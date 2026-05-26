AFX lança o Programa de Pontos na Mainnet para recompensar traders reais, provedores de liquidez e comunidades

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A AFX, uma L1 soberana de alto desempenho criada exclusivamente para derivativos descentralizados, lançou oficialmente seu Programa de Pontos, introduzindo um sistema de incentivos multitemporada projetado para recompensar a participação genuína no ecossistema antes do futuro lançamento do token do protocolo.

AFX lança programa de pontos na rede principal para recompensar traders reais, provedores de liquidez e comunidades (PRNewsfoto/AFX)

Ao contrário dos modelos tradicionais de "yield farming" em DeFi, que recompensam principalmente o volume bruto de trading, o sistema de pontos da AFX baseia-se num princípio diferente: recompensar a contribuição real. Os traders ativos, provedores de liquidez e participantes da comunidade agora podem ganhar pontos por meio de uma participação ativa no protocolo, sendo que todos os pontos acumulados poderão ser trocados por tokens no momento do evento de geração de tokens (TGE).

Este programa será realizado ao longo de três temporadas consecutivas, onde uma delas contará com seu próprio sistema de pontuação. É importante ressaltar que os pontos não são reiniciados nem expiram entre as temporadas. Todos os pontos acumulados serão agregados e resgatados em conjunto a uma taxa unificada durante o TGE, incentivando a participação no ecossistema a longo prazo, em vez de comportamentos de "yield farming" de curto prazo.

Um sistema de incentivos em vários níveis criado para promover a participação efetiva

Os usuários da AFX podem ganhar pontos por meio de três formas de participação independentes simultaneamente:

Trading ativo nos mercados compatíveis

Aprovisionamento de liquidez por meio do AFX LP Vault

Participação no ecossistema da Guild League

O protocolo avalia a contribuição das negociações em várias dimensões — incluindo a execução das negociações, a manutenção de posições e a diversidade do mercado — em vez de se basear exclusivamente no volume de transações. Os provedores de liquidez que contribuem com capital para o AFX LP Vault também são recompensados com base em sua contribuição efetiva para a profundidade de liquidez do protocolo, promovendo condições de mercado mais saudáveis e eficientes para todos os participantes.

1ª temporada já disponível

A 1ª temporada começa oficialmente em 25 de maio de 2026 e terá duração de oito semanas, até 20 de julho de 2026. Durante esta fase, a AFX distribuirá pontos através de dois pools independentes:

Pool combinado de Trading + AFX LP Vault: 2.885.714 pontos no total

Guild Pool: 914.286 pontos

Os pontos serão calculados semanalmente e distribuídos todas as segundas-feiras às 00:00 UTC.

O lançamento do Programa de Pontos na Mainnet é o próximo grande passo na implantação do ecossistema geral da AFX, à medida que o protocolo continua se preparando para o lançamento do token de governança e para a propriedade comunitária de longo prazo.

Sobre a AFX

A AFX é uma Layer 1 soberana de alta performance, construída especificamente para o trading de derivativos descentralizados. Ao combinar a velocidade de execução de uma exchange centralizada com a soberania imutável da blockchain, a AFX oferece um ambiente profissional de Perp DEX, caracterizado por finalização em menos de 100ms, liquidez institucional e eficiência de capital excepcional.

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FONTE AFX