AFX führt „Sovereign Layer 1" ein und bietet damit eine optimierte Ausführungsumgebung für On-Chain-Perp-DEXes

ROAD TOWN, Britische Jungferninseln, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AFX, eine eigenständige Layer-1-Blockchain, die speziell für den dezentralen Derivatehandel entwickelt wurde, hat den Betrieb ihres L1-Mainnets offiziell aufgenommen und damit das endgültige Ende der Ära eingeläutet, in der die Handelsausführung durch Überlastungen auf Allzweck-Blockchains beeinträchtigt wurde. AFX wurde für die anspruchsvollsten Marktteilnehmer der Welt entwickelt und stellt die Sovereign Trading Layer vor – eine spezielle Finanzplattform, auf der die nicht-verwahrende Transparenz eines Perp-DEX auf die kompromisslose Geschwindigkeit und Tiefe trifft, die traditionell nur zentralisierten Anbietern auf institutionellem Niveau vorbehalten ist.

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Zum Start unterstützt das Protokoll eine Reihe hochliquider Perpetual-Märkte für digitale und traditionelle Makro-Assets, darunter BTC, ETH, Gold (XAU) und Rohöl (CL), mit einer Hebelwirkung von bis zu 40x, um vom ersten Block an maximale Kapitaleffizienz zu gewährleisten.

Die architektonische Grundlage von AFX stellt eine radikale Abkehr von älteren dezentralen Plattformen dar, die weiterhin an die hohen Latenzzeiten und strukturellen Engpässe gemeinsamer Netzwerke gebunden sind. Durch den Betrieb auf einer maßgeschneiderten Ausführungsschicht, die auf einem DAG-basierten Konsens und einer modularen ABCI-Architektur basiert, transformiert AFX das Perpetual-Handelserlebnis und schafft eine spezialisierte Umgebung, in der die Ausführung vom Konsens entkoppelt ist. Diese Synergie bietet einen dedizierten Mempool, der ausschließlich für hochfrequenten Orderfluss und MEV-Resistenz auf Protokollebene optimiert ist und eine mittlere Latenz von 100 ms sowie eine Kapazität von über 100.000 Transaktionen pro Sekundeermöglicht.fe trifft, die traditionell institutionellen, zentralisierten Einheiten vorbehalten ist..

Entscheidend ist, dass das AFX Mainnet ein Zero-Gas-Ausführungsmodell einführt, das die Reibungsverluste durch Netzwerkgebühren beseitigt und es ermöglicht, dass datengesteuerte Disziplin statt Gas-Kosten den Markterfolg bestimmt.

Mit dem Start des Mainnet wird gleichzeitig die Pro-Trader Suite eingeführt, eine Engine auf institutionellem Niveau, die für die „0,1 %" der Händler entwickelt wurde, die Präzision in den Vordergrund stellen. Diese Suite verfügt über eine Hyper-Efficiency-Margin-Engine, die lediglich eine Maintenance Margin von 1,25 % vorschreibt – und damit eine viermal höhere Kapitaleffizienz als etablierte Branchenakteure bietet –, während sie gleichzeitig native Unterstützung für die Echtzeit-Wiederverwendung nicht realisierter Gewinne bereitstellt. Darüber hinaus bietet AFX als erste dezentrale Derivatebörse, die native Unterstützung für das FIX-Protokoll bietet, quantitativen Tier-1-Unternehmen einen nahtlosen Plug-and-Play-Zugang zu dezentraler Liquidität und überbrückt so die Lücke zwischen anspruchsvollem algorithmischem Handel und On-Chain-Souveränität, ohne dass umfangreiche Code-Umgestaltungen erforderlich sind.

Über die technische Vorherrschaft hinaus definiert AFX den Sozialvertrag der dezentralen Finanzwelt durch ein Community-First-Wirtschaftsmodell neu. In einem bewussten Schritt zur Wahrung der vollständigen Souveränität wurde das Protokoll ohne Risikokapital, private Finanzierungsrunden oder aggressive Freigabepläne gestartet, wodurch sichergestellt wird, dass die Entwicklung des Netzwerks ausschließlich von seinen aktiven Teilnehmern vorangetrieben wird. Dieses Engagement wird durch ein 100-prozentiges Revenue-Pass-through- Modell untermauert, bei dem der gesamte vom Netzwerk generierte Wert an die Mitwirkenden und Händler des Ökosystems zurückfließt. Das AFX-Mainnet ist nun live und bietet einen Zufluchtsort für diejenigen, die die Transparenz eines Perp-DEX mit der souveränen Präzision einer dedizierten L1-Schicht verlangen. Händler sind eingeladen, die nächste Stufe der On-Chain-Evolution auf https://app.afx.xyz/trade zu erleben.

Informationen zu AFX

AFX ist eine hochleistungsfähige, souveräne L1, die speziell für dezentralisierte Derivate entwickelt wurde. Durch die Kombination der schnellen Abwicklung einer zentralisierten Börse mit der unveränderlichen Souveränität der Blockchain bietet AFX eine professionelle Perp-DEX-Umgebung, die sich durch eine Finalität von unter 100 ms, institutionelle Liquidität und unübertroffene Kapitaleffizienz auszeichnet.

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