ADNOC Gas affiche les meilleurs résultats de son histoire pour le troisième trimestre, démontrant ainsi sa résilience et sa croissance sur un marché dynamique.

Bénéfice net record de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 8 % en glissement annuel

Bénéfice net de 3,99 milliards de dollars en cumul annuel jusqu'à ce jour, en hausse de 10 % par rapport à 2024

Le BAIIDA du gaz domestique a atteint 914 millions de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel

Le nouveau dividende trimestriel renforce l'engagement actionnarial d'ADNOC Gas .

ABOU DHABI, UAE, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc et ses filiales (dénommées ensemble « ADNOC Gas » ou la « Société ») (ADX : ADNOCGAS) (ISIN : AEE01195A234), société intégrée de renommée mondiale spécialisée dans le traitement et la vente de gaz, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre 2025, avec un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars, le plus élevé de son histoire, soit une augmentation de 8 % en glissement annuel. Le bénéfice net en cumul annuel jusqu'à ce jour a atteint 3,99 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché, même si les prix du pétrole ont atteint en moyenne 71 dollars le baril au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 83 dollars le baril en 2024.

Au troisième trimestre 2025, ADNOC Gas a enregistré des résultats records dans le secteur du gaz domestique, avec un BAIIDA de 914 millions de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel. La vigueur de l'économie des EAU, dont le FMI prévoit une croissance de 4,8 % en 2025 et de 5 % en 2026, a été le principal moteur de l'augmentation de 4 % du volume des ventes de gaz domestique au cours des neuf premiers mois. À cela s'ajoute une hausse des marges sous-jacentes grâce aux améliorations structurelles apportées dans le cadre de la renégociation des contrats.

Fatema Al Nuaimi, PDG d'ADNOC Gas, a déclaré : « Nos résultats records au troisième trimestre et nos solides performances depuis le début de l'année témoignent de la résilience et de l'adaptabilité de notre modèle opérationnel. Notre rentabilité continue d'augmenter, même si les prix du pétrole sont en baisse. Malgré la baisse des prix du pétrole, nous continuons à dégager des rendements solides, grâce à l'excellence opérationnelle et à des accords commerciaux plus favorables. Notre ligne de conduite en matière de dividendes accompagnée d'un versement trimestriel démontre notre volonté d'optimiser la valeur pour nos actionnaires. »

Pour une valeur et une stabilité à long terme, la proposition d'ADNOC Gas est attrayante. L'entreprise est très performante et rentable, comme en témoignent son bénéfice net record de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 8 % en glissement annuel, et son bénéfice net de 3,99 milliards de dollars en cumul annuel jusqu'à ce jour, en hausse de 10 % par rapport à 2024. La forte génération de flux de trésorerie est au cœur de la solidité financière d'ADNOC Gas, le BAIIDA du gaz domestique atteignant 914 millions de dollars, soit une augmentation de 26 % en glissement annuel.

Ces résultats démontrent qu'ADNOC Gas est un investissement à haut rendement, avec des flux de trésorerie prévisibles et un fort potentiel de croissance. L'introduction de versements trimestriels de dividendes à partir du troisième trimestre 2025, avec 896 millions de dollars à verser d'ici le 12 décembre, ainsi qu'une augmentation annuelle de 5 % du versement de dividendes, désormais prolongé jusqu'en 2030, offrent une plus grande transparence et un revenu encore plus régulier, permettant aux actionnaires de planifier et de gérer leurs finances en toute confiance. En investissant dans ADNOC Gas, les actionnaires participent à la transformation énergétique plus large des EAU, en s'alignant sur des objectifs nationaux ambitieux.

Un flux de trésorerie important alimente la croissance et les gains réalisés par les actionnaires

La forte génération de flux de trésorerie d'ADNOC Gas reste le pillier de sa solidité fiscale. La capacité de l'entreprise à générer régulièrement un important flux de trésorerie d'exploitation lui permet de financer tant ses paiements de dividendes croissants que ses grands projets d'investissement, sans s'endetter outre mesure.

Cette approche disciplinée permet à ADNOC Gas de maintenir un bilan solide, de soutenir les investissements à long terme quant à l'augmentation des capacités et d'assurer une valeur durable aux actionnaires. La résilience de nos flux de trésorerie, même dans un contexte de baisse des prix du pétrole, traduit notre engagement en faveur de la croissance et de la stabilité financière.

