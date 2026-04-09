Adyen lance son offre de transfert d'argent intelligent pour unifier les paiements d'entreprise, la gestion des liquidités et les décaissements

NEW YORK, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière plébiscitée par les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle offre de produits dédiée au transfert d'argent intelligent, qui regroupe paiements, gestion des liquidités et décaissements sur une seule plateforme. Destinée aux grandes entreprises internationales, cette solution permet à des sociétés comme Etsy, Expedia Group ou Vinted de transférer des fonds plus rapidement, de bénéficier d'une visibilité en temps réel sur leur position de trésorerie et de réduire la complexité opérationnelle.

Pour les entreprises internationales, les opérations financières restent toujours aussi complexes, en raison de la fragmentation des prestataires. Les paiements des clients sont effectués par carte, par virement bancaire ou par des moyens de paiement locaux dans de multiples devises, mais les clients, les fournisseurs externes et les partenaires attendent un accès plus rapide et plus souple aux fonds. Les équipes chargées de la trésorerie doivent se frayer un chemin à travers le dédale fragmenté des prestataires de services financiers pour gérer les différentes parties du cycle de vie des flux monétaires.

« Le commerce mondial fonctionne en temps réel, mais le transfert d'argent est encore fragmenté », a déclaré Ethan Tandowsky, directeur financier d'Adyen. « Le transfert d'argent intelligent est conçu pour harmoniser les opérations relatives aux paiements, à la gestion des liquidités et aux décaissements. En consolidant le cycle de vie des fonds sur une plateforme unique, nous aidons les entreprises à accéder plus rapidement au capital, à améliorer l'efficacité de leur fonds de roulement et à prendre des décisions financières plus proactives. Au cours des dernières années, la direction financière a dû faire face à des changements rapides et à une grande incertitude liés à l'adoption de l'intelligence artificielle et à la conjoncture économique. En devenant plus agiles, les trésoriers apportent une véritable valeur ajoutée à l'entreprise et à ses activités. »

Cette complexité s'accroît avec la croissance, au fur et à mesure que les entreprises se développent à travers les différents marchés et sources de revenus. En moyenne, une entreprise travaille avec cinq à six banques principales, gère plus de 40 comptes bancaires distincts et fait appel à 12 prestataires pour les encaissements et les décaissements. Afin de gérer les mouvements de fonds et d'obtenir une visibilité sur les flux monétaires, les trésoriers s'appuient souvent sur des processus manuels ou sur mesure très gourmands en ressources. La tâche devient encore plus ardue lorsqu'elle s'ajoute à la dette technique résultant d'acquisitions ou de l'incompatibilité des systèmes existants. Selon le rapport conjoint sur la trésorerie publié par Adyen et le Boston Consulting Group, 48 % des directeurs financiers citent la transparence et la précision des prévisions de liquidité parmi leurs priorités, et indiquent que les équipes chargées de la trésorerie consacrent plus de 20 % de leur temps à la gestion des encaissements et des décaissements.

Le transfert d'argent intelligent est alimenté par les capacités clés uniques d'Adyen :

Une plateforme unifiée : Contrairement à de nombreux fournisseurs, qui dépendent souvent d'une mosaïque de technologies acquises et d'intégrations tierces, Adyen a construit l'ensemble de sa pile technologique financière sur une seule plateforme. Cela permet de gérer les paiements et les liquidités, ainsi que d'effectuer les décaissements au sein d'un seul et même système.

Des licences bancaires mondiales : Adyen est l'une des rares sociétés de technologie financière à détenir ses propres licences bancaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cette infrastructure établit une connexion directe avec les rails de paiement et les systèmes de cartes, ce qui réduit les intermédiaires et les délais de règlement des fonds.

L'offre de produits dédiée au transfert d'argent intelligent est pensée pour les entreprises qui gèrent des flux complexes de paiements et de décaissements à grande échelle, notamment les assurances, les détaillants, les plateformes de mobilité et de livraison, ou encore les agences de voyage en ligne.

« Dans le secteur du tourisme, la complexité du transfert international d'argent, de la réservation initiale du voyageur au paiement final de l'hôte, exige un niveau élevé de résilience et de confiance », a commenté Jing Yang, vice-présidente des paiements mondiaux au sein d'Expedia Group. « Grâce au transfert intelligent, l'unification de nos entrées et sorties d'argent sur une seule plateforme nous aide à mieux gérer l'ensemble du cycle de vie financier. Cela réduit la complexité opérationnelle et garantit à nos hôtes une expérience fluide, en toute confiance. »

« L'unification de nos flux financiers sur une seule plateforme est un facteur clé de l'évolutivité de Vinted Pay. En gérant les entrées et les sorties dans la même infrastructure, nous avons simplifié nos opérations et acquis la stabilité nécessaire pour développer nos services financiers », a expliqué Modestas Tursa, vice-président des paiements chez Vinted. « Grâce à cette configuration, nous restons concentrés sur un seul objectif : que Vinted soit synonyme de fiabilité pour nos membres. »

Pour obtenir plus d'informations sur le transfert d'argent intelligent, veuillez cliquer ici.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière favorite des entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution mondiale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Présente aux quatre coins du monde, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay ou Microsoft. Adyen améliore et développe constamment son offre de produits dans le cadre normal de ses activités. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par des communiqués de presse et des mises à jour relatives aux produits sur le site internet de l'entreprise.

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