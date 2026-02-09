ADNOC Gas erzielt 2025 einen Rekord-Nettogewinn von 5,2 Mrd. US-Dollar

Vorstand billigt Dividende in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar für 2025



Das EBITDA des inländischen Gasgeschäfts stieg 2025 um 10 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch ein Wachstum der inländischen Absatzmengen um 4 %



Die endgültigen Investitionsentscheidungen für die Phasen 2 und 3 der Rich-Gas-Entwicklung sollen im ersten Quartal 2026 getroffen werden, wodurch das langfristige Kapazitätswachstum gestärkt wird

ABU DHABI, VAE, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und seine Tochtergesellschaften (zusammen „ADNOC Gas" oder das „Unternehmen") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), gab heute einen Rekordgewinn1 von 5,2 Milliarden US-Dollar bekannt, was einer Steigerung von 3 % gegenüber 2024 entspricht und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Erträge sowie die Fähigkeit zu konstanten Leistungen über Rohstoffzyklen hinweg unterstreicht. Die Ergebnisse des Unternehmens unterstreichen die Stärke seiner langfristigen Strategie, da trotz eines durchschnittlichen Brent-Rohölpreises von 69 US-Dollar, was einem Rückgang von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, ein Rekordjahresergebnis erzielt wurde. Der robuste Nettogewinn des Unternehmens für 2025 ist in erster Linie auf die Stärke seines inländischen Gasgeschäfts zurückzuführen, wo das EBITDA aufgrund eines Umsatzwachstums von 4 % gegenüber dem Vorjahr (YoY) und verbesserter Geschäftsbedingungen um 10 % gestiegen ist.

Fatema Al Nuaimi, Chief Executive Officer von ADNOC Gas, sagte: „2025 war ein entscheidendes Jahr für ADNOC Gas. Wir haben Rekordgewinne erzielt und gleichzeitig in Wachstum investiert, was zeigt, dass unser Geschäft widerstandsfähig, skalierbar und global relevant ist. Da die Nachfrage nach einer zuverlässigen Gasversorgung weiter steigt, ist ADNOC Gas strategisch gut positioniert, um sowohl den Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch internationale Märkte mit Zuversicht und Disziplin zu bedienen."

Mit Blick auf die Zukunft ist ADNOC Gas weiterhin gut positioniert, um das anhaltende Wachstum der Inlandsnachfrage über 2026 hinaus zu nutzen, unterstützt durch strategische Infrastrukturinvestitionen, darunter das ADNOC Estidama-Gaspipeline-Projekt, das den Zugang zu den nördlichen Emiraten erweitern und das langfristige Ziel der VAE, die Selbstversorgung mit Gas zu erreichen, stärken wird. Die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für die Phasen zwei und drei des Rich-Gas-Development (RGD)-Projekts wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Diese Erweiterung, die vom Wachstum der Upstream-Aktivitäten von ADNOC profitiert, ist eines der wichtigsten Projekte, um ADNOC Gas bis 2029 eine Steigerung seiner Gesamtkapazität um 30 % zu ermöglichen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Gas investiert ADNOC Gas mit Zuversicht, um die Energiesicherheit der VAE zu unterstützen und gleichzeitig seine internationalen Märkte auszubauen.

Der Nettogewinn im vierten Quartal 2025 belief sich trotz schwächerer Preise auf dem Exportmarkt auf 1,2 Milliarden US-Dollar. ADNOC Gas steigerte sein Absatzvolumen im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um 5 %, was in erster Linie auf die starke Leistung im Inlandsgasgeschäft zurückzuführen ist, wobei die Nachfrage während der milderen Wetterbedingungen in den VAE im letzten Quartal 2025 stabil blieb. Insgesamt stieg das bereinigte EBITDA im Inland für das vierte Quartal 2025 um 6 % gegenüber dem Vorjahr2. Diese anhaltende Nachfrage ist auf den robusten Industriesektor zurückzuführen, der 2025 zu einem Wachstum des BIP der VAE3 um 4,8 % beitrug.

Die Investitionsausgaben stiegen 2025 aufgrund der Fortschritte bei mehreren Großprojekten auf 3,6 Milliarden US-Dollar. 2025 haben wir die erste Phase des RGD-Projekts gestartet, das die inländische Gasverarbeitungskapazität erweitert und die Produktion von exportierten Flüssigkeiten aus neuen, reichhaltigeren Gasvorkommen erhöht, was im Einklang mit der Strategie von ADNOC Gas steht.

