Adyen 透過推出兩款新終端設備，拓展實體支付服務陣容

Adyen 率先推出 S1E4 Pro，這款堅固耐用的全功能移動設備具備防潑灑與防摔落特性，專為餐飲領域打造。

今日同步發表的 S1F4 Pro 則是一款全功能便攜式 Android 設備，配備列印功能，能為動態零售與服務環境提供更靈活的解決方案。

阿姆斯特丹 2025年11月7日 /美通社/ -- Adyen 作為領先企業首選的全球金融科技平台，今日宣佈推出兩款全新終端機： S1E4 Pro 以及 S1F4 Pro 。專為零售、餐飲、酒店及美容養生等各行業的嚴苛環境而設計，這些最新終端設備的推出標誌著 Adyen 實體支付解決方案邁出最新一步。

S1E4 Pro：內在智能、外表堅固、持久耐用的

S1E4 Pro 是一款一體式行動 POS 系統，採用耐用設計，能在最嚴苛的環境中游刃有餘——從繁忙的餐廳酒吧到人潮洶湧的活動場館皆能勝任。具備 IP65 防潑濺防塵等級，並通過 1.5 公尺防摔測試。S1E4 Pro 專為持久耐用而生，能承受長時間嚴苛使用的現實考驗。在服務環境中，終端機故障可能對繁忙的餐廳造成災難性影響，因此持久耐用這特性至關重要。

其他關鍵功能包括：配備 6.1 吋大螢幕，適用於視覺挑戰性環境；附有易於操作的手帶；同時具備 PCI 6 認證資格，並符合 PCI 7 標準要求。S1E4 Pro 憑藉其快速處理器、全天候電池續航力及全面連線功能 (4G、Wi-Fi)，確保流暢無縫服務與持續運作時間。支援所有主流支付方式與貨幣，可透過輕觸、插卡、刷卡及掃描 QR Code 完成交易。

這款裝置搭載 Android 13 作業系統，讓商家能整合並運行現有的商業應用程式，將接單、收款及後台作業等流程有效整合至單一直覺化裝置中。

S1F4 Pro：輕巧、便攜、配備打印機的 S1F4 Pro

專為靈活應用而優化，可無縫切換兩種模式：置於底座時作為專用櫃檯 POS 系統運作；脫離底座時則化身為全移動式終端，靈活穿梭於服務場域。其結合行動性與內置打印機的設計帶來顯著優勢，讓商家能在店內任何位置流暢處理交易。此項排隊優化功能能顯著縮短顧客等候時間，並在繁忙門市加快服務效率。

終端機具備完整連線能力（4G、Wi-Fi 及乙太網路），可輕鬆處理所有支付方式與貨幣，並搭載 Android 13 作業系統，協助商家高效管理訂單、處理付款及監控會員忠誠度計劃。

配備 6.7 吋大螢幕、具備 PCI 6 認證且符合 PCI 7 準備標準、搭載高速八核心處理器及長效電池，S1F4 Pro 專為耐用性與持續運作而打造。其他關鍵功能包括 QR Code 掃描器以及前後置相機。

提升客戶體驗

Adyen 產品副總裁 Derk Busser 表示：「此次最新產品更新，彰顯我們致力於革新實體支付體驗的承諾。透過仔細聆聽客戶的聲音，我們發現了先前產品方案與整個產業中存在的核心缺口。這些新型終端機專為直接滿足這些需求而設計——無論是餐飲環境所需的堅固設備，或是零售商能列印的行動終端機，我們致力提供強大可靠的工具，量身打造以滿足各垂直產業的營運需求，每個領域皆有其獨特需求。」

供貨時程

S1E4 與 S1F4 Pro將於2 026 年第一季開放歐洲、英國、北美、紐西蘭及阿拉伯聯合大公國地區訂購，並於 2026 年第二季陸續在墨西哥、馬來西亞、香港及新加坡發售。

Adyen簡介

Adyen (AM：ADYEN) 是金融科技平台，並獲全球各大企業採用。Adyen 透過在單一全球解決方案中，提供端到端支付功能、數據驅動見解和金融產品，而協助企業更迅速地實現自身目標。Adyen在全球設有辦事處，並與 H&M、Uber、eBay 和 Meta 等公司合作。Adyen 會在其業務日常運作中持續改進和擴展其產品。新產品與功能將透過新聞稿及公司官網的產品更新公告發佈。

