AFX lanceert Mainnet Points Program om echte traders, liquiditeitsverschaffers en gemeenschappen te belonen

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 26 mei 2026 /PRNewswire/ -- AFX, een krachtige soevereine Layer 1-blockchain die speciaal is ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivaten, heeft officieel zijn Points Program gelanceerd. Daarmee introduceert het een incentiveprogramma met meerdere seizoenen dat is ontworpen om echte deelname aan het ecosysteem te belonen in aanloop naar de toekomstige tokenlancering van het protocol.

AFX Launches Mainnet Points Program to Reward Real Traders, Liquidity Providers, and Communities

In tegenstelling tot traditionele DeFi-farmingmodellen, die voornamelijk ruwe handelsvolumes belonen, is het puntensysteem van AFX gebaseerd op een ander principe: het belonen van echte bijdragen. Actieve traders, liquiditeitsverschaffers en communityleden kunnen nu punten verdienen door op betekenisvolle wijze deel te nemen aan het protocol. Alle verzamelde punten kunnen uiteindelijk worden ingewisseld voor tokens tijdens de TGE.

Dit programma loopt over drie opeenvolgende seizoenen, waarbij elk seizoen beschikt over een eigen puntenpool. Belangrijk is dat punten tussen seizoenen niet worden gereset en niet verlopen. Alle verzamelde punten worden samengevoegd en tijdens de TGE tegen één vaste verhouding ingewisseld, om langdurige deelname aan het ecosysteem te stimuleren in plaats van kortetermijnfarming.

Een meerlagig incentivesysteem dat is gericht op echte deelname

AFX-gebruikers kunnen tegelijkertijd punten verdienen via drie afzonderlijke vormen van deelname:

Actief handelen op verschillende ondersteunde markten

Liquiditeit verschaffen via de AFX LP Vault

Deelnemen aan het Guild League-ecosysteem

Het protocol beoordeelt de handelsbijdrage op basis van meerdere factoren, waaronder handelsuitvoering, het aanhouden van posities en marktdiversiteit, in plaats van uitsluitend af te gaan op handelsvolume. Liquiditeitsverschaffers die kapitaal bijdragen aan de AFX LP Vault worden eveneens beloond op basis van hun daadwerkelijke bijdrage aan de liquiditeitsdiepte van het protocol, wat gezondere en efficiëntere marktomstandigheden voor alle deelnemers ondersteunt.

Seizoen 1 nu live

Seizoen 1 gaat officieel van start op 25 mei 2026 en loopt acht weken, tot en met 20 juli 2026. Tijdens deze fase verdeelt AFX punten over twee afzonderlijke pools:

Gecombineerde pool voor trading en de AFX LP Vault: In totaal 2.885.714 punten

Guild-pool: Totaal van 914.286 punten

Punten worden wekelijks verrekend en elke maandag om 00:00 UTC verdeeld.

De lancering van het Mainnet Points Program vormt de volgende belangrijke stap in de bredere uitrol van het AFX-ecosysteem, terwijl het protocol verder toewerkt naar de lancering van een governance-token en community-eigenaarschap op lange termijn..

Over AFX

AFX is een hoogwaardig soeverein Layer 1-netwerk dat specifiek werd ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivatenhandel. Door de snelle uitvoering van een gecentraliseerde exchange te combineren met de onveranderlijke soevereiniteit van blockchaintechnologie, biedt AFX een professionele Perp DEX-omgeving die wordt gekenmerkt door een finaliteit van minder dan 100 ms, institutionele liquiditeit en ongeëvenaarde kapitaalefficiëntie.

