아드녹 가스, 사상 최고 3분기 실적 달성...역동적 시장 속 탄탄한 성장과 회복력 입증

사상 최고 3분기 순이익 13억 4000만 달러, 전년 동기 대비 8% 증가 연간 누적 순이익 39억 9000만 달러, 2024년 대비 10% 증가 국내 가스 EBITDA 9억 1400만 달러, 전년 동기 대비 26% 상승 분기 배당금 확대를 통해 주주 가치 제고 의지 재확인

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 14일/PRNewswire/ -- 세계적인 통합 가스 처리 및 판매 기업 ADNOC 가스 및 그 자회사(이하 '아드녹 가스' 또는 '회사'로 통칭)(ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234)가 2025년 3분기 실적을 발표하며 창사 이래 최고 수준의 3분기 순이익 13억 4000만 달러를 달성했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치다. 2025년 1~9월 누적 순이익은 39억 9000만 달러로 시장 기대치를 웃돌았다. 이는 2025년 1~9월 평균 유가가 배럴당 71달러로 2024년의 83달러보다 낮았음에도 불구하고 이뤄낸 성과다.

2025년 3분기 동안 아드녹 가스의 국내 가스 부문은 사상 최고 실적을 기록했다. EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 무형자산 상각비 차감 전 이익)는 9억 1400만 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했다. IMF가 2025년 4.8%, 2026년 5% 성장을 전망한 UAE 경제의 견조한 성장세가 올 1~9월 국내 가스 판매량 4% 증가의 주요 요인이었다. 또한, 계약 재협상을 통한 성공적인 구조 개선으로 기초 마진이 향상된 점도 수익성 개선에 기여했다 .

파티마 알 누아이미 (Fatema Al Nuaimi) 아드녹 가스 최고경영자(CEO)는 "기록적인 3분기 실적과 올해 누적 성과는 당사 사업 모델의 탄력성과 적응력을 입증하는 것"이라며 "유가 하락에도 불구하고 수익성이 꾸준히 성장하고 있다. 낮은 유가 환경 속에서도 운영 효율성과 상업 계약 개선을 기반으로 견조한 수익을 이어가고 있다. 분기별 배당 정책 강화를 통해 주주 가치 극대화에 대한 확고한 의지를 다시금 보여줬다"라고 말했다.

장기적 가치와 안정성 측면에서 아드녹 가스는 매력적인 투자처로 평가된다 . 회사는 높은 효율성과 수익성을 자랑하며, 3분기 순이익 13억 4000만 달러를 기록해 전년 대비 8% 증가했고, 올해 누적 순이익은 39억 9000만 달러로 지난해 같은 기간보다 10% 늘었다. 국내 가스 부문 EBITDA는 9억 1400만 달러로, 전년 동기 대비 26% 증가해 강력한 현금 창출 능력을 입증했다 .

이 같은 실적은 아드녹 가스가 예측 가능한 현금 흐름과 높은 수익률을 갖춘 투자처임을 보여준다 . 2025년 3분기부터 시작된 분기별 배당금 지급을 통해 오는 12월 12일까지 8억 9600만 달러가 배당될 예정이다. 또한 연간 배당금 지급액 5% 증액을 2030년까지 연장해 주주들이 재정을 더욱 투명하게 계획하고 관리할 수 있도록 더욱 정기적인 수입을 제공한다 . 아드녹 가스에 투자함으로써 주주들은 UAE의 광범위한 에너지 전환에 참여하며 야심 찬 국가 목표와 궤를 같이하게 된다.

강력한 현금 흐름으로 성장과 주주 수익 촉진

아드녹 가스의 견고한 현금 흐름 창출 능력은 회사 재무 건전성의 핵심 기반으로 자리하고 있다 . 회사는 안정적인 영업현금흐름을 꾸준히 창출함으로써 배당금 확대와 주요 자본투자를 동시에 추진하면서도 추가 부채에 의존하지 않는 재정 구조를 유지하고 있다 .

이 같은 재무 규율 중심의 접근법은 아드녹 가스가 강력한 재무제표를 유지하는 동시에 생산 능력 확충을 위한 장기 투자를 지속하고 , 주주들에게 지속 가능한 가치를 제공할 수 있도록 보장한다. 특히 유가 하락 환경 속에서도 견고한 현금흐름을 유지하는 점은 회사의 성장과 재무 안정성에 대한 확고한 의지를 보여준다 .

