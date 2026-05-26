ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una blockchain de capa 1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados, lanzó de manera oficial su Programa de puntos, con el que presenta un sistema de incentivos de varias temporadas diseñado para recompensar la participación genuina en el ecosistema antes del futuro lanzamiento del token del protocolo.

AFX lanza un programa de puntos en mainnet para recompensar a los operadores reales, los proveedores de liquidez y las comunidades (PRNewsfoto/AFX)

A diferencia de los modelos tradicionales de farming de finanzas descentralizadas (DeFi), que recompensan principalmente el volumen bruto de operaciones, el sistema de puntos de AFX se basa en un principio diferente: recompensar la contribución real. Los operadores activos, los proveedores de liquidez y los participantes de la comunidad ahora pueden ganar puntos mediante una participación significativa en todo el protocolo, y todos los puntos acumulados podrán canjearse por tokens en el momento del evento de generación de tokens (TGE).

Este programa se desarrollará durante tres temporadas consecutivas, y cada una de ellas contará con su propio fondo de puntos específico. Es importante destacar que los puntos no se reinician ni caducan entre temporadas. Todos los puntos acumulados se fusionarán y canjearán de forma conjunta a una tasa unificada durante el TGE, lo que fomentará la participación a largo plazo en el ecosistema en lugar de las prácticas de farming a corto plazo.

Un sistema de incentivos de múltiples capas diseñado para fomentar la participación real

Los usuarios de AFX pueden ganar puntos mediante tres métodos de participación independientes de forma simultánea:

Operaciones activas en los mercados compatibles

Provisión de liquidez a través de la bóveda LP de AFX

Participación en el ecosistema de la Liga de gremios

El protocolo evalúa la contribución a las operaciones en múltiples dimensiones, incluida la ejecución de operaciones, el mantenimiento de posiciones y la diversidad del mercado, en lugar de basarse únicamente en el volumen de operaciones. Los proveedores de liquidez que aportan capital a la bóveda LP de AFX también reciben recompensas en función de su contribución real a la profundidad de liquidez del protocolo, lo que favorece unas condiciones de mercado más saludables y eficientes para todos los participantes.

La temporada 1 ya está disponible

La temporada 1 comienza de manera oficial el 25 de mayo de 2026 y tendrá una duración de ocho semanas, hasta el 20 de julio de 2026. Durante esta fase, AFX distribuirá puntos en dos fondos independientes:

Fondo combinado de Operaciones + bóveda LP de AFX: 2.885.714 puntos en total

Fondo de gremios: 914.286 puntos en total

Los puntos se liquidarán todas las semanas y se distribuirán todos los lunes a las 00:00 UTC.

El lanzamiento del Programa de puntos en mainnet marca el siguiente paso importante en la expansión del ecosistema más amplio de AFX, a medida que el protocolo continúa avanzando hacia el lanzamiento del token de gobernanza y la propiedad comunitaria a largo plazo.

Acerca de AFX

AFX es una blockchain de capa 1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rapidez de ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la blockchain, AFX ofrece un entorno DEX de contratos perpetuos de nivel profesional que se caracteriza por una finalización en menos de 100 ms, liquidez institucional y eficiencia de capital incomparable.

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FUENTE AFX