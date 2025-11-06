Adyen erweitert sein Angebot für persönliche Zahlungen mit der Einführung von zwei neuen Terminals

Adyen bringt als erstes Unternehmen das S1E4 Pro auf den Markt, ein robustes All-in-One-Mobilgerät, das spritzwasser- und sturzsicher ist und speziell für den Gastronomiebereich entwickelt wurde.

Ebenfalls heute angekündigt wurde das S1F4 Pro, ein tragbares All-in-One-Android-Gerät, das Druckfunktionen für mehr Flexibilität in dynamischen Einzelhandels- und Dienstleistungsumgebungen bietet.

AMSTERDAM, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Adyen , die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, hat heute die Einführung von zwei neuen Terminals bekannt gegeben: das S1E4 Pro und das S1F4 Pro . Diese neuesten Terminals wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie („Food & Beverage", F&B), Hotellerie sowie Beauty und Wellness entwickelt und stellen den jüngsten Fortschritt bei den Lösungen von Adyen für den persönlichen Zahlungsverkehr dar.

The S1E4 Pro and S1F4 Pro.

S1E4 Pro: Innen intelligent, außen robust, auf Langlebigkeit ausgelegt

Das S1E4 Pro ist ein mobiles All-in-One-Kassensystem mit einem robusten Design, das selbst den anspruchsvollsten Umgebungen gerecht wird, von stark frequentierten Restaurants und Bars bis hin zu Veranstaltungsorten mit hohem Besucheraufkommen. Es ist gemäß IP-65 spritzwasser- und staubgeschützt und verfügt über eine Fallfestigkeit von 1,5 m. Das S1E4 Pro ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält den Anforderungen einer intensiven und dauerhaften Nutzung stand, was für den Servicebereich von entscheidender Bedeutung ist, wo defekte Terminals in einem geschäftigen Restaurant schwerwiegende Folgen haben können.

Weitere wichtige Merkmale sind ein großer 6,1-Zoll-Bildschirm für die Anzeige in visuell anspruchsvollen Umgebungen, eine benutzerfreundliche Handschlaufe sowie die PCI 6-Zertifizierung und PCI 7- Bereitschaft. Das S1E4 Pro gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und hohe Verfügbarkeit dank seines schnellen Prozessors, der ganztägigen Akkulaufzeit und der umfassenden Konnektivität (4G, WLAN). Es werden alle gängigen Zahlungsmethoden und Währungen per Tap, Einstecken, Durchziehen und QR-Code-Scannen akzeptiert.

Das Gerät läuft unter Android 13 OS und ermöglicht es Händlern, ihre bestehenden Geschäftsanwendungen zu integrieren und auszuführen. So lassen sich Bestellungen, Zahlungen und Backoffice-Aufgaben effektiv in einem einzigen, intuitiven Gerät zusammenfassen.

S1F4 Pro: Intelligent, tragbar, mit einem Drucker

Das S1F4 Pro ist auf Flexibilität optimiert und funktioniert nahtlos als dediziertes POS-Gerät für die Theke, wenn es in seiner Dockingstation steht, oder als vollständig mobiles Terminal für den Einsatz im Verkaufsraum, wenn es nicht angedockt ist. Die Kombination aus Mobilität und integriertem Drucker des S1F4 Pro bietet einen deutlichen Vorteil, da Unternehmen damit Transaktionen überall im Geschäft optimieren können. Diese Funktion zur Verkürzung von Warteschlangen reduziert die Wartezeiten für Kunden erheblich und beschleunigt den Service in stark frequentierten Geschäften.

Das Terminal bietet vollständige Konnektivität (4G, WLAN und Ethernet), unterstützt problemlos alle Zahlungsmethoden und Währungen und läuft unter Android 13 OS. Damit können Unternehmen Bestellungen effizient verwalten, Zahlungen abwickeln und Treueprogramme überwachen.

Mit einem großen 6,7-Zoll-Display, PCI 6-Zertifizierung mit PCI 7-Bereitschaft, einem schnellen Octa-Core-Prozessor und einem langlebigen Akku ist das S1F4 Pro auf Langlebigkeit und Dauerbetrieb ausgelegt. Weitere wichtige Funktionen sind der QR-Code-Scanner sowie die Front- und Rückkamera.

Verbesserung des Kundenerlebnisses

„Dieses neueste Produkt-Update unterstreicht unser Engagement, das Erlebnis beim persönlichen Bezahlen zu revolutionieren", erklärte Derk Busser, Vizepräsident des Bereichs Produkt bei Adyen. „Indem wir unseren Kunden aufmerksam zugehört haben, konnten wir die wichtigsten Lücken sowohl in unserem bisherigen Angebot als auch in der Branche identifizieren. Diese neuen Terminals wurden entwickelt, um genau diese Anforderungen zu erfüllen: Ob ein robustes Gerät für den Einsatz in der Gastronomie oder ein mobiles Terminal für den Einzelhandel mit Druckfunktion benötigt wird – wir möchten leistungsstarke, zuverlässige Tools anbieten, die auf die betrieblichen Anforderungen einer Vielzahl von Branchen zugeschnitten sind, von denen jede ihre eigenen Bedürfnisse hat.

Verfügbarkeit

Das S1E4 und das S1F4 Pro werden in Q1 2026 in Europa, im Vereinigten Königreich, in Nordamerika, Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten bestellbar sein. In Q2 2026 werden die Geräte in Mexiko, Malaysia, Hongkong und Singapur auf den Markt kommen.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Marken wie H&M, Uber, eBay und Meta zusammen. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produktaktualisierungen auf der Website des Unternehmens angekündigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814524/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg