ADNOC Gas obtiene ingresos netos récord de 5,2 mil millones de dólares en 2025

El consejo aprueba dividendos de 3,6 mil millones de dólares en 2025

El EBITDA del negocio nacional de gas aumentó un 10 % en términos interanuales en 2025, apoyado por un aumento del 4 % en los volúmenes de ventas nacionales

Las decisiones finales de inversión para las fases 2 y 3 de Rich Gas Development se preven para el primer trimestre de 2026, y esto refuerza el crecimiento de la capacidad a largo plazo

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc y sus filiales (en conjunto "ADNOC Gas" o la "empresa") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), anunció hoy ingresos netos récord1 de 5,2 mil millones de dólares, un aumento del 3 % con respecto a 2024, lo que demuestra la resiliencia estructural de sus ganancias y su capacidad para obtener resultados coherentes a través de ciclos de productos básicos. Los resultados de la empresa hicieron hincapié en la solidez de la estrategia a largo plazo, con resultados récord durante todo el año, a pesar del precio promedio del crudo Brent de 69 dólares, una caída interanual del 14 %. Los sólidos ingresos netos de la empresa en 2025 se vieron impulsados por la fuerza de su negocio nacional de gas en el que el EBITDA aumentó un 10 % gracias al crecimiento interanual del volumen de ventas del 4 % y a la mejora de las condiciones comerciales.

Fatema Al Nuaimi, directora general de ADNOC Gas afirmó: "2025 fue un año decisivo para ADNOC Gas. Obtuvimos ganancias récord al tiempo que invertimos en crecimiento, lo que demuestra que nuestro negocio es resiliente, escalable y relevante a nivel mundial. A medida que la demanda de suministro confiable de gas continúa aumentando, ADNOC Gas tiene la posición estratégica ideal para abastecer tanto al mercado de los Emiratos Árabes Unidos como a los mercados internacionales con confianza y disciplina".

De cara al futuro, ADNOC Gas sigue estando bien posicionada para aprovechar el crecimiento continuo de la demanda nacional más allá de 2026, con el apoyo de inversiones estratégicas en infraestructura, que incluyen el proyecto del gaseoducto ADNOC Estidama, que ampliará su acceso a los Emiratos del Norte y reforzará el objetivo de los Emiratos Árabes Unidos de alcanzar la autosuficiencia de gas. La decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para las fases dos y tres del proyecto Rich Gas Development (RGD) está prevista para el primer trimestre de 2026. Esta ampliación, que aprovecha el crecimiento de las operaciones de las primeras etapas de producción de ADNOC, es uno de los proyectos fundamentales que permitirá que ADNOC Gas amplíe su capacidad mundial en un 30 % para 2029. A medida que la demanda mundial de gas continúa creciendo, ADNOC Gas está invirtiendo con confianza para respaldar la seguridad energética de los Emiratos Árabes Unidos al tiempo que amplía sus mercados internacionales.

Los ingresos netos del cuarto trimestre de 2025 ascendieron a 1,2 mil millones de dólares, a pesar de la caída de los precios en el mercado de exportación. ADNOC Gas aumentó sus volúmenes de ventas en un 5 % en comparación con el cuarto trimestre de 2024, principalmente por el fuerte rendimiento del gas a nivel nacional, con una demanda constante en todos los EAU durante un periodo climático más suave en el último trimestre de 2025. En general, el EBITDA ajustado nacional para el cuarto trimestre de 2025 aumentó un 6 % interanual2. Esta demanda sostenida se atribuye a la solidez del sector industrial, que contribuyó a una tasa de crecimiento del PIB3 de los EAU del 4,8 % en 2025.

Los gastos de capital, que ascendieron 3,6 mil millones de dólares, aumentaron en 2025 a medida que avanzaban varios proyectos importantes. En 2025 lanzamos la primera fase del proyecto RGD, que amplía la capacidad de procesamiento de gas nacional y aumenta la producción de líquidos comercializados para la exportación a partir de nuevos suministros de gas más ricos, lo que avanzó de acuerdo con la estrategia de ADNOC Gas.