Nach der Inbetriebnahme von IGD–E2 im letzten Quartal 2025 schreiten die Arbeiten am ADNOC Estidama-Gaspipeline-Projekt, das den Zugang für Industrie- und Versorgungskunden in den nördlichen Emiraten verbessern soll, planmäßig voran. Zusammen stärken diese Projekte die Rolle von ADNOC Gas als wichtiger Motor für das industrielle Wachstum der VAE und als Säule der langfristigen Energiesicherheit.

Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt ADNOC Gas seine Dividende in Höhe von 3,584 Milliarden US-Dollar, von denen im September 2025 eine Zwischendividende in Höhe von 1,792 Milliarden US-Dollar ausgezahlt wurde, im Dezember 2025 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 896 Millionen US-Dollar und im April 2026 voraussichtlich eine Schlussdividende in Höhe von 896 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung (AGM). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 steht im Einklang mit der soliden Politik des Unternehmens, die jährliche Dividende um 5 % zu erhöhen, und spiegelt den starken freien Cashflow des Unternehmens wider, der die Dividendenverpflichtung um über 500 Millionen US-Dollar übersteigt.

Top-Highlights:

Rekord-Jahresüberschuss: 5,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr

Die Investitionsausgaben stiegen 2025 auf 3,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 98 % gegenüber dem Vorjahr

ADNOC Gas bestätigt seine Dividende für 2025 in Höhe von 3,584 Milliarden US-Dollar

Beträge in Millionen US-Dollar Q4 24 Q3 25 Q4 25 Jahresvergleich in % % vs. Vorquartal















Q4 25 vs.

Q4 24 Q4 25 vs.

Q3 25 Ganzes Jahr

2024 Ganzes Jahr

2025 GJ 25 vs.

GJ 24 Umsatz 6,060 5,931 5,482 -10 %. -8 %. 24,428 23,473 -4 % Herstellungskosten -3,299 -3,217 -2,906 -12 %. -10 %. -13,770 -12,782 -7 %. Betriebsausgaben -479 -537 -533 11 % -1 %. -2,009 -2,054 2 % EBITDA 2,282 2,178 2,043 -10 %. -6 %. 8,648 8,636 0 % Nettogewinn 1,381 1,338 1,173 -15 %. -12 %. 5,001 5,166 3 % EBITDA-Marge 37,7 % 36,7 % 37.3 %. -38 Basispunkte +55 Basispunkte 35,4 % 36.8 %. +139 Basispunkte Nettogewinnmarge 22,8 % 22,6 % 21.4 %. -139 Basispunkte -115 Basispunkte 20,5 %. 22,0 % +153 Basispunkte

Alternative Performance-Kennzahlen:

Die oben dargestellten Finanzinformationen beinhalten die anteilige Konsolidierung der Finanzergebnisse der Joint Ventures durch ADNOC Gas.

Das EBITDA beinhaltet die Quotenkonsolidierung von Joint Ventures und stellt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dar.

Die Überleitung zwischen den vorgelegten Finanzdaten und den IFRS-Abschlüssen wird im Management Discussion & Analysis Report dargestellt.

1 Alle Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufige, ungeprüfte Zahlen

2 Das ausgewiesene EBITDA für das vierte Quartal 2024 beinhaltet eine Vertragsverlängerung für inländisches Gas in Höhe von 188 Mio. USD für das gesamte Jahr 2024

3 Quelle: IMF Oktober 2025

Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Finanzlage, zu den Geschäftsergebnissen und zum Geschäft von ADNOC Gas. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über zukünftige Erwartungen, die auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements basieren und bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. ADNOC Gas übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die ausdrücklich oder implizit gemacht wurden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Informationen zu ADNOC Gas

ADNOC Gas, notiert an der ADX (ADX-Symbol: „ADNOCGAS" / ISIN: „AEE01195A234"), ist ein integriertes Gasverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen von Weltrang, das die gesamte Gaswertschöpfungskette abdeckt – von der Annahme der Rohstoffe von ADNOC über große, langlebige Anlagen zur Gasverarbeitung und -fraktionierung bis hin zum Vertrieb der Produkte an nationale und internationale Kunden. ADNOC Gas deckt etwa 60 % des Gasbedarfs der VAE und beliefert Endkunden in über 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an:

Richard Griffith

Vizepräsident, Investor Relations

+971 (2) 6037445

[email protected]

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Colin Joyce

Vizepräsident, Unternehmenskommunikation

+971 (2) 6037444

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2822271/5620609/ADNOC_Gas_Logo.jpg