ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 11 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A AFX, uma L1 soberana de alta performance construída especificamente para derivativos descentralizados, anunciou hoje um marco operacional histórico: ultrapassar US$ 1,1 bilhão em volume cumulativo de trading durante seu período inicial de operação. Essa rápida ascensão é respaldada por mais de 8,6 milhões de transações no total, posicionando a AFX como uma das plataformas de derivativos descentralizados de crescimento mais rápido no cenário Web3 de 2026.

AFX ultrapassa US$ 1,1 bilhão em volume total de trading, destacando a eficiência de capital em derivativos on-chain

A característica mais marcante do crescimento da AFX é a sua eficiência de capital superior. Enquanto muitos protocolos descentralizados dependem de um Valor Total Bloqueado (TVL) massivo para atrair volume, a AFX alcançou seu marco de US$ 1,1 bilhão com um TVL enxuto de aproximadamente US$ 23,4 milhões. Essa relação excepcionalmente alta entre volume e TVL destaca a arquitetura de liquidez avançada da plataforma e sua atratividade para traders profissionais de alta frequência que exigem livros de ofertas profundos e execução em menos de 100ms, sem os gargalos dos sistemas DeFi legados.

"Alcançar US$ 1,1 bilhão em volume tão rapidamente valida nossa visão de uma infraestrutura financeira de alta velocidade e centrada na comunidade", afirmou Ken C, diretor de crescimento da AFX. "A AFX não é apenas mais uma DEX; é uma demonstração de como a liquidez de nível institucional pode prosperar em um ambiente soberano e totalmente descentralizado. Ao alocar 65% do fornecimento de tokens para a comunidade, estamos garantindo que o valor gerado por este mecanismo de alta performance seja retornado aos desenvolvedores e traders que o impulsionam."

Atualmente, a AFX está no meio de seu programa de recompensas da Temporada 1, que conta com um pool semanal de 475.000 pontos para incentivar provedores de liquidez e participantes de guildas. Os LP Vaults (ALP) da plataforma continuam a entregar um desempenho robusto, oferecendo um APY de aproximadamente 11% derivado diretamente das taxas reais do protocolo. À medida que a AFX continua a expandir seus 39 mercados listados, incluindo líderes de cripto e ativos sintéticos do mercado tradicional (TradFi), o protocolo mantém-se comprometido em estreitar a distância entre o desempenho centralizado e a soberania descentralizada.

Sobre a AFX

A AFX é uma Layer 1 soberana de alta performance, construída especificamente para o trading de derivativos descentralizados. Ao combinar a velocidade de execução de uma exchange centralizada com a soberania imutável da blockchain, a AFX oferece um ambiente profissional de Perp DEX, caracterizado por finalização em menos de 100ms, liquidez institucional e eficiência de capital excepcional.

A disponibilidade dos produtos varia conforme a jurisdição.

FONTE AFX