Después de la puesta en marcha de IGD-E2 en el último trimestre de 2025, el trabajo avanza de acuerdo con los planes del proyecto del gaseoducto ADNOC Estidama, cuyo objetivo consiste en mejorar el acceso a los clientes industriales y de servicios públicos en los Emiratos del Norte. En conjunto, estos proyectos refuerzan el papel de ADNOC Gas como facilitador fundamental del crecimiento industrial de los EAU y pilar de la seguridad energética a largo plazo.

Para el ejercicio fiscal 2025, ADNOC Gas confirma sus dividendos de 3.584 millones de dólares, de los cuales se pagó un dividendo provisional en efectivo de 1.792 millones de dólares en septiembre de 2025, un dividendo trimestral de 896 millones de dólares en diciembre de 2025, y se espera que se pague un dividendo final de 896 millones de dólares en abril de 2026, cuya aprobación está pendiente en la asamblea general anual (AGM, por sus siglas en inglés). El dividendo del ejercicio fiscal 2025 está en consonancia con la sólida política de aumentar el dividendo anual en un 5 % anualmente y refleja el fuerte flujo de efectivo libre de la empresa, que supera el compromiso de dividendos por más de 500 millones de dólares.

Claves destacadas:

Ingresos netos récord durante todo el año: 5,2 mil millones de dólares, un incremento interanual del 3 %

Los gastos de capital aumentaron a 3,6 mil millones de dólares en 2025, un incremento interanual del 98 %

ADNOC Gas confirma su dividendo de 3.594 millones de dólares para 2025

Millones de dólares Cuarto trimestre de 2024 Tercer trimestre de 2025 Cuarto trimestre de 2025 Porcentaje interanual Porcentaje intertrimestral















Cuarto trimestre de 2025 vs.

cuarto trimestre de 2024 Cuarto trimestre de 2025 vs.

tercer trimestre de 2025 Todo el año

2024 Todo el año

2025 Año fiscal 2025 vs.

año fiscal 2024 Ingresos 6.060 5.931 5.482 -10 % -8 % 24.428 23.473 -4 % Costo de mercadería vendida (COGS) -3.299 -3.217 -2.906 -12 % -10 % -13.770 -12.782 -7 % Gastos operativos (Opex) -479 -537 -533 11 % -1 % -2.009 -2.054 2 % EBITDA 2.282 2.178 2.043 -10 % -6 % 8.648 8.636 0 % Ingresos netos 1.381 1.338 1.173 -15 % -12 % 5.001 5.166 3 % Margen EBITDA 37,7 % 36,7 % 37,3 % -38 puntos básicos (bps) +55 bps 35,4 % 36,8 % +139 bps Margen de ingresos netos 22,8 % 22,6 % 21,4 % -139 bps -115 bps 20,5 % 22,0 % +153 bps

Medidas de rendimiento alternativas:

La información financiera presentada anteriormente incluye la consolidación proporcional de los resultados financieros de las empresas conjuntas de ADNOC Gas.

El EBITDA incluye la consolidación proporcional de las empresas conjuntas y representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

La conciliación entre los datos financieros tal y como se presentan y los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se presenta en el Informe de análisis y debate de la dirección.

1 Todos los resultados del año fiscal 2025 son cifras preliminares sin auditar

2 El EBITDA que se reportó en el cuarto trimestre de 2024 incluía una renovación del contrato de gas doméstico por 188 millones de dólares para todo 2024

3 Fuente: FMI, octubre de 2025

Nota de advertencia:

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas sobre la situación financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de ADNOC Gas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden considerarse declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones sobre expectativas futuras basadas en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difirieran sustancialmente de los resultados expresados o implícitos en esas declaraciones. ADNOC Gas no asume ninguna obligación de actualizar o corregir públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. Los resultados podrían variar sustancialmente de los expresados, implícitos o inferidos en las declaraciones prospectivas que se incluyen en este anuncio. Los lectores no deberían confiar demasiado en las declaraciones prospectivas.

