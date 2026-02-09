ADNOC Gas obtiene un beneficio neto récord de 5.200 millones de dólares en 2025

Dividendo de 3.600 millones de dólares para 2025 aprobado por la Junta Directiva.

El EBITDA del negocio de gas nacional creció un 10% interanual en 2025, impulsado por un crecimiento del 4% en los volúmenes de ventas nacionales.

Las decisiones finales de inversión para las fases 2 y 3 del desarrollo de Rich Gas están previstas para el primer trimestre de 2026, lo que refuerza el crecimiento de la capacidad a largo plazo.

ABU DABI, EAU, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc y sus filiales (en conjunto, "ADNOC Gas" o la "compañía") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) anunciaron hoy un beneficio neto récord¹ de 5.200 millones de dólares, un aumento del 3% en comparación con 2024, lo que demuestra unas ganancias estructuralmente resilientes y la capacidad de mantener un rendimiento constante durante los ciclos de las materias primas. Los resultados de la compañía subrayaron la solidez de su estrategia a largo plazo, obteniendo resultados récord para todo el año a pesar de un precio promedio del crudo Brent de 69 dólares, una caída del 14% interanual. El sólido beneficio neto de la compañía en 2025 se debió principalmente a la fortaleza de su negocio de gas doméstico, donde su EBITDA aumentó un 10% gracias a un crecimiento interanual del 4% en el volumen de ventas y a la mejora de las condiciones comerciales.

Fatema Al Nuaimi, consejera delegada de ADNOC Gas, afirmó: "2025 fue un año decisivo para ADNOC Gas. Obtuvimos ganancias récord a la vez que invertimos en crecimiento, lo que demuestra la resiliencia, la escalabilidad y la relevancia global de nuestro negocio. A medida que la demanda de suministro fiable de gas continúa expandiéndose, ADNOC Gas se encuentra estratégicamente posicionada para atender tanto a los EAU como a los mercados internacionales con confianza y disciplina".

De cara al futuro, ADNOC Gas se mantiene bien posicionado para captar el crecimiento continuo de la demanda interna después de 2026, gracias a inversiones estratégicas en infraestructura, como el proyecto de gasoducto ADNOC Estidama, que ampliará el acceso a los Emiratos del Norte y reforzará el objetivo a largo plazo de los EAU de lograr la autosuficiencia gasística. La Decisión Final de Inversión (FID) para las fases dos y tres del proyecto Rich Gas Development (RGD) se prevé para el primer trimestre de 2026. Esta expansión, que se beneficia del crecimiento de las operaciones upstream de ADNOC, es uno de los proyectos cruciales para que ADNOC Gas pueda ampliar su capacidad total en un 30% para 2029. Ante el continuo crecimiento de la demanda mundial de gas, ADNOC Gas invierte con confianza para respaldar la seguridad energética de los EAU, a la vez que impulsa el crecimiento de sus mercados internacionales.

Los ingresos netos del cuarto trimestre de 2025 fueron de 1.200 millones de dólares, a pesar de la caída de los precios en el mercado de exportación. ADNOC Gas aumentó sus volúmenes de ventas un 5% en comparación con el cuarto trimestre de 2024, impulsado principalmente por el sólido desempeño del gas doméstico, y la demanda se mantuvo estable durante las condiciones climáticas más benignas de los EAU en el último trimestre de 2025. En general, el EBITDA ajustado doméstico para el cuarto trimestre de 2025 aumentó un 6% interanual². Esta demanda sostenida se atribuye al sólido sector industrial, que contribuyó a una tasa de crecimiento del PIB³ de los EAU del 4,8% en 2025.

La inversión de capital, que ascendió a 3.600 millones de dólares, aumentó en 2025 gracias al avance de varios proyectos importantes. En 2025, lanzamos la primera fase del proyecto RGD, que amplía la capacidad nacional de procesamiento de gas y aumenta la producción de líquidos para exportación a partir de nuevos suministros de gas más ricos, lo cual avanzó de acuerdo con la estrategia de ADNOC Gas.

