Adyen führt „Intelligent Money Movement" ein, um Unternehmenszahlungen, Liquiditätsmanagement und Auszahlungen zu vereinen

NEW YORK, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, die weltweit führende Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, hat heute „Intelligent Money Movement" vorgestellt, ein neues Produktangebot, das Zahlungen, Liquiditätsmanagement und Auszahlungen auf einer einzigen Plattform vereint. Die Lösung wurde für große internationale Unternehmen entwickelt und ermöglicht es Firmen wie Etsy, der Expedia Group und Vinted, Geldmittel schneller zu transferieren, in Echtzeit Einblick in ihre Liquiditätslage zu erhalten und die Komplexität ihrer Betriebsabläufe zu verringern.

Für globale Unternehmen bleiben Finanzabläufe nach wie vor äußerst komplex und werden durch eine Vielzahl fragmentierter Anbieter erschwert. Kundenzahlungen gehen über Karten, Banküberweisungen und lokale Zahlungsmethoden in verschiedenen Währungen ein, während Kunden, externe Lieferanten und Partner einen schnelleren und flexibleren Zugriff auf Gelder erwarten. Treasury-Teams müssen sich durch das Flickwerk fragmentierter Finanzdienstleister navigieren, um die verschiedenen Phasen des Cashflow-Zyklus zu verwalten.

„Der globale Handel läuft in Echtzeit ab, doch der Geldfluss erfolgt nach wie vor in fragmentierten Schritten", so Ethan Tandowsky, CFO bei Adyen. „Intelligent Money Movement wurde entwickelt, um die Lücken zwischen Zahlungen, Liquiditätsmanagement und Auszahlungen zu schließen. Durch die Konsolidierung des Geldkreislaufs auf einer einzigen Plattform ermöglichen wir es Unternehmen, schneller auf Kapital zuzugreifen, die Effizienz des Betriebskapitals zu verbessern und proaktivere Finanzentscheidungen zu treffen. In den letzten Jahren musste sich die Finanzabteilung mit raschen Veränderungen und Unsicherheiten aufgrund der Einführung von KI und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Wenn Finanzverantwortliche agiler arbeiten können, sind sie in der Lage, einen echten Mehrwert für das Unternehmen und dessen Geschäftstätigkeit zu schaffen."

Diese Komplexität nimmt mit dem Wachstum zu, da Unternehmen in neue Märkte und Umsatzströme expandieren. Ein durchschnittliches Unternehmen arbeitet mit fünf bis sechs Hauptbanken zusammen, verwaltet über 40 separate Bankkonten und nutzt 12 Anbieter für Ein- und Auszahlungen. Um den Geldfluss zu verwalten und Transparenz in die Cashflows zu schaffen, sind Finanzverantwortliche häufig auf manuelle oder maßgeschneiderte Prozesse angewiesen, die ressourcenintensiv sind. Dies wird noch schwieriger, wenn technische Schulden aus Übernahmen oder inkompatible Altsysteme hinzukommen. Laut dem gemeinsamen Treasury Report von Adyen und der Boston Consulting Group nennen 48 % der CFOs Transparenz und genaue Liquiditätsprognosen als größte Herausforderung und berichten, dass Treasury-Teams mehr als 20 % ihrer Zeit mit der Verwaltung von Ein- und Auszahlungen verbringen.

Intelligent Money Movement basiert auf den zentralen Kernkompetenzen von Adyen:

Eine einheitliche Plattform: Im Gegensatz zu vielen Anbietern, die auf ein Flickwerk aus erworbenen Technologien und Integrationen von Drittanbietern setzen, hat Adyen seinen gesamten Finanztechnologie-Stack auf einer einzigen Plattform aufgebaut. Dies ermöglicht Zahlungen, Liquiditätsmanagement und Auszahlungen innerhalb eines Systems.

Globale Banklizenzen: Adyen gehört zu den wenigen Fintech-Unternehmen, die über eigene Banklizenzen in den USA, Großbritannien und Europa verfügen. Diese Infrastruktur ermöglicht direkte Verbindungen zu Zahlungssystemen und Kartennetzwerken, wodurch Zwischenhändler und die Abwicklungszeiten für Geldtransfers reduziert werden.

Das Produktangebot „Intelligent Money Movement" richtet sich an Unternehmen, die komplexe Zahlungs- und Auszahlungsströme in großem Umfang verwalten, darunter Versicherungen, Einzelhandelsmarktplätze, Mobilitäts- und Lieferplattformen, Online-Reisebüros und mehr.

„In der Reisebranche erfordert die Komplexität des globalen Geldtransfers – von der ersten Buchung durch den Reisenden bis zur endgültigen Auszahlung an den Gastgeber – ein hohes Maß an Belastbarkeit und Vertrauen", sagte Jing Yang, Vice President of Global Payments bei der Expedia Group. „Die Zusammenführung unserer Ein- und Auszahlungen über Intelligent Money Movement hilft uns, den gesamten Finanzlebenszyklus auf einer einzigen Plattform besser zu verwalten. Dies reduziert die operative Komplexität und stellt sicher, dass unsere Gastgeber ein nahtloses, zuverlässiges Erlebnis erhalten."

„Die Vereinheitlichung unseres Geldflusses auf einer einzigen Plattform ist ein wesentlicher Faktor für die Skalierbarkeit von VintedPay. Durch die Verwaltung von Ein- und Auszahlungen über dieselbe Infrastruktur haben wir unsere Abläufe vereinfacht und die nötige Stabilität gewonnen, um unsere Finanzdienstleistungen auszubauen", sagte Modestas Tursa, VP of Payments bei Vinted. „Diese Konfiguration ermöglicht es uns, uns weiterhin darauf zu konzentrieren, unseren Mitgliedern ein zuverlässiges Erlebnis zu bieten."

Weitere Informationen über Intelligent Money Movement finden Sie unter hier.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produktaktualisierungen auf der Website des Unternehmens angekündigt.

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