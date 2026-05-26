AFX Luncurkan Program Mainnet Points untuk Apresiasi Trader, Penyedia Likuiditas, dan Komunitas

Berbeda dari model farming DeFi konvensional yang umumnya hanya mengandalkan volume transaksi sebagai dasar pemberian insentif, sistem poin AFX mengedepankan kontribusi nyata pengguna terhadap ekosistem. Trader aktif, penyedia likuiditas, dan anggota komunitas kini dapat mengumpulkan poin melalui berbagai partisipasi nyata di dalam protokol. Seluruh poin yang terkumpul nantinya dapat ditukarkan menjadi token pada saat TGE.

Program ini akan berlangsung dalam tiga musim berturut-turut. Setiap musim memiliki alokasi poin tersendiri. Namun, poin yang diperoleh tidak akan hangus saat musim berakhir. Seluruh poin yang terkumpul akan digabungkan dan dikonversi dengan rasio yang sama pada saat TGE. Skema tersebut mendorong keterlibatan jangka panjang dalam ekosistem, bukan sekadar aktivitas farming jangka pendek.

Sistem Insentif Berjenjang yang Mendorong Partisipasi Nyata

Pengguna AFX dapat memperoleh poin melalui tiga jalur partisipasi yang berjalan secara bersamaan:

Melakukan transaksi aktif di berbagai pasar yang tersedia

Menyediakan likuiditas melalui AFX LP Vault

Berpartisipasi dalam ekosistem Guild League

Dalam menilai kontribusi trader, AFX tidak hanya mempertimbangkan volume transaksi. AFX juga mengevaluasi sejumlah faktor lain, seperti kualitas eksekusi transaksi, durasi kepemilikan posisi, serta keberagaman pasar yang diperdagangkan. Sementara itu, penyedia likuiditas yang menempatkan modal di AFX LP Vault akan memperoleh poin berdasarkan kontribusi aktual mereka terhadap kedalaman likuiditas pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang lebih sehat dan efisien bagi seluruh peserta.

Musim Pertama Resmi Dimulai

Musim pertama program ini resmi dimulai pada 25 Mei 2026 dan akan berlangsung selama delapan pekan hingga 20 Juli 2026. Pada periode tersebut, AFX akan mendistribusikan poin melalui dua independent pool:

Trading + AFX LP Vault Combined Pool: 2.885.714 poin

Guild Pool: 914.286 poin

Perhitungan poin dilakukan setiap minggu dan poin akan didistribusikan setiap hari Senin pukul 00.00 UTC.

Peluncuran Mainnet Points Program merupakan langkah penting dalam pengembangan ekosistem AFX. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju peluncuran governance token serta visi kepemilikan komunitas dalam jangka panjang.

Tentang AFX

AFX merupakan blockchain Layer-1 berperforma tinggi yang dikembangkan khusus untuk perdagangan instrumen derivatif terdesentralisasi. Dengan memadukan kecepatan eksekusi layaknya bursa terpusat dengan transparansi dan kedaulatan teknologi blockchain, AFX menghadirkan lingkungan Perp DEX kelas profesional yang didukung finalitas transaksi di bawah 100 milidetik, likuiditas tingkat institusional, serta efisiensi modal yang tinggi.

