trimestre de 2025, el negocio de gas doméstico de ADNOC Gas registró resultados récord, con un EBITDA que alcanzó los 914 millones de dólares, un 26% más que el año anterior. La fortaleza de la economía de los EAU, que según las previsiones del FMI crecerá un 4,8% en 2025 y un 5% en 2026, fue el principal factor que impulsó el aumento del 4% en el volumen de ventas de gas doméstico durante los primeros nueve meses. A esto se suman las mejoras en los márgenes subyacentes derivadas de las exitosas mejoras estructurales logradas mediante la renegociación de contratos.

Fatema Al Nuaimi, consejera delegada de ADNOC Gas, declaró: "Los resultados récord del tercer trimestre y el sólido desempeño acumulado en lo que va del año son prueba de la resiliencia y la adaptabilidad de nuestro modelo de negocio. Nuestra rentabilidad sigue creciendo, incluso con la baja de los precios del petróleo. A pesar de este entorno de precios bajos del petróleo, continuamos generando una rentabilidad sólida, respaldada por la excelencia operativa y la mejora de nuestros acuerdos comerciales. Nuestra política de dividendos mejorada, con distribución trimestral, demuestra aún más nuestro compromiso de maximizar el valor para nuestros accionistas".

Para obtener valor y estabilidad a largo plazo, ADNOC Gas ofrece una propuesta atractiva. La compañía es altamente eficiente y rentable, como lo demuestra su récord de ingresos netos del tercer trimestre de 1.340 millones de dólares, un aumento del 8% interanual, y sus ingresos netos acumulados en lo que va del año de 3.990 millones de dólares, un 10% más que en 2024. La sólida generación de flujo de caja es fundamental para la fortaleza financiera de ADNOC Gas, con un EBITDA de gas nacional que alcanzó los 914 millones de dólares, lo que representa un aumento del 26% interanual.

Estos resultados demuestran que ADNOC Gas es una inversión de alta rentabilidad con flujos de caja predecibles y un sólido potencial de crecimiento. La introducción de la distribución trimestral de dividendos a partir del tercer trimestre de 2025, con un pago de 896 millones de dólares antes del 12 de diciembre, junto con un aumento anual del 5% en el reparto de dividendos, ahora extendido hasta 2030, ofrece mayor transparencia e ingresos aún más regulares, lo que permite a los accionistas planificar y gestionar sus finanzas con confianza. Al invertir en ADNOC Gas, los accionistas participan en la transformación energética de los Emiratos Árabes Unidos, alineándose con los ambiciosos objetivos nacionales.

Un sólido flujo de caja impulsa el crecimiento y la rentabilidad para los accionistas

La sólida generación de flujo de caja de ADNOC Gas sigue siendo un pilar fundamental de su fortaleza financiera. La capacidad de la compañía para generar de forma constante un flujo de caja operativo significativo le permite financiar tanto el creciente pago de dividendos como los principales proyectos de inversión, sin necesidad de recurrir a deuda adicional.

Este enfoque disciplinado garantiza que ADNOC Gas mantenga un balance sólido, respalde las inversiones a largo plazo en la expansión de su capacidad y genere valor sostenible para sus accionistas. La solidez de nuestro flujo de caja, incluso en un entorno de precios del petróleo bajos, respalda nuestro compromiso con el crecimiento y la estabilidad financiera.

El Consejo de Administración ha aprobado un aumento anual del 5% en el reparto de dividendos, que ahora se extiende hasta 2030, reafirmando así el compromiso de ADNOC Gas de generar valor a largo plazo para sus accionistas. Para seguir mejorando el valor para el accionista, la compañía introduce la distribución trimestral de dividendos a partir del tercer trimestre de 2025, con un dividendo inicial a cuenta de 896 millones de dólares que se abonará antes del 12 de diciembre de 2025.

Aspectos clave:

Récord de ingresos netos en el tercer trimestre: 1.340 millones de dólares, un 8% más que el año anterior

Ingresos netos acumulados en lo que va del año: 3.990 millones de dólares, superando las expectativas del mercado

EBITDA del gas natural en Estados Unidos: 914 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un 26% más que el año anterior

El aumento anual del dividendo del 5% se extiende hasta 2030

Introducción de la distribución trimestral de dividendos; dividendo provisional de 896 millones de dólares correspondiente al tercer trimestre, a pagar antes del 12 de diciembre de 2025

Millones $ T3 24 T2 25 T3 25 Interanual % Intertrimestral %















T3 25 vs.

T3 24 T3 25 vs.

T2 25 Primeros nueve meses

2024 Primeros nueve meses

2025 9 m 25 vs.

9 m 24 Ingresos 6.281 5.960 5.931 -6 % 0 % 18.368 17.991 -2 % COGS -3.581 -3.205 -3.217 -10 % 0 % -10.471 -9.877 -6 % Opex -495 -499 -537 8 % 7 % -1.530 -1.521 -1 % EBITDA 2.205 2.256 2.178 -1 % -3 % 6.367 6.593 4 % Ingresos netos 1.243 1.385 1.338 8 % -3 % 3.621 3.993 10 % Margen de EBITDA 35,1 % 37,9 % 36,7 % 161 bps -113 bps 34,7 % 36,6 % 199 bps Margen de beneficio neto 19,8 % 23,2 % 22,6 % 275 bps -69 bps 19,7 % 22,2 % 248 bps

Fechas clave del pago del dividendo provisional trimestral de 2025:

Aprobación del Consejo de Administración 12 de noviembre de 2025 Fecha límite (último día para comprar) 20 de noviembre de 2025 Fecha ex-dividendo 21 de noviembre de 2025 Fecha de registro 24 de noviembre de 2025 Fecha de pago prevista 12 de diciembre de 2025

Medidas de desempeño alternativas:

La información financiera presentada anteriormente incluye la consolidación proporcional de los resultados financieros de las empresas conjuntas de ADNOC Gas.

El EBITDA incluye la consolidación proporcional de las empresas conjuntas y representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

La conciliación entre los datos financieros presentados y los estados financieros según las NIIF se presenta en el Informe de Análisis y Discusión de la Gerencia.

Nota cautelar:

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre la situación financiera, los resultados de las operaciones y las actividades comerciales de ADNOC Gas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el desempeño o los eventos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. ADNOC Gas no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. Los resultados podrían diferir sustancialmente de los expresados, implícitos o inferidos en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas.

Acerca de ADNOC Gas

ADNOC Gas, que cotiza en la ADX (símbolo: "ADNOCGAS" / ISIN: "AEE01195A234"), es una empresa de procesamiento y venta de gas integrada a gran escala y de clase mundial, que opera a lo largo de toda la cadena de valor del gas, desde la recepción de la materia prima de ADNOC hasta la venta de productos a clientes nacionales e internacionales, pasando por operaciones de gran envergadura y larga vida útil para el procesamiento y fraccionamiento del gas. ADNOC Gas abastece aproximadamente el 60% de las necesidades de gas natural de los EAU y suministra gas a clientes finales en más de 20 países. Para obtener más información, visite: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2822271/ADNOC_Gas_Logo.jpg