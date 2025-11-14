ADNOC Gas erzielt die besten Ergebnisse aller Zeiten in Q3 und demonstriert damit seine Widerstandsfähigkeit und sein Wachstum in einem dynamischen Markt

Rekord-Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr

Nettogewinn seit Jahresbeginn von 3,99 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10 % gegenüber 2024

Das EBITDA für inländisches Gas erreichte 914 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr

Die neue vierteljährliche Dividende bekräftigt das Engagement von ADNOC Gas gegenüber seinen Aktionären

ABU DHABI, VAE, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und seine Tochtergesellschaften (zusammen als „ADNOC Gas" oder das „Unternehmen" bezeichnet) (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), ein weltweit führendes integriertes Gasverarbeitungs- und -vertriebsunternehmen, gab heute seine Ergebnisse für Q3 2025 bekannt und erzielte mit 1,34 Milliarden US-Dollar den höchsten Nettogewinn in seiner Geschichte für das dritte Quartal, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn seit Jahresbeginn belief sich auf 3,99 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, obwohl der durchschnittliche Ölpreis in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei 71 US-Dollar/bbl lag, verglichen mit 83 US-Dollar/bbl im Jahr 2024.

In Q3 2025 erzielte das inländische Gasgeschäft von ADNOC Gas Rekordergebnisse, wobei das EBITDA auf 914 Millionen US-Dollar stieg, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Stärke der Wirtschaft der VAE, für die der IWF ein Wachstum von 4,8 % im Jahr 2025 und 5 % im Jahr 2026 prognostiziert, war der Hauptgrund für einen Anstieg des inländischen Gasabsatzes um 4 % in den ersten neun Monaten. Dies geht einher mit verbesserten zugrunde liegenden Margen nach erfolgreichen strukturellen Verbesserungen durch Vertragsneuverhandlungen.

Fatema Al Nuaimi, Geschäftsführerin von ADNOC Gas, erklärte: „Unsere Rekordergebnisse im dritten Quartal und die starke Performance seit Jahresbeginn sind ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Unsere Rentabilität nimmt weiter zu, auch wenn die Ölpreise sinken. Trotz des niedrigeren Ölpreises erzielen wir weiterhin solide Renditen, die durch operative Exzellenz und verbesserte Handelsvereinbarungen gestützt werden. Unsere verbesserte Dividendenpolitik mit vierteljährlicher Ausschüttung unterstreicht unser Engagement für die Wertmaximierung für unsere Aktionäre."

ADNOC Gas bietet ein überzeugendes Angebot in Bezug auf langfristigen Wert und Stabilität. Das Unternehmen ist äußerst effizient und profitabel, was durch den Rekordgewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar in Q3 – eine Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr – und den Gewinn von 3,99 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn – eine Steigerung von 10 % gegenüber 2024 – belegt wird. Eine starke Cashflow-Generierung bildet den Kern der Finanzkraft von ADNOC Gas, wobei das EBITDA im Inlandsgasgeschäft 914 Millionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Ergebnisse zeigen, dass ADNOC Gas eine hochrentable Investition mit vorhersehbaren Cashflows und starkem Aufwärtspotenzial ist. Die Einführung vierteljährlicher Dividendenausschüttungen ab Q3 2025 mit einer Auszahlung von 896 Millionen US-Dollar bis zum 12. Dezember – zusammen mit einer jährlichen Erhöhung der Dividendenausschüttung um 5 %, die nun bis 2030 verlängert wurde – bietet mehr Transparenz und noch regelmäßigere Erträge, sodass Aktionäre ihre Finanzen mit Zuversicht planen und verwalten können. Durch eine Investition in ADNOC Gas beteiligen sich Aktionäre an der umfassenden Energiewende der VAE und unterstützen damit die ehrgeizigen nationalen Ziele.

Starker Cashflow treibt Wachstum und Aktionärsrendite

Die robuste Cashflow-Generierung von ADNOC Gas bleibt weiterhin ein Eckpfeiler der finanziellen Stärke des Unternehmens. Die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich einen erheblichen operativen Cashflow zu generieren, ermöglicht es ihm, sowohl seine steigenden Dividendenzahlungen als auch große Investitionsprojekte zu finanzieren, ohne auf zusätzliche Schulden angewiesen zu sein.

