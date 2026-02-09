ADNOC 가스, 2025년 순이익 52억 달러로 사상 최대 실적 달성

이사회, 2025년 배당금 36억 달러 승인

2025년 국내 가스 사업 EBITDA 전년 대비 10% 성장…국내 판매량 4% 증가가 원동력

리치 가스 개발 2, 3단계 최종투자결정, 2026년 1분기 목표…장기 생산능력 확대 강화

아부다비, UAE, 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- ADNOC 가스(ADNOC Gas)와 자회사 집단(통칭해 'ADNOC 가스' 또는 '회사')(ADX: ADNOCGAS, ISIN: AEE01195A234)이 순이익1 기준 52억 달러로 사상 최대 실적을 달성했다고 2월 9일 발표했다. 이는 전년 대비 3% 증가한 수치로 원자재 가격 사이클 어디서나 일관된 성과를 창출할 수 있는 구조적으로 견고한 수익성을 입증한 것이다. 이번 실적은 평균 브렌트유 가격이 배럴당 69달러로 전년 대비 14% 하락한 환경 속에서도 연간 기준 사상 최고치를 기록했다는 점에서 의미가 크다. 2025년의 견조한 순이익은 주로 국내 가스 사업 부문의 강세에 기인했으며, 해당 부문의 EBITDA는 판매 물량이 전년 대비 4% 증가하고 상업 조건이 개선되면서 10% 상승했다.

파티마 알 누아이미(Fatema Al Nuaimi) ADNOC 가스 최고경영자는 "2025년은 ADNOC 가스에게 전환점이 된 해였다. 성장에 투자하면서도 사상 최대 수익을 달성해 사업이 회복력 있고 확장 가능하며 글로벌 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주었다. ADNOC 가스는 안정적인 가스 공급에 대한 수요가 지속적으로 확대되는 가운데 UAE 및 국제 시장 모두를 자신감과 규율을 바탕으로 지원할 수 있는 전략적 입지를 확보했다"고 말했다.

ADNOC 가스는 2026년 이후에도 지속적인 국내 수요 성장을 흡수할 수 있는 유리한 위치에 있다. 그 원동력은 북부 에미리트 지역으로의 공급 접근성을 확대하고 UAE의 장기적 가스 자급자족 목표를 강화해 줄 ADNOC 에스티다마(Estidama) 가스 파이프라인 프로젝트를 포함한 전략적 인프라 투자다. 리치 가스 개발(Rich Gas Development, RGD) 프로젝트의 2, 3단계에 대한 최종투자결정(FID)은 2026년 1분기로 예상된다. 이번 확장은 ADNOC의 업스트림 사업 성장에 힘입은 것으로 2029년까지 ADNOC 가스의 전체 생산능력을 30% 확대하는 데 핵심적인 프로젝트 중 하나다. ADNOC 가스는 글로벌 가스 수요가 지속적으로 증가하는 가운데 UAE의 에너지 안보를 뒷받침함과 동시에 국제 시장 확대를 위해 확신을 가지고 투자를 이어가고 있다.

2025년 4분기 순이익은 수출 시장 가격 약세 속에서도 12억 달러를 기록했다. ADNOC 가스는 국내 가스 부문의 강한 실적에 힘입어 2024년 4분기 대비 판매 물량을 5% 확대했으며, 2025년 4분기 UAE의 온화한 기후 여건 속에서도 수요는 안정적으로 유지됐다. 이에 따라 2025년 4분기 국내 조정 EBITDA는 전년 대비 6% 증가했다.2 이 같은 지속적 수요는 2025년 UAE GDP 성장률 4.8%3를 견인한 견조한 산업 부문에 기인한 것이다.

2025년 자본적 지출(CapEx)은 주요 프로젝트들이 본격적으로 진행됨에 따라 36억 달러로 증가했다. 2025년 ADNOC 가스는 RGD 프로젝트 1단계를 착수했으며, 이는 국내 가스 처리 능력을 확대하고 신규 가스를 더 많이 공급해 수출용 액체 제품 생산을 증대시키는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 ADNOC 가스의 전략에 맞게 계획대로 진척되고 있다.

