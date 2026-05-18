AFX lance Sovereign Layer 1, un environnement d'exécution optimisé pour les échanges décentralisés perpétuels (DEX Perp) à la chaîne

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- AFX, couche L1 souveraine conçue pour la négociation décentralisée de produits dérivés, a officiellement commencé à exploiter son réseau principal L1, marquant la fin définitive d'une ère où l'exécution des transactions était compromise par la congestion des blockchains généralistes. Conçue pour les participants les plus exigeants du monde, AFX introduit la Sovereign Trading Layer, un environnement financier dédié où la transparence non dépositaire d'un DEX Perp rencontre la vitesse et la profondeur sans compromis en principe réservées aux entités centralisées de niveau institutionnel.

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Au lancement, le protocole prend en charge une série de marchés perpétuels à haute liquidité pour les macro-actifs numériques et traditionnels, comprenant BTC, ETH, Gold (XAU), et Crude Oil (CL), avec un effet de levier allant jusqu'à 40x pour assurer l'efficacité optimale du capital dès le premier bloc.

La base architecturale d'AFX représente un changement radical par rapport aux plateformes décentralisées existantes qui restent associées à la latence élevée et aux goulets d'étranglement structurels des réseaux partagés. En s'appuyant sur une couche d'exécution sur mesure, basée sur un consensus DAG et une architecture modulaire ABCI, AFX transforme l'expérience du trading perpétuel en créant un environnement spécialisé où l'exécution est dissociée du consensus. Cette synergie fournit un bassin de transactions dédié, optimisé exclusivement pour le flux d'ordres à haute fréquence et la résistance à la MEV au niveau du protocole, permettant une latence médiane de 100 ms et une capacité dépassant 100 000 transactions par seconde.

Le Mainnet AFX introduit un modèle d'exécution Zero Gas supprimant les frictions liées aux frais de réseau et permettant à la discipline orientée données, plutôt qu'aux coûts du gaz, de déterminer la réussite sur le marché.

Le lancement de Mainnet s'accompagne de celui de la Pro-Trader Suite, un moteur institutionnel conçu pour les « 0,1 % » de traders qui privilégient la précision. Cette suite comprend un moteur de marge hyper-efficace qui impose une marge de maintenance de seulement 1,25 % (offrant une productivité du capital quatre fois supérieure à celle des opérateurs historiques du secteur) tout en fournissant un support natif pour la réutilisation en temps réel des profits non réalisés. En outre, en tant que première bourse de produits dérivés décentralisée à offrir un support natif du protocole FIX, AFX propose aux entreprises quantitatives de niveau 1 une passerelle transparente et prête à l'emploi vers la liquidité décentralisée, comblant ainsi le fossé entre le trading algorithmique sophistiqué et la souveraineté on-chain sans remaniement important du code.

Au-delà de la domination technique, AFX redéfinit le contrat social de la finance décentralisée grâce à un modèle économique axé sur la communauté. Afin de préserver une souveraineté totale, le protocole a été lancé sans capital-risque, ni tour de table privé, ni calendrier de déblocage agressif, garantissant une évolution du réseau uniquement guidée par ses participants actifs. Cet engagement est consolidé par un modèle de redistribution à 100 % des revenus, dans lequel la totalité de la valeur générée par le réseau est reversée aux contributeurs et aux commerçants de l'écosystème. Le Mainnet AFX est maintenant en ligne, offrant un refuge à ceux qui exigent la transparence d'un DEX Perp avec la précision souveraine d'une couche L1 dédiée. Les commerçants sont invités à découvrir la prochaine étape de l'évolution on-chain sur le site https://app.afx.xyz/trade.

A propos d'AFX

AFX est une L1 souveraine haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés. En combinant la rapidité d'exécution d'une bourse centralisée avec la souveraineté immuable de la blockchain, AFX offre un environnement DEX Perp de niveau professionnel caractérisé par une finalité inférieure à 100 ms, une liquidité institutionnelle et une efficacité du capital inégalée.

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