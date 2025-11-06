Adyen amplía su oferta de pagos en persona con el lanzamiento de dos nuevos terminales

Adyen es la primera en lanzar al mercado S1E4 Pro, un robusto dispositivo móvil todo en uno, resistente a derrames y caídas, diseñado para el sector de la alimentación y bebidas.

También se ha anunciado hoy S1F4 Pro, un dispositivo Android portátil todo en uno que ofrece capacidad de impresión para una mayor flexibilidad en entornos dinámicos de venta minorista y servicios.

ÁMSTERDAM, 6 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma global de tecnología financiera preferida por las principales empresas, anunció hoy el lanzamiento de dos nuevos terminales: S1E4 Pro y S1F4 Pro. Diseñados para optimizar su rendimiento en entornos exigentes de diversos sectores, como el comercio minorista, la alimentación y bebidas, la hostelería y el sector de la belleza y el bienestar, la presentación de estos nuevos terminales representa un nuevo avance en las soluciones de pago presencial de Adyen.

The S1E4 Pro and S1F4 Pro.

S1E4 Pro: Inteligente por dentro, resistente por fuera, diseñado para durar

El S1E4 Pro es un terminal de punto de venta móvil todo en uno con un diseño robusto para rendir al máximo en los entornos más exigentes, desde restaurantes y bares concurridos hasta grandes recintos para eventos. Cuenta con certificación IP65 de resistencia a derrames y polvo, además de una resistencia a caídas de 1,5 m. El S1E4 Pro está diseñado para durar y soportar el uso intensivo y prolongado, algo esencial en el sector de la hostelería, donde un terminal averiado puede ser desastroso para un restaurante concurrido.

Otras características clave incluyen una gran pantalla de 6,1 pulgadas para una visualización óptima incluso en entornos con poca visibilidad, una correa de mano fácil de usar, certificación PCI 6 y compatibilidad con PCI 7. El S1E4 Pro garantiza un servicio ininterrumpido y un tiempo de actividad prolongado gracias a su procesador rápido, batería de larga duración y conectividad completa (4G, Wi-Fi). Acepta los principales métodos de pago y divisas mediante contacto, inserción, banda magnética y escaneo de códigos QR.

El dispositivo, que funciona con el sistema operativo Android 13, permite a los comerciantes integrar y ejecutar sus aplicaciones comerciales existentes, agilizando de forma eficaz la toma de pedidos, los pagos y las tareas administrativas en un único dispositivo intuitivo.

S1F4 Pro: Inteligente, portátil y con impresora integrada

Optimizado para ofrecer flexibilidad, el S1F4 Pro funciona a la perfección como un terminal POS de mostrador cuando está en su base, o como un terminal móvil para atender al público en la tienda cuando no está en la base. La combinación de movilidad e impresora integrada del S1F4 Pro ofrece una clara ventaja, permitiendo a los negocios agilizar las transacciones en cualquier lugar del establecimiento. Esta función para reducir las colas disminuye significativamente los tiempos de espera de los clientes y acelera el servicio en tiendas concurridas.

El terminal ofrece conectividad completa (4G, Wi-Fi y Ethernet), gestiona fácilmente todos los métodos de pago y divisas, y funciona con el sistema operativo Android 13, lo que permite a los negocios gestionar de forma eficiente los pedidos, procesar pagos y administrar los programas de fidelización.

Con una gran pantalla de 6,7 pulgadas, certificación PCI 6 con compatibilidad para PCI 7, un rápido procesador de ocho núcleos y una batería de larga duración, el S1F4 Pro está diseñado para ofrecer durabilidad y un uso continuo. Otras características clave incluyen un escáner de códigos QR y cámaras frontal y trasera.

Mejorando la experiencia del cliente

"Esta última actualización de producto subraya nuestro compromiso con la transformación de la experiencia de pagos presenciales", afirmó Derk Busser, vicepresidente de Producto de Adyen. "Al escuchar atentamente a nuestros clientes, hemos identificado las principales deficiencias tanto en nuestra oferta anterior como en el sector. Estos nuevos terminales están diseñados para abordar directamente esas necesidades, ya sea la de un dispositivo robusto para el sector de la alimentación y bebidas o un terminal móvil para comercios minoristas con capacidad de impresión. Queremos ofrecer herramientas potentes y fiables adaptadas a las exigencias operativas de una amplia gama de sectores, cada uno con necesidades específicas".

Disponibilidad

Los modelos S1E4 y S1F4 Pro estarán disponibles para pedidos en Europa, Reino Unido, Norteamérica, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos en el primer trimestre de 2026, y se lanzarán en México, Malasia, Hong Kong y Singapur en el segundo trimestre de 2026.

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al ofrecer capacidades de pago integrales, análisis de datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con marcas como H&M, Uber, eBay y Meta. Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad principal. Los nuevos productos y funciones se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814524/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg