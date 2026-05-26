AFX lance un programme de points Mainnet pour récompenser les vrais traders, les fournisseurs de liquidité et les communautés.

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- AFX, L1 souveraine haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés, a officiellement lancé son programme de points, introduisant un système d'incitation sur plusieurs saison conçu pour récompenser une véritable participation à l'écosystème avant le lancement à venir de jetons du protocole.

AFX Launches Mainnet Points Program to Reward Real Traders, Liquidity Providers, and Communities

Contrairement aux modèles traditionnels de farming DeFi qui récompensent principalement le volume brut de transactions, le système de points d'AFX s'articule autour d'un principe différent : récompenser la véritable contribution. Les traders actifs, les fournisseurs de liquidité et les participants de la communauté peuvent désormais gagner des points en participant de manière significative au protocole, tous les points accumulés pouvant être échangés contre des jetons lors de l'événement de génération de jetons (TGE).

Ce programme se déroulera sur trois saisons consécutives, chacune d'elles disposant de son propre pool de points. Il est important de noter que les points ne sont pas remis à zéro et n'expirent pas entre les saisons. Tous les points accumulés seront fusionnés et échangés à un taux unifié pendant le TGE, ce qui encouragera la participation à l'écosystème à long terme plutôt qu'au farming à court terme.

Un système d'incitation à plusieurs niveaux conçu pour une véritable participation

Les utilisateurs d'AFX peuvent gagner des points selon trois méthodes de participation indépendantes simultanément :

Trading actif sur les marchés soutenus

Fourniture de liquidités par l'intermédiaire de l'AFX LP Vault

Participation à l'écosystème Guild League

Le protocole évalue la contribution au trading selon plusieurs points de vue (y compris l'exécution des transactions, la détention de positions et la diversité des marchés) plutôt que de s'appuyer uniquement sur le volume des échanges. Les fournisseurs de liquidité qui apportent des capitaux à l'AFX LP Vault sont également récompensés en fonction de leur contribution réelle à la profondeur de liquidité du protocole, soutenant ainsi des conditions de marché plus saines et plus efficientes pour tous les participants.

La saison 1 est en ligne

La saison 1 débutera officiellement le 25 mai 2026 et durera huit semaines, jusqu'au 20 juillet 2026. Au cours de cette phase, AFX distribuera des points dans deux pools indépendants :

Pool combiné Trading + AFX LP Vault : 2 885 714 points au total

Pool Guild : 914 286 points au total

Les points seront calculés toutes les semaines et distribués tous les lundis à 00h00 UTC.

Le lancement du programme de points Mainnet marque une nouvelle étape majeure dans le déploiement plus large de l'écosystème AFX, alors que le protocole continue de progresser vers le lancement de son jeton de gouvernance et une propriété communautaire à long terme.

À propos d'AFX

AFX est une L1 souveraine haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés. En combinant la rapidité d'exécution d'une bourse centralisée avec la souveraineté immuable de la blockchain, AFX offre un environnement DEX Perp de niveau professionnel caractérisé par une finalité inférieure à 100 ms, une liquidité institutionnelle et une efficacité du capital inégalée.

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