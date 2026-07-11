ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 11 de jullio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, AFX, blockchain de capa 1 (L1) soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados, anunció un hito operativo histórico: haber superado los 1.100 millones en volumen de operaciones acumulado durante su periodo inicial de funcionamiento. Este rápido crecimiento se ve respaldado por más de 8,6 millones de operaciones en total, lo que sitúa a AFX como una de las plataformas de derivados descentralizadas de más rápido crecimiento en el panorama Web3 de 2026.

AFX supera los 1.100 millones de dólares en volumen total de operaciones, lo que destaca la eficiencia del capital en los derivados en cadena

La característica más destacada del crecimiento de AFX es su eficiencia de capital superior. Aunque muchos protocolos descentralizados se basan en un valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés) enorme para atraer volumen, AFX ha alcanzado el hito de los 1.100 millones de dólares con un TVL reducido de aproximadamente 23,4 millones de dólares.Esta relación entre volumen y TVL, excepcionalmente elevada, destaca la avanzada arquitectura de liquidez de la plataforma y su atractivo para los operadores profesionales de alta frecuencia, que exigen libros de órdenes profundos y una ejecución inferior a 100 ms sin las fricciones propias de los sistemas de finanazas descentralizadas tradicionales.

"Haber alcanzado los 1.100 millones de dólares en volumen tan rápidamente confirma nuestra visión de una infraestructura financiera de alta velocidad y centrada en la comunidad", afirmó Ken C, responsable de Crecimiento de AFX. "AFX no es solo otro intercambio descentralizado; es una demostración de cómo la liquidez de nivel institucional puede prosperar en un entorno totalmente descentralizado y soberano. Al destinar el 65 % del suministro de tokens a la comunidad, nos aseguramos de que el valor generado por este motor de alto rendimiento revierta en los desarrolladores y operadores que lo hacen funcionar".

En la actualidad, AFX se encuentra en plena etapa de su programa de recompensas de la temporada 1, que cuenta con un fondo semanal de 475.000 puntos para incentivar a los proveedores de liquidez y a los participantes en los gremios. Las bóvedas de liquidez (ALP) de la plataforma continúan ofreciendo un rendimiento sólido, con una rentabilidad anual de aproximadamente el 11 % derivada directamente de las comisiones reales del protocolo. A medida que AFX continúa ampliando su presencia en los 39 mercados en los que cotiza, entre los que se incluyen líderes del sector de criptomonedas y activos sintéticos de finanzas tradicionales, el protocolo mantiene su compromiso de tender un puente entre el rendimiento centralizado y la soberanía descentralizada.

Acerca de AFX

AFX es una blockchain de capa 1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rapidez de ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la blockchain, AFX ofrece un entorno DEX de contratos perpetuos de nivel profesional que se caracteriza por una finalización en menos de 100 ms, liquidez institucional y eficiencia de capital incomparable.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.

FUENTE AFX