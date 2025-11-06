Adyen élargit son offre de paiements en personne avec le lancement de deux nouveaux terminaux

Adyen est le premier à commercialiser le S1E4 Pro, un appareil mobile tout-en-un robuste et résistant aux chocs et aux chutes, destiné au secteur de la restauration et de l'hôtellerie.

Également annoncé aujourd'hui, le S1F4 Pro, un appareil portable Android tout-en-un qui offre une puissance d'impression pour une flexibilité accrue dans les environnements dynamiques de vente au détail et de services.

AMSTERDAM, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Adyen , la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux terminaux : S1E4 Pro et S1F4 Pro . Conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles dans divers secteurs, notamment la vente au détail, l'alimentation et les boissons (F&B), l'hôtellerie et la beauté et le bien-être, l'introduction de ces derniers terminaux marque une nouvelle étape pour les solutions de paiement en personne d'Adyen.

The S1E4 Pro and S1F4 Pro.

S1E4 Pro : intelligent à l'intérieur, solide à l'extérieur et conçu pour durer

Le S1E4 Pro est un point de vente mobile tout-en-un conçu de manière durable pour s'adapter aux environnements les plus exigeants, qu'il s'agisse de restaurants et de bars très fréquentés ou d'espaces événementiels à forte affluence. Classé IP-65, il est à la fois résistant à l'eau et à la poussière, et supporte des chutes allant jusqu'à 1,5 m. Le S1E4 Pro est conçu pour durer et résister aux réalités d'une utilisation prolongée et rigoureuse, ce qui est essentiel pour l'environnement des services où des terminaux cassés peuvent être désastreux pour un restaurant très fréquenté.

Parmi les autres caractéristiques clés, citons un grand écran de 6,1 pouces pour la visualisation dans des environnements difficiles, une dragonne facile à utiliser, ainsi que la certification PCI 6 et la compatibilité PCI 7. Le S1E4 Pro garantit un service et un temps de disponibilité sans faille grâce à son processeur rapide, à l'autonomie de sa batterie et à sa connectivité complète (4G, Wi-Fi). Compatible avec toutes les méthodes de paiement majeures et devises, il fonctionne par paiement sans contact, insertion, glissement ou lecture de code QR.

Fonctionnant sous Android 13 OS, l'appareil permet aux commerçants d'intégrer et d'utiliser leurs applications commerciales existantes, rationalisant ainsi les tâches de prise de commande, de paiement et de back-office en un seul appareil intuitif.

S1F4 Pro : intelligent, portable et doté d'une imprimante

Optimisé pour la flexibilité, le S1F4 Pro fonctionne de manière transparente comme un point de vente de comptoir dédié lorsqu'il est installé dans sa station d'accueil, ou comme un terminal entièrement mobile pour le service au sol lorsqu'il n'est pas installé dans sa station d'accueil. La combinaison de la mobilité et de l'imprimante intégrée du S1F4 Pro offre un avantage certain, qui permet aux entreprises de rationaliser les transactions n'importe où dans le magasin. Cette fonctionnalité de suppression des files d'attente réduit considérablement les temps d'attente des clients et accélère le service dans les magasins très fréquentés.

Le terminal offre une connectivité complète (4G, Wi-Fi et Ethernet), gère facilement tous les modes de paiement et toutes les devises, et fonctionne sous Android 13 OS, permettant aux entreprises de gérer efficacement les commandes, de traiter les paiements et de superviser les programmes de fidélisation.

Doté d'un grand écran de 6,7 pouces, d'une certification PCI 6 et d'une préparation PCI 7, d'un processeur Octa-core rapide et d'une batterie longue durée, le S1F4 Pro est conçu pour durer et être utilisé en continu. Le scanner de code QR ainsi que les caméras avant et arrière sont d'autres caractéristiques essentielles.

Améliorer l'expérience client

« Cette dernière mise à jour du produit souligne notre engagement à transformer l'expérience des paiements en personne », a déclaré Derk Busser, vice-président des produits chez Adyen. « En écoutant attentivement nos clients, nous avons identifié les principales lacunes de notre offre précédente et de l'industrie. Ces nouveaux terminaux sont conçus pour répondre directement à ces besoins, qu'il s'agisse d'un appareil robuste pour un établissement de restauration ou d'un terminal mobile pour les détaillants qui peuvent imprimer. Nous voulons offrir des outils puissants et fiables adaptés aux exigences opérationnelles de toute une série de secteurs verticaux, dont chacun présente des besoins uniques. »

Disponibilité

Le S1E4 et le S1F4 Pro seront disponibles à l'achat en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et aux Émirats arabes unis au premier trimestre 2026, et seront déployés au Mexique, en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour au deuxième trimestre 2026.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux situés dans le monde entier, Adyen travaille avec des marques telles que H&M, Uber, eBay et Meta. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité normale. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par le biais de communiqués de presse et de mises à jour de produits sur le site web de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814524/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg