AFX lanceert soeverein Layer 1-netwerk en biedt een geoptimaliseerde uitvoeringsomgeving voor on-chain Perp DEX'en

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 19 mei 2026 /PRNewswire/ -- AFX, een soeverein Layer 1-netwerk die specifiek werd ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivatenhandel, heeft officieel zijn L1-mainnet in gebruik genomen. Daarmee komt definitief een einde aan het tijdperk waarin handelsuitvoering werd belemmerd door congestie op blockchains voor algemene doeleinden. AFX werd ontworpen voor de meest veeleisende marktdeelnemers ter wereld en introduceert de Sovereign Trading Layer, een gespecialiseerde financiële omgeving waarin de niet-custodiale transparantie van een Perp DEX wordt gecombineerd met de compromisloze snelheid en liquiditeitsdiepte die traditioneel uitsluitend voorbehouden waren aan institutionele gecentraliseerde partijen.

Bij de lancering ondersteunt het protocol een reeks perpetualmarkten met hoge liquiditeit voor zowel digitale als traditionele macroactiva, waaronder BTC, ETH, goud (XAU) en ruwe olie (CL), met een hefboomwerking tot 40x om vanaf het eerste block een maximale kapitaalefficiëntie te garanderen.

De architecturale basis van AFX vormt een radicale breuk met verouderde gedecentraliseerde platformen die nog steeds gebonden zijn aan de hoge latentie en structurele knelpunten van gedeelde netwerken. Door te werken op een op maat ontwikkelde uitvoeringslaag die wordt aangestuurd door DAG-gebaseerde consensus en een modulaire ABCI-architectuur, transformeert AFX de handelservaring voor perpetuals en creëert het een gespecialiseerde omgeving waarin uitvoering wordt losgekoppeld van consensus. Deze synergie zorgt voor een dedicated mempool die uitsluitend is geoptimaliseerd voor orderstromen met hoge frequentie en MEV-resistentie op protocolniveau, waardoor een mediane latentie van 100 ms en een capaciteit van meer dan 100.000 transacties per seconde mogelijk worden.

Belangrijk is dat het AFX-mainnet een 'Zero Gas'-uitvoeringsmodel introduceert, waardoor de impact van netwerkkosten verdwijnt en marktsucces wordt bepaald door datagestuurde discipline in plaats van gaskosten.

Met de lancering van het mainnet wordt tegelijk ook de 'Pro-Trader Suite' geïntroduceerd, een engine van institutioneel niveau die is ontworpen voor de '0,1%' van traders die prioriteit geven aan precisie. Deze suite beschikt over een Hyper-Efficiency Margin Engine die slechts een onderhoudsmarge van 1,25% vereist, goed voor een vier keer hogere kapitaalefficiëntie dan die van gevestigde spelers in de sector, en tegelijk native ondersteuning biedt voor het realtime hergebruik van niet-gerealiseerde winsten. Bovendien biedt AFX, als eerste gedecentraliseerde derivatenbeurs met native ondersteuning voor het FIX-protocol, toonaangevende, kwantitatieve handelsfirma's een naadloze plug-and-play-toegang tot gedecentraliseerde liquiditeit. Daarmee overbrugt het platform de kloof tussen geavanceerde algoritmische handel en on-chain-soevereiniteit, zonder dat uitgebreide herstructurering van code nodig is.

Naast zijn technische superioriteit herdefinieert AFX ook het sociale contract van gedecentraliseerde financiën via een economisch model waarin de community centraal staat. In een bewuste keuze om volledige soevereiniteit te behouden, werd het protocol gelanceerd zonder durfkapitaal, private financieringsrondes of agressieve unlockschema's, zodat de evolutie van het netwerk uitsluitend wordt aangestuurd door de actieve deelnemers ervan. Die toewijding wordt verder versterkt door een '100% Revenue Pass-through'-model, waarbij de volledige door het netwerk gegenereerde waarde terugvloeit naar de bijdragers en traders binnen het ecosysteem. Het AFX-mainnet is nu live en biedt een omgeving voor gebruikers die de transparantie van een Perp DEX willen combineren met de soevereine precisie van een dedicated Layer 1-netwerk. Traders worden uitgenodigd om de volgende fase van de on-chain evolutie te ontdekken via https://app.afx.xyz/trade.

Over AFX

