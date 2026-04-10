Adyen lanza Intelligent Money Movement para unificar los pagos empresariales, la gestión de la liquidez y los desembolsos

NUEVA YORK, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma mundial de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, anunció hoy Intelligent Money Movement, una nueva oferta de productos que conecta los pagos, la gestión de la liquidez y los desembolsos en una sola plataforma. Diseñada para las grandes empresas mundiales, la solución permite a empresas como Etsy, Expedia Group y Vinted mover fondos con mayor rapidez, obtener visibilidad en tiempo real de su situación de caja y reducir la complejidad operativa.

Para las empresas mundiales, las operaciones financieras siguen siendo muy complejas debido a la gran cantidad de proveedores. Los pagos de los clientes se reciben mediante tarjetas, transferencias bancarias y métodos de pago locales en múltiples divisas, mientras que los clientes, los proveedores externos y los socios esperan acceder a los fondos de forma más rápida y flexible. Los equipos de tesorería deben moverse entre una gran variedad de proveedores financieros diferentes para administrar las distintas etapas del ciclo de vida del flujo de caja.

"El comercio mundial opera en tiempo real, pero el dinero se sigue moviendo en varias etapas", afirmó Ethan Tandowsky, director financiero de Adyen. "Intelligent Money Movement está diseñada para eliminar las brechas entre los pagos, la gestión de la liquidez y los desembolsos. Al consolidar el ciclo de vida de los fondos en una única plataforma, permitimos a las empresas acceder al capital con mayor rapidez, optimizar la eficacia del capital de trabajo y tomar decisiones financieras más proactivas. En los últimos años, la oficina del director financiero ha tenido que lidiar con cambios rápidos y con incertidumbre debido a la adopción de la IA y a las condiciones económicas. Al dotar a los tesoreros de mayor agilidad, se les permite aportar un valor real a la empresa y a sus operaciones".

Esta complejidad se intensifica a medida que las empresas crecen y se expanden a diferentes mercados y fuentes de ingresos. La empresa promedio trabaja con entre cinco y seis bancos principales, gestiona más de 40 cuentas bancarias distintas y cuenta con 12 proveedores de ingresos de fondos y desembolsos. Para administrar el movimiento de fondos y obtener visibilidad de los flujos de caja, los tesoreros suelen recurrir a procesos manuales o a soluciones personalizadas, que consumen muchos recursos. Esto se vuelve aún más difícil cuando se suma a la deuda técnica derivada de adquisiciones o de sistemas heredados incompatibles. Según el Informe de Tesorería realizado en conjunto entre Adyen y Boston Consulting Group, el 48 % de los directores financieros señala la transparencia y la precisión en las previsiones de liquidez como uno de los principales desafíos, e informan que los equipos de tesorería dedican más del 20 % de su tiempo a gestionar los ingresos de fondos y desembolsos.

Intelligent Money Movement se basa exclusivamente en las capacidades fundamentales de Adyen:

Una plataforma unificada: a diferencia de muchos proveedores que dependen de una gran variedad de tecnologías adquiridas e integraciones de terceros, Adyen ha creado toda su infraestructura de tecnología financiera sobre una única plataforma. Esto permite gestionar los pagos, la liquidez y los desembolsos dentro de un mismo sistema.

Licencias bancarias mundiales: Adyen es una de las pocas empresas de tecnología financiera que cuenta con sus propias licencias bancarias en EE. UU., Reino Unido y Europa. Esta infraestructura permite conexiones directas con redes de pago y sistemas de tarjetas, lo que reduce la cantidad de intermediarios y los tiempos de liquidación de fondos.

La oferta de producto de Intelligent Money Movement está diseñada para empresas que gestionan flujos complejos de pagos y desembolsos a gran escala, entre las que se incluyen compañías de seguros, mercados minoristas, plataformas de movilidad y de reparto, agencias de viajes en línea y más.

"En el sector de los viajes, la complejidad de mover dinero en todo el mundo, desde la reserva inicial por parte del viajero hasta el desembolso final al anfitrión, exige un alto grado de resiliencia y confianza", afirmó Jing Yang, vicepresidente de Pagos Globales de Expedia Group. "Unificar nuestros ingresos de fondos y desembolsos mediante Intelligent Money Movement nos ayuda a gestionar mejor todo el ciclo financiero en una sola plataforma. Esto reduce la complejidad operativa y garantiza que nuestros anfitriones disfruten de una experiencia fluida y confiable".

"Unificar nuestros flujos de fondos en una sola plataforma es un factor fundamental para la escalabilidad de VintedPay. Al gestionar los ingresos de fondos y desembolsos mediante la misma infraestructura, hemos simplificado nuestras operaciones y hemos logrado la estabilidad necesaria para expandir nuestros servicios financieros", afirmó Modestas Tursa, vicepresidente de Pagos de Vinted. "Esta configuración nos permite seguir enfocados en ofrecer una experiencia confiable a nuestros miembros".

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Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución mundial, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones con más rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad comercial general. Los nuevos productos y funciones se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

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FUENTE Adyen