이사회는 배당금 연 5% 인상 정책을 2030년까지 연장하기로 승인해, 아드녹 가스가 장기적 주주 가치 실현에 전념하고 있음을 재확인했다. 또한 2025년 3분기부터 분기별 배당금 제도를 도입해, 첫 번째 3분기 중간 배당금 8억 9600만 달러를 2025년 12월 12일까지 지급할 예정이다. 이는 주주 환원 정책의 투명성과 정기성을 한층 강화하는 조치다 .

주요 내용 :

기록적인 3분기 순이익: 13억 4000만 달러, 전년 동기 대비 8% 증가

연초 대비 순이익 : 39억 9000만 달러, 시장 예상치 초과

국내 가스 EBITDA: 2025년 3분기 9억 1400만 달러, 전년 동기 대비 26% 증가

연간 배당금 5% 인상 2030년까지 연장

분기별 배당금 도입 : 2025년 12월 12일까지 3분기 중간 배당금 8억 9600만 달러 지급 예정

단위 : 백만 달러 3분기 24 2분기 25 3분기 25 YoY % QoQ %















25년 3분기 대비 24년 3분기 25년 3분기 대비 25년 2분기 1~9월2024 1~9월2025 1~9월, 2025 대비 1~9월2024 매출 6,281 5,960 5,931 -6 % 0 % 18,368 17,991 -2 %

















매출원가 -3,581 -3,205 -3,217 -10 % 0 % -10,471 -9,877 -6 % 운영비용 -495 -499 -537 8 % 7 % -1,530 -1,521 -1 % EBITDA 2,205 2,256 2,178 -1 % -3 % 6,367 6,593 4 % 당기순이익 1,243 1,385 1,338 8 % -3 % 3,621 3,993 10 % EBITDA 이익률 35.1 % 37.9 % 36.7 % 161bps -113bps 34.7 % 36.6 % 199bps 당기순이익률 19.8 % 23.2 % 22.6 % 275bps -69bps 19.7 % 22.2 % 248bps

2025년 분기 중간 배당금 지급 주요 일정:

이사회 승인 2025년 11월 12일 권리 확정일 (매수 마감일) 2025년 11월 20일 배당락일 2025년 11월 21일 배당지급 기준일 2025년 11월 24일 배당금 지급 예정일 2025년 12월 12일

대체 성과 지표 :

위에서 제시된 재무 정보에는 ADNOC 가스의 합작 회사(JV) 재무 결과의 비례 합산이 포함되어 있다 .

EBITDA에는 합작 회사(JV) 비례 합산이 포함되며, EBITDA는 이자, 세금, 감가상각 및 무형자산 상각비 차감 전 이익을 뜻한다 .

제시된 재무 데이터와 IFRS 재무제표 간의 조정 내역은 경영진 논의 및 분석 보고서에서 제시되어 있다 .

주의 사항 :

본 공시에는 ADNOC 가스의 재무 상태, 영업 성과 및 사업에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있다 . 역사적 사실 외의 모든 진술은 미래 예측 진술이거나 미래 예측 진술로 간주될 수 있다 . 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 가정을 바탕으로 하며 , 알려진 위험과 알려지지 않은 불확실성이 내포되어 있어 실제 결과, 성과 또는 사건이 해당 진술과 실질적으로 다를 수 있습니다 . ADNOC 가스는 새로운 정보, 향후 사건, 기타 정보로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다 . 결과는 이 발표에 포함된 미래 예측 진술에서 명시, 암시 또는 추론된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 따라서 본 공시에 포함된 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

ADNOC 가스 소개

ADNOC 가스는 아부다비 증권거래소(ADX)(종목 코드: ADNOCGAS / ISIN: AEE01195A234)에 상장되어 있는 세계적 수준의 대규모 통합 가스 처리•판매 회사다. ADNOC으로부터 원료 가스를 공급받아 가스 처리 및 분별을 위한 대규모 장기 운영을 거쳐 국내외 고객을 상대로 한 제품 판매까지 가스 가치 사슬 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있다. ADNOC 가스는 UAE의 판매용 가스 수요의 약 60%를 공급하고 있으며, 20여 개 국가의 최종 고객에게 가스를 제공한다. 자세한 내용은 www.adnocgas.ae 에서 확인할 수 있다 .

