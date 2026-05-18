AFX ra mắt Sovereign Layer 1, cung cấp môi trường thực thi tối ưu cho các Perp DEX trên chuỗi

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- AFX, nền tảng Layer 1 độc lập và tự chủ được thiết kế riêng cho giao dịch phái sinh phi tập trung, đã chính thức bắt đầu vận hành Mạng chính L1, báo hiệu sự kết thúc dứt khoát của thời kỳ mà việc thực hiện giao dịch bị ảnh hưởng do tắc nghẽn blockchain đa mục đích. Được thiết kế dành cho những người tham gia thị trường đòi hỏi khắt khe nhất thế giới, AFX giới thiệu Sovereign Trading Layer — một môi trường tài chính chuyên biệt, nơi tính minh bạch phi lưu ký của Perp DEX kết hợp với tốc độ và chiều sâu thanh khoản vốn trước đây chỉ có ở các thực thể tập trung cấp độ tổ chức.

Ngay từ khi ra mắt, giao thức đã hỗ trợ một bộ thị trường hợp đồng vĩnh viễn có tính thanh khoản cao cho cả tài sản số và tài sản vĩ mô truyền thống, bao gồm BTC, ETH, Vàng (XAU) và Dầu thô (CL), với đòn bẩy lên tới 40x nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tối đa ngay từ khối đầu tiên.

Nền tảng kiến trúc của AFX đại diện cho một bước chuyển dịch mang tính đột phá so với các nền tảng phi tập trung truyền thống vốn vẫn bị ràng buộc bởi độ trễ cao và các điểm nghẽn cấu trúc của mạng dùng chung. Bằng cách vận hành trên một lớp thực thi được xây dựng tùy chỉnh, được hỗ trợ bởi cơ chế đồng thuận dựa trên DAG và kiến trúc mô-đun ABCI, AFX chuyển đổi trải nghiệm giao dịch vĩnh viễn, tạo ra một môi trường chuyên biệt, nơi quá trình thực thi được tách biệt khỏi cơ chế đồng thuận. Sự kết hợp này mang lại một mempool chuyên dụng được tối ưu riêng cho luồng lệnh tần suất cao cùng khả năng chống MEV ở cấp giao thức, cho phép đạt độ trễ trung bình 100 mili giây và năng lực xử lý vượt quá 100.000 giao dịch mỗi giây.

Đáng chú ý, Mạng chính AFX giới thiệu mô hình thực thi Zero Gas, loại bỏ rào cản từ phí mạng và cho phép tính kỷ luật dựa trên dữ liệu, thay vì chi phí gas, quyết định thành công trên thị trường.

Việc ra mắt Mạng chính cũng đồng thời giới thiệu Pro-Trader Suite, một công cụ cấp độ tổ chức được thiết kế cho "0,1%" nhà giao dịch ưu tiên độ chính xác. Bộ sản phẩm này sở hữu Công cụ ký quỹ siêu hiệu quả (Hyper-Efficiency Margin Engine), chỉ yêu cầu mức ký quỹ duy trì 1,25% — mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao gấp bốn lần so với các nền tảng dẫn đầu hiện nay — đồng thời hỗ trợ một cách tự nhiên việc tái sử dụng lợi nhuận chưa thực hiện theo thời gian thực. Bên cạnh đó, với tư cách là sàn giao dịch phái sinh phi tập trung đầu tiên cung cấp hỗ trợ gốc cho giao thức FIX, AFX cung cấp cho các công ty định lượng Tier-1 một cổng kết nối liền mạch, "cắm và chạy" tới thanh khoản phi tập trung, thu hẹp khoảng cách giữa giao dịch thuật toán tinh vi và chủ quyền trên chuỗi mà không cần tái cấu trúc mã nguồn trên diện rộng.

Không chỉ tập trung vào ưu thế công nghệ, AFX còn đang tái định nghĩa "khế ước xã hội" của tài chính phi tập trung thông qua mô hình kinh tế lấy cộng đồng làm trung tâm. Trong động thái có chủ đích nhằm bảo toàn toàn bộ chủ quyền, giao thức được ra mắt mà không có vốn đầu tư mạo hiểm, không có các vòng gọi vốn riêng tư và không áp dụng lịch giải phóng token mang tính trục lợi, đảm bảo quá trình phát triển của mạng lưới hoàn toàn được dẫn dắt bởi những người tham gia tích cực. Cam kết này được củng cố thông qua mô hình phân bổ lại 100% doanh thu (100% Revenue Pass-through), theo đó toàn bộ giá trị do mạng lưới tạo ra sẽ được chuyển trở lại cho những người đóng góp và nhà giao dịch trong hệ sinh thái. Mạng chính AFX hiện đã chính thức hoạt động, mang đến một môi trường lý tưởng cho những ai yêu cầu tính minh bạch của Perp DEX cùng độ chính xác chủ quyền của một L1 chuyên biệt. Các nhà giao dịch được mời trải nghiệm giai đoạn tiếp theo của sự phát triển trên chuỗi tại https://app.afx.xyz/trade.

