ADNOC Gas réalise un résultat net record de 5,2 milliards de dollars en 2025

Dividende de 3,6 milliards de dollars pour 2025 approuvé par le conseil d'administration

L'EBITDA de l'activité gazière domestique a augmenté de 10 % en glissement annuel en 2025, soutenu par une croissance de 4 % des volumes de ventes domestiques

Les décisions finales d'investissement pour les phases 2 et 3 du développement du gaz riche devraient être prises au premier trimestre 2026, renforçant ainsi la croissance à long terme des capacités

ABOU DHABI, EAU, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc et ses filiales (collectivement « ADNOC Gas » ou la « Société ») (ADX : ADNOCGAS) (ISIN : AEE01195A234), a annoncé aujourd'hui un résultat net record1 de 5,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024, ce qui témoigne de la solidité structurelle des bénéfices et de la capacité à réaliser des performances constantes tout au long des cycles des produits de base. Les résultats de la société soulignent le bien-fondé de sa stratégie à long terme, avec des résultats annuels records malgré un prix moyen du pétrole brut Brent de 69 dollars, soit une baisse de 14 % par rapport à l'année précédente. Le solide résultat net de la société en 2025 est principalement dû à la vigueur de son activité gazière domestique, dont l'EBITDA qui a augmenté de 10 % grâce à une croissance du volume des ventes de 4 % en glissement annuel et à l'amélioration des conditions commerciales.

Fatema Al Nuaimi, directrice générale d'ADNOC Gas, a déclaré : « 2025 a été une année décisive pour ADNOC Gas. Nous avons enregistré des bénéfices records tout en investissant dans la croissance, démontrant ainsi que notre entreprise est résiliente, évolutive et pertinente à l'échelle mondiale. Alors que la demande de livraison fiable de gaz continue de croître, ADNOC Gas est stratégiquement positionnée pour répondre aux besoins du marché des Émirats arabes unis et des marchés internationaux avec confiance et discipline. »

ADNOC Gas reste bien positionnée pour profiter de la croissance continue de la demande intérieure au-delà de 2026, soutenue par des investissements stratégiques dans l'infrastructure, notamment le projet de gazoduc ADNOC Estidama, qui élargira l'accès aux Émirats du Nord et renforcera l'objectif à long terme des Émirats arabes unis d'atteindre l'autosuffisance en matière de gaz. La décision finale d'investissement (DFI) pour les phases deux et trois du projet Rich Gas Development (RGD) est attendue au premier trimestre 2026. Cette expansion, qui bénéficie de la croissance des opérations en amont d'ADNOC, est l'un des projets essentiels permettant à ADNOC Gas d'augmenter sa capacité globale de 30 % d'ici à 2029. Alors que la demande mondiale de gaz continue de croître, ADNOC Gas investit avec confiance pour soutenir la sécurité énergétique des Émirats arabes unis tout en développant ses marchés internationaux.

Le résultat net du quatrième trimestre 2025 a atteint 1,2 milliard de dollars, malgré la baisse des prix sur les marchés d'exportation. ADNOC Gas a augmenté les volumes de vente de 5 % par rapport au T4 2024, principalement en raison de la forte performance du gaz domestique, la demande étant restée stable tout au long des conditions météorologiques plus clémentes des Émirats arabes unis au cours du dernier trimestre 2025. Dans l'ensemble, l'EBITDA ajusté domestique pour le quatrième trimestre 2025 a augmenté de 6 % en glissement annuel2. Cette demande soutenue est attribuable à la vigueur du secteur industriel, qui a contribué à un taux de croissance de 4,8 % du PIB des EAU3 en 2025.

Les dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars, ont augmenté en 2025 grâce à la progression de plusieurs projets majeurs. En 2025, nous avons lancé la première phase du projet RGD, qui élargit la capacité de traitement du gaz domestique et augmente la production de liquides commercialisés à l'exportation à partir de nouveaux approvisionnements en gaz plus riches, qui ont progressé conformément à la stratégie d'ADNOC Gas.