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation annuelle de 5 % du versement de dividendes, désormais prolongée jusqu'en 2030, réaffirmant la volonté d'ADNOC Gas d'assurer une valeur à long terme à ses actionnaires. Afin d'améliorer encore la valeur actionnariale, la société introduit des versements trimestriels de dividendes à partir du troisième trimestre 2025, avec un dividende intermédiaire inaugural de 896 millions de dollars pour le troisième trimestre, qui sera versé le 12 décembre 2025.

Points forts :

Bénéfice net record au troisième trimestre : 1,34 milliard de dollars, en hausse de 8 % en glissement annuel

Bénéfice net en cumul annuel jusqu'à ce jour : 3,99 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché

BAIIDA du gaz domestique : 914 millions de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 26 % en glissement annuel

Augmentation annuelle des dividendes de 5 % prolongée jusqu'en 2030

Introduction de versements trimestriels des dividendes ; le dividende intermédiaire de 896 millions de dollars pour le troisième trimestre sera versé d'ici le 12 décembre 2025.

Millions de dollars Troisième trimestre 2024 Deuxième trimestre 2025 Troisième trimestre 2025 En glissement

annuel % Glissement trimestriel, %















Troisième trimestre 2025 vs.

Troisième trimestre 2024 Troisième trimestre 2025 vs.

Deuxième trimestre 2025 Neuf premiers

mois

2024 Neuf premiers

mois

2025 9 mois 2025 vs.

9 mois 2024 Chiffre d'affaires 6 281 5 960 5 931 -6 % 0 % 18 368 17 991 -2 % COGS -3 581 -3 205 -3 217 -10 % 0 % -10 471 -9 877 -6 % Dépenses d'exploitation -495 -499 -537 8 % 7 % -1 530 -1 521 -1 % BAIIDAA 2 205 2 256 2 178 -1 % -3 % 6 367 6 593 4 % Bénéfice net 1 243 1 385 1 338 8 % -3 % 3 621 3 993 10 % Marge BAIIDA 35,1 % 37,9 % 36,7 % 161 points de base -113 points de base 34,7 % 36,6 % 199 points de base Marge bénéficiaire nette 19,8 % 23,2 % 22,6 % 275 points de base -69 points de base 19,7 % 22,2 % 248 points de base

Dates clés du paiement du dividende intermédiaire trimestriel 2025 :

Approbation par le Conseil d'administration 12 novembre 2025 Date d'ouverture des droits (dernier jour pour acheter) 20 novembre 2025 Date ex-dividende 21 novembre 2025 Date d'enregistrement 24 novembre 2025 Date de paiement prévue 12 décembre 2025

Mesures alternatives de performance :

Les informations financières présentées ci-dessus comprennent la consolidation proportionnelle des résultats financiers des coentreprises par ADNOC Gas.

Le BAIIDA inclut la consolidation proportionnelle des coentreprises et représente le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et provisions.

Le rapprochement entre les données financières telles qu'elles sont présentées et les états financiers IFRS est présenté dans le rapport de gestion et d'analyse.

Mise en garde :

le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités d'ADNOC Gas. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations d'attentes futures basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner une écart sensible entre les résultats, les performances ou les événements réels et ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations. ADNOC Gas ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés, suggérés ou déduits des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À propos d'ADNOC Gas

ADNOC Gas, cotée à l'ADX (symbole ADX : « ADNOCGAS » / ISIN : « AEE01195A234 »), est une société intégrée de traitement et de vente de gaz à grande échelle et de renommée mondiale qui opère tout au long de la chaîne de valeur du gaz, depuis la réception de la matière première d'ADNOC jusqu'à la vente de produits à des clients nationaux et internationaux, en passant par de vastes opérations à long terme de traitement et de fractionnement du gaz. ADNOC Gas couvre environ 60 % des besoins en gaz de vente des Émirats arabes unis et approvisionne des clients finaux dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

Relations avec les investisseurs : Richard Griffith, Vice-président, Relations avec les investisseurs, +971 (2) 6037445, [email protected]