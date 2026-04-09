- Adyen lanza 'Intelligent Money Movement' para unificar los pagos corporativos, la gestión de la liquidez y los pagos a terceros

NUEVA YORK, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma global de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, ha anunciado hoy 'Intelligent Money Movement', una nueva oferta de productos que integra los pagos, la gestión de la liquidez y los pagos de fondos en una única plataforma. Diseñada para grandes empresas internacionales, la solución permite a empresas como Etsy, Expedia Group y Vinted mover fondos con mayor rapidez, obtener visibilidad en tiempo real de su situación de tesorería y reducir la complejidad operativa.

Para las empresas internacionales, las operaciones financieras siguen siendo extremadamente complejas, lastradas por la fragmentación de los proveedores. Los pagos de los clientes llegan a través de tarjetas, transferencias bancarias y métodos de pago locales en múltiples divisas, mientras que los clientes, los proveedores externos y los socios esperan un acceso más rápido y flexible a los fondos. Los equipos de tesorería tienen que lidiar con el mosaico de proveedores financieros fragmentados para gestionar las diferentes etapas del ciclo de vida del flujo de caja.

«El comercio global opera en tiempo real, pero el movimiento de dinero sigue produciéndose en etapas fragmentadas», explicó Ethan Tandowsky, director financiero de Adyen. «Intelligent Money Movement está diseñado para eliminar las brechas entre los pagos, la gestión de la liquidez y los desembolsos. Al consolidar el ciclo de vida de los fondos en una única plataforma, permitimos a las empresas acceder al capital más rápidamente, mejorar la eficiencia del capital circulante y tomar decisiones financieras más proactivas. En los últimos años, la dirección financiera ha tenido que hacer frente a cambios rápidos y a la incertidumbre derivada de la adopción de la IA y de las condiciones económicas. Permitir que los tesoreros sean más ágiles les permite aportar un valor real a la empresa y a sus operaciones».

Esta complejidad se agrava con el crecimiento, a medida que las empresas se expanden por distintos mercados y fuentes de ingresos. Una empresa media trabaja con entre cinco y seis bancos principales, gestiona más de 40 cuentas bancarias distintas y cuenta con 12 proveedores de cobros y pagos. Para gestionar el movimiento de fondos y obtener visibilidad sobre los flujos de caja, los responsables de tesorería suelen recurrir a procesos manuales o personalizados, que requieren muchos recursos. Esto se vuelve aún más complicado cuando se suma a la deuda técnica derivada de adquisiciones o de sistemas heredados incompatibles. Según el informe conjunto sobre tesorería de Adyen y Boston Consulting Group, el 48% de los directores financieros citan la transparencia y la precisión en las previsiones de liquidez como uno de los principales retos, y señalan que los equipos de tesorería dedican más del 20% de su tiempo a gestionar los cobros y pagos.

Intelligent Money Movement se basa exclusivamente en las capacidades fundamentales de Adyen:

Una plataforma unificada: A diferencia de muchos proveedores que dependen de un mosaico de tecnologías adquiridas e integraciones de terceros, Adyen ha construido toda su infraestructura de tecnología financiera sobre una única plataforma. Esto permite gestionar los pagos, la liquidez y las transferencias de fondos dentro de un mismo sistema.

Licencias bancarias globales: Adyen es una de las pocas empresas fintech que cuenta con sus propias licencias bancarias en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Esta infraestructura permite conexiones directas con redes de pago y sistemas de tarjetas, lo que reduce los intermediarios y los tiempos de liquidación de fondos.

La oferta de productos 'Intelligent Money Movement' está diseñada para empresas que gestionan flujos complejos de pagos y liquidaciones a gran escala, entre las que se incluyen compañías de seguros, mercados minoristas, plataformas de movilidad y reparto, agencias de viajes online y muchas otras.

«En el sector de los viajes, la complejidad que entraña la gestión de fondos a nivel mundial, desde la reserva inicial del viajero hasta el pago final al anfitrión, exige un alto grado de resiliencia y confianza», afirmó Jing Yang, vicepresidente de Pagos Globales de Expedia Group. «Unificar nuestros ingresos y pagos a través de Intelligent Money Movement nos ayuda a gestionar mejor todo el ciclo de vida financiero en una única plataforma. Esto reduce la complejidad operativa y garantiza que nuestros anfitriones disfruten de una experiencia fluida y fiable».

«Unificar nuestros flujos de fondos en una única plataforma es un factor clave para la escalabilidad de VintedPay. Al gestionar los ingresos y los pagos a través de la misma infraestructura, hemos simplificado nuestras operaciones y hemos ganado la estabilidad necesaria para ampliar nuestros servicios financieros», destacó Modestas Tursa, vicepresidente de Pagos de Vinted. «Esta configuración nos permite centrarnos en ofrecer una experiencia fiable a nuestros miembros».

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Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al ofrecer capacidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos más rápidamente. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad habitual. Los nuevos productos y funciones se anuncian a través de comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

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