Après la mise en service d'IGD-E2 au quatrième trimestre 2025, les travaux avancent comme prévu sur le projet de gazoduc ADNOC Estidama, pour améliorer l'accès des clients industriels et des services publics dans les Émirats du Nord. Ensemble, ces projets réaffirment le rôle d'ADNOC Gas en tant que catalyseur de la croissance industrielle des Émirats arabes unis et pilier de la sécurité énergétique à long terme.

Pour l'exercice 2025, ADNOC Gas confirme son dividende de 3,584 milliards de dollars, dont un dividende intérimaire en numéraire de 1,792 milliard de dollars versé en septembre 2025, un dividende trimestriel de 896 millions de dollars versé en décembre 2025 et un dividende final de 896 millions de dollars devant être versé en avril 2026, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle (AGA). Le dividende de l'exercice 2025 est conforme à la politique rigoureuse de l'entreprise, qui consiste à augmenter le dividende annuel de 5 % par an et reflète l'importance du flux de trésorerie disponible de l'entreprise, qui dépasse de plus de 500 millions de dollars l'engagement pris en matière de dividendes.

Points clés :

Résultat net annuel record : 5,2 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente

Les dépenses d'investissement ont atteint 3,6 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 98 % en glissement annuel.

ADNOC Gas confirme son dividende de 3,584 milliards de dollars pour 2025

Millions de dollars Q4 24 Q3 25 Q4 25 En glissement annuel % Glissement trimestriel, %















Q4 25 vs.

Q4 24 Q4 25 vs.

Q3 25 Exercice complet

2024 Exercice complet

2025 Exercice 25 vs.

EXERCICE 24 Chiffre d'affaires 6,060 5,931 5,482 -10 % -8 % 24,428 23,473 -4 % COGS -3,299 -3,217 -2,906 -12 % -10 % -13,770 -12,782 -7 % Dépenses d'exploitation -479 -537 -533 11 % -1 % -2,009 -2,054 2 % EBITDA 2,282 2,178 2,043 -10 % -6 % 8,648 8,636 0 % Bénéfice net 1,381 1,338 1,173 -15 % -12 % 5,001 5,166 3 % Marge EBITDA 37,7 % 36,7 % 37.3 % -38bps +55bps 35,4 % 36,8 % +139bps Marge bénéficiaire nette 22,8 % 22,6 % 21.4 % -139bps -115bps 20,5 % 22,0 % +153bps

Mesures alternatives de performance :

Les informations financières présentées ci-dessus comprennent la consolidation proportionnelle des résultats financiers des coentreprises par ADNOC Gas.

L'EBITDA inclut la consolidation proportionnelle des coentreprises et représente le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et provisions.

Le rapprochement entre les données financières telles qu'elles sont présentées et les états financiers IFRS est présenté dans le rapport de gestion et d'analyse.

1 Tous les résultats de l'exercice 2025 sont des chiffres préliminaires non vérifiés.

2 L'EBITDA du quatrième trimestre 24 inclut un renouvellement de contrat de gaz domestique de 188 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2024.

3 Source : FMI, octobre 2025.

Mise en garde :

le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités d'ADNOC Gas. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations d'attentes futures basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner une écart sensible entre les résultats, les performances ou les événements réels et ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations. ADNOC Gas ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés, suggérés ou déduits des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À propos d'ADNOC Gas

ADNOC Gas, cotée à l'ADX (symbole ADX : « ADNOCGAS » / ISIN : « AEE01195A234 »), est une société intégrée de traitement et de vente de gaz à grande échelle et de renommée mondiale qui opère tout au long de la chaîne de valeur du gaz, depuis la réception de la matière première d'ADNOC jusqu'à la vente de produits à des clients nationaux et internationaux, en passant par de vastes opérations à long terme de traitement et de fractionnement du gaz. ADNOC Gas couvre environ 60 % des besoins en gaz de vente des Émirats arabes unis et approvisionne des clients finaux dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

Relations avec les investisseurs :

Richard Griffith

Vice-président, Relations avec les investisseurs

+971 (2) 6037445

[email protected]

Relations avec les médias :

Colin Joyce

Vice-président, communication d'entreprise

+971 (2) 6037444

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2822271/5620609/ADNOC_Gas_Logo.jpg