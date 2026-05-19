AFX lanza la Capa 1 soberana que ofrece un entorno de ejecución optimizado para Exchanges descentralizados (DEX) de contratos perpetuos en cadena

ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, plataforma de Capa 1 soberana diseñada específicamente para operaciones descentralizadas de derivados, puso oficialmente en marcha su Mainnet de Capa 1, lo que marca el fin definitivo de la era en la que la ejecución de operaciones se veía afectada por la congestión de las blockchain de propósito general. AFX presenta la Capa soberana de operaciones, un entorno financiero especializado y diseñado para los participantes más exigentes del mundo, en el que la transparencia sin custodia de un exchange descentralizado (DEX, por sus siglas en inglés) de contratos perpetuos se combina con la velocidad y la profundidad inigualables que tradicionalmente se reservaban para entidades centralizadas de nivel institucional.

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En su lanzamiento, el protocolo ofrece un conjunto de mercados de contratos perpetuos y alta liquidez que contemplan tanto activos digitales como activos macroeconómicos tradicionales, como BTC, ETH, oro (XAU) y petróleo crudo (CL), con hasta 40 veces el apalancamiento para garantizar la máxima eficiencia de capital desde el primer bloque.

Los fundamentos arquitectónicos de AFX representan un cambio radical con respecto a las plataformas descentralizadas tradicionales, que siguen estando sujetas a alta latencia y a los impedimentos estructurales de las redes compartidas. Mediante el uso de una capa de ejecución diseñada a medida, basada en un consenso de grafos acíclicos dirigidos (DAG) y una arquitectura modular ABCI, AFX transforma la experiencia de operaciones de contratos perpetuos para crear un entorno especializado en el que la ejecución se desvincula del consenso. Esta sinergia ofrece una zona mempool específica optimizada exclusivamente para el flujo de órdenes de alta frecuencia y la resistencia al MEV a nivel de protocolo, lo que permite una latencia media de 100 ms y una capacidad superior a 100.000 transacciones por segundo.

Fundamentalmente, la red principal de AFX introduce un modelo de ejecución cero gas que elimina la fricción de tarifas de red y permite que la disciplina basada en datos, en lugar de los costos de gas, determine el éxito en el mercado.

El lanzamiento de la red principal marca el debut simultáneo de la Pro-Trader Suite, un motor de nivel institucional diseñado para el "0,1 %" de los operadores que priorizan la precisión. Esta suite cuenta con un motor de márgenes de hipereficiencia que exige un margen de mantenimiento de tan solo el 1,25 %, lo que supone una eficiencia de capital cuatro veces superior a la de los operadores tradicionales del sector y, al mismo tiempo, ofrece compatibilidad nativa para la reutilización en tiempo real de las ganancias no realizadas. Además, como el primer exchange descentralizado de derivados en ofrecer compatibilidad nativa con el protocolo FIX, AFX ofrece a las empresas cuantitativas de primer nivel acceso fluido y listo para usar hacia la liquidez descentralizada, lo que conecta las operaciones algorítmicas sofisticadas con la soberanía en cadena sin necesidad de una refactorización exhaustiva del código.

Más allá de la supremacía técnica, AFX está redefiniendo el contrato social de las finanzas descentralizadas mediante un modelo económico que prioriza a la comunidad. En un intento deliberado por preservar la soberanía total, el protocolo se puso en marcha sin capital riesgo, rondas de financiamiento privadas ni calendarios de desbloqueo abusivos, lo que garantiza que la evolución de la red esté impulsada exclusivamente por sus participantes activos. Este compromiso se ve reforzado por un modelo de transferencia del 100 % de los ingresos, en el que la totalidad del valor generado por la red se destina a colaboradores y operadores del ecosistema. La red principal de AFX ya está operativa y ofrece refugio a quienes exigen la transparencia de un DEX de contratos perpetuos junto con la precisión soberana de una Capa 1 dedicada. Invitamos a los operadores a descubrir la siguiente etapa de la evolución de la blockchain en https://app.afx.xyz/trade.

Acerca de AFX

AFX es una plataforma de Capa 1 soberana diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rapidez de ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la cadena de bloques, AFX ofrece un entorno DEX de contratos perpetuos de nivel profesional que se caracteriza por una finalización en menos de 100 ms, liquidez institucional y eficiencia de capital incomparable.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981805/image1.jpg

FUENTE AFX