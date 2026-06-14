ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 14 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A AFX, uma blockchain soberana de camada 1 (L1) de alto desempenho, desenvolvida especificamente para derivativos descentralizados, anunciou que o veterano da indústria, Ken C, ingressou no protocolo como Head de Crescimento (Head of Growth), reforçando o compromisso da AFX com a expansão de seu ecossistema global de negociação e com a aceleração da adoção da infraestrutura de derivativos on-chain.

AFX acelera sua expansão global com o veterano do setor, Ken C, à frente do crescimento

Ken traz mais de nove anos de experiência em finanças tradicionais, Web3 e tecnologias emergentes de IA. Ele iniciou sua carreira liderando iniciativas de produtos digitais no HSBC e no DBS Bank, antes de migrar para o setor de criptomoedas, onde ocupou cargos de liderança na OKX, Animoca Brands e em diversas startups. Sua experiência abrange crescimento de ecossistemas, desenvolvimento de negócios, estratégia de produto e inovação impulsionada por inteligência artificial.

Sua chegada ocorre em um momento decisivo para a AFX, após o lançamento bem-sucedido de sua mainnet e a contínua expansão de seu ecossistema de derivativos descentralizados.

"À medida que a infraestrutura de negociação on-chain amadurece, acreditamos que a próxima onda de adoção virá de traders que buscam tanto desempenho quanto soberania", afirmou Ken C. "A AFX está em uma posição única para preencher essa lacuna ao oferecer infraestrutura de negociação de nível profissional, preservando ao mesmo tempo a transparência e a autocustódia que definem as finanças descentralizadas. Estou entusiasmado em ajudar a levar essa visão a uma audiência global."

Como Diretor de Crescimento, Ken liderará iniciativas globais de aquisição de traders, parcerias de ecossistema, expansão da comunidade e desenvolvimento estratégico de negócios. Seu foco incluirá a integração de traders profissionais, market makers e parceiros do ecossistema, além do fortalecimento da presença da AFX em mercados estratégicos ao redor do mundo.

Diferentemente de muitas plataformas descentralizadas de negociação construídas sobre blockchains de uso geral, a AFX opera como uma camada soberana de negociação projetada especificamente para os mercados de derivativos. O protocolo combina execução de baixa latência, infraestrutura de negociação de nível institucional e transparência on-chain para criar uma nova categoria de arquitetura blockchain focada em negociação.

"O crescimento no setor de criptomoedas é construído, em última análise, sobre confiança, participação e alinhamento do ecossistema", acrescentou Ken. "Nosso objetivo não é simplesmente atrair usuários, mas cultivar uma comunidade global de negociação que participe ativamente da construção do futuro dos mercados descentralizados."

O anúncio reflete o compromisso mais amplo da AFX com a construção de um ecossistema sustentável e alinhado à comunidade, enquanto o protocolo continua expandindo seu conjunto de produtos, sua rede de liquidez e sua base global de usuários.

Sobre a AFX

A AFX é uma Layer 1 soberana de alta performance, construída especificamente para o trading de derivativos descentralizados. Ao combinar a velocidade de execução de uma exchange centralizada com a soberania imutável da blockchain, a AFX oferece um ambiente profissional de Perp DEX, caracterizado por finalização em menos de 100ms, liquidez institucional e eficiência de capital excepcional.

A disponibilidade dos produtos varia conforme a jurisdição.

FONTE AFX