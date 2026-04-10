Adyen、企業決済、流動性管理、ペイアウトを統合するインテリジェント・マネー・ムーブメントを発表

ニューヨーク, 2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 大手企業に選ばれるグローバル金融技術プラットフォームであるAdyenは本日、決済、流動性管理、ペイアウトを単一のプラットフォーム上で結びつける新製品「インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）」を発表しました。大規模なグローバル企業向けに設計されたこのソリューションにより、Etsy、Expedia Group、Vintedなどの企業は、資金をより迅速に移動させ、資金状況をリアルタイムで把握し、業務の複雑さを軽減することができます。

グローバル企業にとって、金融業務は依然として複雑であり、断片的なプロバイダーによって負担が強いられています。顧客からの支払いは、カード、銀行振込、および複数の通貨による現地の決済手段を通じて行われます。同時に、顧客、外部のサプライヤー、パートナーは、より迅速で柔軟な資金へのアクセスを期待しています。財務チームは、キャッシュフローライフサイクルのさまざまな部分を管理するために、断片的な金融業者の複雑な仕組みを扱わなければなりません。

「グローバルな商取引はリアルタイムで行われていますが、資金の動きはまだ断片的な段階にあります。インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）は、決済、流動性管理、そしてペイアウトの間のギャップを解消するように設計されています。資金のライフサイクルを単一のプラットフォームに集約することで、企業はより迅速に資本を確保し、運転資本の効率を高め、より先を見据えた財務上の意思決定を行うことができるようになります。ここ数年、最高財務責任者（CFO）の部門は、AIの導入や経済状況に伴う急速な変化と不確実性に対処しなければなりませんでした。財務担当者がより機敏に対応できるようになることで、ビジネスとその運営に真の価値を提供できるようになります。」と、Adyenの最高財務責任者（CFO）であるEthan Tandowsky氏は述べています。

この複雑さは、企業が市場や収益源を拡大するにつれて、さらに深刻化します。平均的な企業は、5～6の主要銀行と取引し、40以上の銀行口座を管理し、12の決済プロバイダーを利用しています。資金の動きを管理し、キャッシュフローを把握するために、財務担当者はしばしば手作業や個別対応のプロセスに頼っており、これらは多くのリソースを必要とします。買収や互換性のないレガシーシステムによる技術的負債がこれに加わると、状況はさらに困難になります。 AdyenとBoston Consulting Groupが共同で発行した財務報告書（Treasury Report）によると、CFOの48％が透明性と正確な流動性予測を最大の課題として挙げており、財務チームは入金と出金の管理に20％以上の時間を費やしていると報告されています。

インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）は、Adyenの以下の主要な中核機能によって独自に実現されています：

単一の統合プラットフォーム（One Unified Platform）：買収した技術や第三者の統合による寄せ集めに依存している多くのプロバイダーとは異なり、Adyenは金融技術スタック全体を単一のプラットフォーム上に構築しています。これにより、決済、流動性管理、そしてペイアウトを一つのシステム内で行うことができます。

グローバル銀行ライセンス（Global Banking Licenses）：Adyenは、米国、英国、欧州で自社の銀行免許を保有する、数少ないフィンテック企業の一つです。このインフラにより、決済ネットワークやカードスキームへの直接接続が可能となり、仲介業者や資金決済時間を短縮します。

インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）製品は、保険、小売マーケットプレイス、モビリティ・プラットフォーム、配送プラットフォーム、オンライン旅行代理店など、複雑な決済およびペイアウトのフローを大規模に管理する企業向けに設計されています。

「旅行業界では、旅行者の最初の予約から最終的なホストへの支払いに至るまで、グローバルに資金を移動させる複雑さがあるため、高度な耐性と信頼性が求められます。インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）を通じて入金と出金を一元化することで、金融ライフサイクル全体を単一のプラットフォームでより適切に管理することができます。これにより、業務の複雑さが軽減され、当社のホストはシームレスで信頼性の高い体験を得ることができます。」 と、Expedia Groupのグローバル決済担当バイスプレジデントであるJing Yang氏は述べています。

「資金の流れを単一のプラットフォームで一元化することが、VintedPayの拡張性にとって重要な原動力です。入金と出金を同じインフラで管理することで、当社は業務を簡素化し、金融サービスを拡大するために必要な安定性を獲得することができました。この仕組みにより、当社は会員に信頼性の高い体験を提供することに集中することができます。」と、Vintedの決済担当バイスプレジデントであるModestas Tursa氏は述べています。

インテリジェント・マネー・ムーブメント（Intelligent Money Movement）の詳細については、こちらをクリックしてください。

Adyenについて

Adyen（AMS：Adyen（AMS：ADYEN）は、大手企業に選ばれている金融テクノロジープラットフォームです。Adyenは、エンドツーエンドの決済機能、データ主導の洞察、そして金融商品を単一のグローバルソリューションで提供することにより、企業の目標をより迅速に達成できるよう支援します。世界中にオフィスを構えるAdyenは、Meta、Uber、H&M、eBay、Microsoftなどの企業と提携しています。Adyenは、通常の業務の一環として、製品の改善と拡張を継続的に行っています。新製品や新機能は、プレスリリースや同社ウェブサイトでの製品アップデートを通じて発表されます。

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SOURCE Adyen