Dieser disziplinierte Ansatz gewährleistet, dass ADNOC Gas eine starke Bilanz aufweist, langfristige Investitionen in den Kapazitätsausbau unterstützt und den Aktionären nachhaltigen Wert bietet. Unsere Cashflow-Stabilität, selbst in einem Umfeld niedrigerer Ölpreise, untermauert unser Engagement für Wachstum und finanzielle Stabilität.

Der Verwaltungsrat hat eine jährliche Erhöhung der Dividendenausschüttung um 5 % beschlossen, die nun bis 2030 verlängert wurde, und damit das Engagement von ADNOC Gas bekräftigt, seinen Aktionären langfristigen Wert zu bieten. Zur weiteren Steigerung des Aktionärswertes führt das Unternehmen ab Q3 2025 vierteljährliche Dividendenausschüttungen ein, wobei die erste Zwischendividende in Höhe von 896 Millionen US-Dollar bis zum 12. Dezember 2025 ausgezahlt werden soll.

Top-Highlights:

Rekord-Nettogewinn in Q3: 1,34 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr

Nettoergebnis seit Jahresbeginn: 3,99 Milliarden US-Dollar, was die Markterwartungen übertrifft

EBITDA im Inlandsgasgeschäft: 914 Millionen US-Dollar in Q3 2025, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr

Die jährliche Dividendenerhöhung von 5 % wird bis 2030 verlängert

Einführung vierteljährlicher Dividendenausschüttungen; Zwischenausschüttung für Q3 in Höhe von 896 Millionen US-Dollar, zahlbar bis zum 12. Dezember 2025

Beträge in Millionen US-Dollar Q3 24 Q2 25 Q3 25 Im Vergleich zum Vorjahr

Jahr % % vs. Vorquartal















Q3 25 vs.

Q3 24 Q3 25 vs.

Q2 25 Erste neun

Monate

2024 Erste neun

Monate

2025 9M 25 vs.

9M 24 Umsatz 6.281 5.960 5.931 -6 % 0 % 18.368 17.991 -2 % Herstellungskosten -3.581 -3.205 -3.217 -10 % 0 % -10.471 -9.877 -6 % Betriebsausgaben -495 -499 -537 8 % 7 % -1.530 -1.521 -1 % EBITDA 2.205 2.256 2.178 -1 % -3 % 6.367 6.593 4 % Nettogewinn 1.243 1.385 1.338 8 % -3 % 3.621 3.993 10 % EBITDA-Marge 35,1 % 37,9 % 36,7 % 161 bps -113 bps 34,7 % 36,6 % 199 bps Nettogewinnmarge 19,8 % 23,2 % 22,6 % 275 bps -69 bps 19,7 % 22,2 % 248 bps

Eckdaten der vierteljährlichen Zwischenausschüttung 2025:

Genehmigung durch den Vorstand 12. November 2025 Berechtigungsdatum (letzter Tag für den Kauf) 20. November 2025 Ex-Dividendentag 21. November 2025 Stichtag 24. November 2025 Voraussichtliches Zahlungsdatum 12. Dezember 2025

Alternative Performance-Kennzahlen:

Die oben dargestellten Finanzinformationen beinhalten die anteilige Konsolidierung der Finanzergebnisse der Joint Ventures durch ADNOC Gas.

Das EBITDA beinhaltet die Quotenkonsolidierung von Joint Ventures und stellt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dar.

Die Überleitung zwischen den vorgelegten Finanzdaten und den IFRS-Abschlüssen wird im Management Discussion & Analysis Report dargestellt.

Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Finanzlage, zu den Geschäftsergebnissen und zum Geschäft von ADNOC Gas. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über zukünftige Erwartungen, die auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements basieren und bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. ADNOC Gas übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die ausdrücklich oder implizit gemacht wurden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Informationen zu ADNOC Gas

ADNOC Gas, notiert an der ADX (ADX-Symbol: „ADNOCGAS" / ISIN: „AEE01195A234"), ist ein integriertes Gasverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen von Weltrang, das die gesamte Gaswertschöpfungskette abdeckt – von der Annahme der Rohstoffe von ADNOC über große, langlebige Anlagen zur Gasverarbeitung und -fraktionierung bis hin zum Vertrieb der Produkte an nationale und internationale Kunden. ADNOC Gas deckt etwa 60 % des Gasbedarfs der VAE und beliefert Endkunden in über 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnocgas.ae