Tras la puesta en servicio del IGD–E2 en el último trimestre de 2025, las obras del proyecto del gasoducto ADNOC Estidama avanzan según lo previsto, con el objetivo de mejorar el acceso de los clientes industriales y de servicios públicos en los Emiratos del Norte. En conjunto, estos proyectos refuerzan el papel de ADNOC Gas como impulsor fundamental del crecimiento industrial de los EAU y pilar de la seguridad energética a largo plazo.

Para el ejercicio 2025, ADNOC Gas confirma su dividendo de 3.584 millones de dólares, de los cuales un dividendo a cuenta en efectivo de 1.792 millones de dólares se pagó en septiembre de 2025, un dividendo trimestral de 896 millones de dólares se pagó en diciembre de 2025 y un dividendo final de 896 millones de dólares se espera que se pague en abril de 2026, pendiente de la aprobación de la Junta General Anual (JGA). El dividendo del ejercicio 2025 se ajusta a la sólida política de la compañía de aumentar el dividendo anual en un 5% anual y refleja el sólido flujo de caja libre de la compañía, que supera el compromiso de dividendo en más de 500 millones de dólares.

Información destacada:

Utilidad neta récord para todo el año: 5.200 millones de dólares, un 3% más interanual.

La inversión en capital aumentó a 3.600 millones de dólares en 2025, un 98% más interanual.

ADNOC Gas confirma su dividendo de 2025 de 3.584 millones de dólares.

Millones de dólares T4 24 T3 25 T4 25 Interanual % Intertrimestral %















T4 25 vs. T4 24 T4 25 vs. T3 25 Año completo 2024 Año completo 2025 Año fiscal 25 vs. año fiscal 24 Ingresos 6.060 5.931 5.482 -10 % -8 % 24.428 23.473 -4 % COGS -3.299 -3.217 -2.906 -12 % -10 % -13.770 -12.782 -7 % Opex -479 -537 -533 11 % -1 % -2.009 -2.054 2 % EBITDA 2.282 2.178 2.043 -10 % -6 % 8.648 8.636 0 % Ingresos netos 1.381 1.338 1.173 -15 % -12 % 5.001 5.166 3 % Margen de EBITDA 37,7 % 36,7 % 37,3 % -38 bps +55 bps 35,4 % 36,8 % +139 bps Margen de ingresos netos 22,8 % 22,6 % 21,4 % -139 bps -115 bps 20,5 % 22,0 % +153 bps

Medidas de rendimiento alternativas:

La información financiera presentada anteriormente incluye la consolidación proporcional de los resultados financieros de las empresas conjuntas de ADNOC Gas.

El EBITDA incluye la consolidación proporcional de las empresas conjuntas y representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

La conciliación entre los datos financieros presentados y los estados financieros conforme a las NIIF se presenta en el Informe de Análisis y Discusión de la Gerencia.

1 Todos los resultados del año fiscal 2025 son cifras preliminares no auditadas.

2 El EBITDA reportado para el cuarto trimestre de 2024 incluyó una renovación del contrato de gas doméstico por 188 millones de dólares para todo el año 2024.

3 Fuente: FMI, octubre de 2025.

Nota cautelar:

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas sobre la situación financiera, los resultados operativos y los negocios de ADNOC Gas. Todas las declaraciones que no se basen en hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras basadas en las expectativas y suposiciones actuales de la gerencia e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los eventos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. ADNOC Gas no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. Los resultados podrían diferir sustancialmente de los declarados, implícitos o inferidos de las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Acerca de ADNOC Gas

ADNOC Gas, cotizada en el ADX (símbolo ADX: "ADNOCGAS" / ISIN: "AEE01195A234"), es una empresa integrada de procesamiento y venta de gas a gran escala y de clase mundial que opera en toda la cadena de valor del gas, desde la recepción de la materia prima de ADNOC, pasando por operaciones de gran envergadura y larga duración para el procesamiento y fraccionamiento de gas, hasta la venta de productos a clientes nacionales e internacionales. ADNOC Gas abastece aproximadamente el 60% de las necesidades de gas de los EAU y abastece a clientes finales en más de 20 países. Para obtener más información, visite: www.adnocgas.ae