2025년 4분기 IGD–E2 설비가 가동을 시작한 이후, 북부 에미리트 지역의 산업 및 유틸리티 고객에 대한 접근성을 강화하기 위한 ADNOC 에스티다마(Estidama) 가스 파이프라인 프로젝트도 계획대로 진행되고 있다. 이들 프로젝트는 UAE 산업 성장의 핵심 촉진자이자 장기 에너지 안보의 중추로서 ADNOC 가스의 역할을 더욱 공고히 하고 있다.

ADNOC 가스는 2025 회계연도 배당금으로 총 35억 8400만 달러를 확정했다. 이 중 17억 9200만 달러는 2025년 9월 중간 현금배당으로 지급됐으며, 2025년 12월에는 8억 9600만 달러의 분기 배당이 지급됐다. 잔여 8억 9600만 달러의 최종 배당금은 주주총회(AGM) 승인을 거쳐 2026년 4월 지급될 예정이다. 이번 배당은 연간 배당금을 매년 5%씩 늘린다는 회사의 굳건한 배당 정책에 부합하는 조치이자 회사의 강한 잉여 현금흐름을 반영하는 것으로 배당 약정액을 5억 달러 넘게 초과하는 규모다.

주요 실적 내용

연간 순이익 사상 최대: 52억 달러, 전년 대비 3% 증가

2025년 자본적 지출 36억 달러로 확대, 전년 대비 98% 증가

2025년 배당금 35억 8400만 달러 확정

백만 달러 2024년 4분기 2025년 3분기 2025년 4분기 전년 대비 % 전분기 대비%













25 Q4 대 24 Q4 25 Q4 대 25 Q3 2024년 연간 2025년 연간 2025년 대 2024년 매출 6,060 5,931 5,482 -10 % -8 % 24,428 23,473 -4 %

- - -









매출원가 -3,299 -3,217 -2,906 -12 % -10 % -13,770 -12,782 -7 % 영업비용 -479 -537 -533 +11 % -1 % -2,009 -2,054 +2 % EBITDA 2,282 2,178 2,043 -10 % -6 % 8,648 8,636 0 % 순이익 1,381 1,338 1,173 -15 % -12 % 5,001 5,166 +3 % EBITDA 마진 37.7 % 36.7 % 37.3 % -38bp +55bp 35.4 % 36.8 % +139bp 순이익 마진 22.8 % 22.6 % 21.4 % -139bp -115bp 20.5 % 22.0 % +153bp

대체 성과 지표

상기 재무 정보는 ADNOC 가스의 합작회사(JV) 실적을 지분 비례 연결 방식으로 반영한 것임

EBITDA는 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익을 의미하며, JV 실적을 포함함

본 수치와 IFRS 기준 재무제표 간 조정 내역은 경영진 논의 및 분석(MD&A) 보고서에 제시됨

2025 회계연도 실적은 예비 미감사 수치 2024년 4분기 EBITDA에는 2024년 전체에 대한 국내 가스 계약 갱신 효과 1억 8800만 달러가 포함됨 출처: IMF, 2025년 10월

유의 사항

본 발표에는 ADNOC 가스의 재무 상태, 영업 실적 및 사업과 관련된 미래 예측 진술이 포함돼 있다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 진술은 모두 경영진의 현재 기대와 가정을 기반으로 한 미래 예측 진술로, 알려졌거나 알려지지 않은 위험과 불확실성을 내포하고 있으며 실제 결과는 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. ADNOC 가스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 이 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 독자들은 이 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

ADNOC 가스 소개

ADNOC 가스는 ADX(ADX 기호: 'ADNOCGAS' / ISIN: 'AEE01195A234')에 상장된 세계적 수준의 대규모 통합 가스 처리 및 판매 기업으로, ADNOC으로부터 공급되는 원료 가스를 기반으로 장기 운영되는 가스 처리 및 분별 설비를 운영하며 국내외 고객에게 제품을 공급하고 있다. UAE 판매용 가스 수요의 약 60%를 공급하며, 전 세계 20여개국에 최종 고객을 보유하고 있다. 자세한 내용은 www.adnocgas.ae 참조

(X) @ADNOCGas

투자자 문의처

리처드 그리피스(Richard Griffith)

투자자 관계 부문 부사장

+971 (2) 6037445

[email protected]

언론 문의처

콜린 조이스(Colin Joyce)

기업 커뮤니케이션 부문 부사장

+971 (2) 6037444

[email protected]

