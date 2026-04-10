Adyen lança Intelligent Money Movement para unificar pagamentos empresariais, gerenciamento de liquidez e pagamentos

NOVA YORK, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Adyen, plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, anunciou hoje o Intelligent Money Movement, um novo produto que conecta pagamentos, gerenciamento de liquidez e pagamentos em uma única plataforma. Projetada para grandes empresas globais, a solução permite que empresas como Etsy, Expedia Group e Vinted movimentem fundos mais rapidamente, obtenham visibilidade em tempo real de suas posições de caixa e reduzam a complexidade operacional.

Para empresas globais, as operações financeiras permanecem teimosamente complexas, sobrecarregadas por uma fragmentação de fornecedores. Os pagamentos dos clientes chegam por meio de cartões, transferências bancárias e métodos de pagamento locais em múltiplas moedas, enquanto clientes, fornecedores externos e parceiros esperam um acesso mais rápido e flexível aos fundos. As equipes de tesouraria precisam navegar por essa complexa rede de fornecedores financeiros para gerenciar as diferentes etapas do ciclo de fluxo de caixa.

"O comércio global opera em tempo real, mas a movimentação de dinheiro ainda ocorre em etapas fragmentadas", declarou Ethan Tandowsky, diretor financeiro da Adyen. "A Intelligent Money Movement foi projetada para eliminar as lacunas entre pagamentos, liquidez e desembolsos. Ao consolidar o ciclo de vida dos fundos em uma única plataforma, estamos permitindo que as empresas acessem capital mais rapidamente, aprimorem a eficiência do capital de giro e tomem decisões financeiras mais proativas. Nos últimos anos, o departamento financeiro teve que lidar com mudanças rápidas e incertezas com a adoção da IA e as condições econômicas. Permitir que os tesoureiros sejam mais ágeis lhes possibilita agregar valor real aos negócios e às suas operações."

Essa complexidade aumenta com o crescimento, à medida que as empresas se expandem para diferentes mercados e fluxos de receita. Uma empresa média trabalha com cinco a seis bancos principais, administra mais de 40 contas bancárias distintas e possui 12 provedores de recebimento e pagamento. Para gerenciar a movimentação de fundos e gerar visibilidade dos fluxos de caixa, os tesoureiros frequentemente dependem de processos manuais ou personalizados, que consomem muitos recursos. Isso se torna ainda mais desafiador quando somado à dívida técnica decorrente de aquisições ou sistemas legados incompatíveis. De acordo com o Relatório de Tesouraria conjunto da Adyen e do Boston Consulting Group, 48% dos diretores financeiros citam a transparência e a projeção precisa de liquidez como um dos principais desafios e relatam que as equipes de tesouraria gastam mais de 20% do seu tempo gerenciando recebimentos e pagamentos.

Intelligent Money Movement é alimentada exclusivamente pelas principais funcionalidades da Adyen:

Uma plataforma unificada: Ao contrário de muitos provedores que dependem de uma combinação fragmentada de tecnologias adquiridas e integrações de terceiros, a Adyen construiu toda a sua infraestrutura de tecnologia financeira em uma única plataforma. Isso permite pagamentos, gerenciamento de liquidez e repasses dentro de um único sistema.

Licenças bancárias globais: A Adyen é uma das poucas empresas fintech que possui licenças bancárias próprias nos EUA, Reino Unido e Europa. Essa infraestrutura permite conexões diretas com sistemas de pagamento e bandeiras de cartão, reduzindo intermediários e o tempo de liquidação de fundos.

A solução Intelligent Money Movement foi desenvolvida para empresas que gerenciam fluxos complexos de pagamentos e repasses em grande escala, incluindo seguros, marketplaces de varejo, plataformas de mobilidade e entrega, agências de viagens online e muito mais.

"No setor de viagens, a complexidade da movimentação global de dinheiro, desde a reserva inicial do viajante até o pagamento final ao anfitrião, exige um alto grau de resiliência e confiança", afirmou Jing Yang, vice-presidente de Pagamentos Globais do Expedia Group. "A unificação de recebimentos e pagamentos por meio do Intelligent Money Movement nos ajuda a gerenciar melhor todo o ciclo de vida financeiro em uma única plataforma. Isso reduz a complexidade operacional e garante que nossos anfitriões tenham uma experiência perfeita e confiável."

"A unificação do fluxo de fundos em uma única plataforma é um fator essencial para a escalabilidade do VintedPay. "Ao gerenciar os recebimentos e pagamentos por meio da mesma infraestrutura, simplificamos nossas operações e conquistamos a estabilidade necessária para expandir nossos serviços financeiros", afirmou Modestas Tursa, vice-presidente de pagamentos da Vinted. "Essa configuração nos permite manter o foco em oferecer uma experiência confiável aos nossos membros."

Para mais informações sobre Intelligent Money Movement, clique aqui.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamento ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançarem suas ambições mais rapidamente. Com escritórios ao redor do mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen aprimora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

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FONTE Adyen