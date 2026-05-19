AFX lança sua Layer 1 soberana e redefine a execução de Perp DEXs on-chain

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A AFX, uma Layer 1 criada exclusivamente para trading de perpétuos descentralizados, anunciou oficialmente o início das operações de sua Mainnet L1, encerrando a dependência de blockchains genéricas que sofrem com congestionamento de rede e limitações de desempenho. Desenvolvida para traders de alta performance, a AFX apresenta a Sovereign Trading Layer, uma infraestrutura onde a transparência não custodial de uma Perp DEX se combina com velocidade, profundidade de mercado e eficiência comparáveis às plataformas institucionais centralizadas.

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No lançamento, o protocolo já disponibiliza mercados de perpétuos altamente líquidos para ativos digitais e macro tradicionais, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ouro (XAU) e petróleo bruto (CL), com alavancagem de até 40x, garantindo máxima eficiência de capital desde o primeiro bloco.

A arquitetura da AFX representa uma ruptura completa com o modelo das plataformas descentralizadas tradicionais, que permanecem limitadas por redes compartilhadas, alta latência e gargalos estruturais. Operando em uma camada própria de execução baseada em consenso em DAG e arquitetura modular ABCI, a AFX separa execução e consenso, criando um ambiente otimizado exclusivamente para fluxo de ordens de alta frequência. O protocolo conta com mempool dedicado e resistência nativa a MEV em nível de rede. Na prática, isso permite atingir latência média de 100ms e capacidade superior a 100 mil transações por segundo (TPS).

Outro diferencial é o modelo de execução Zero Gas, que elimina completamente as taxas de rede, permitindo que o desempenho do trader seja determinado exclusivamente por estratégia e disciplina, e não por custos de execução.

O lançamento da Mainnet também marca a estreia da Pro-Trader Suite, um conjunto de ferramentas de padrão institucional projetado para traders que operam com foco extremo em precisão e eficiência. Entre os destaques está um motor de margem altamente eficiente que exige apenas 1,25% de margem de manutenção, oferecendo até quatro vezes mais eficiência de capital em comparação com modelos tradicionais, além de permitir o reaproveitamento em tempo real de lucros não realizados. Além disso, a AFX se destaca como a primeira exchange descentralizada de derivativos com suporte nativo ao protocolo FIX, permitindo que firmas quantitativas de nível Tier 1 integrem suas estratégias diretamente à liquidez on-chain, sem necessidade de grandes adaptações de código.

No aspecto econômico, a AFX busca redefinir o modelo do DeFi com uma abordagem totalmente orientada pela comunidade. O protocolo foi lançado sem venture capital, sem rodadas privadas e sem cronogramas de desbloqueio (unlock schedules), garantindo que sua evolução permaneça nas mãos dos participantes ativos do ecossistema. Esse compromisso é reforçado por um modelo de 100% Revenue Pass-through, no qual toda a receita gerada pela rede é redistribuída entre traders e contribuidores do ecossistema. Com isso, a Mainnet da AFX já está ativa, posicionando-se como um novo ambiente para traders que buscam a transparência de uma Perp DEX combinada com a precisão e performance de uma blockchain Layer 1 dedicada. Os traders são convidados a experimentar a próxima etapa da evolução on-chain em https://app.afx.xyz/trade.

Sobre a AFX

A AFX é uma Layer 1 soberana de alta performance, construída especificamente para o trading de derivativos descentralizados. Ao combinar a velocidade de execução de uma exchange centralizada com a soberania imutável da blockchain, a AFX oferece um ambiente profissional de Perp DEX, caracterizado por finalização em menos de 100ms, liquidez institucional e eficiência de capital excepcional.

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FONTE AFX