AFX vượt mốc 1,1 tỷ USD tổng khối lượng giao dịch, làm nổi bật hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực phái sinh trên chuỗi

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 11 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- AFX, một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung, hôm nay đã công bố một cột mốc vận hành quan trọng: vượt 1,1 tỷ USD khối lượng giao dịch tích lũy trong giai đoạn đầu hoạt động. Sự phát triển nhanh chóng này được hỗ trợ bởi tổng số hơn 8,6 triệu giao dịch, đưa AFX trở thành một trong những nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái Web3 năm 2026.

AFX Surpasses $1.1 Billion in Total Trading Volume, Highlighting Capital Efficiency in On-Chain Derivatives

Điểm nổi bật nhất trong quá trình tăng trưởng của AFX là hiệu quả sử dụng vốn vượt trội. Trong khi nhiều giao thức phi tập trung dựa vào tổng giá trị bị khóa (TVL) khổng lồ để thu hút khối lượng giao dịch, AFX đã đạt cột mốc 1,1 tỷ USD với TVL chỉ khoảng 23,4 triệu USD. Tỷ lệ khối lượng giao dịch trên TVL ở mức đặc biệt cao này nhấn mạnh kiến trúc thanh khoản tiên tiến của nền tảng và sức hút đối với các nhà giao dịch tần suất cao chuyên nghiệp, những người đòi hỏi sổ lệnh có thanh khoản sâu cùng khả năng khớp lệnh dưới 100 mili giây mà không phải chịu những trở ngại vốn có của các hệ thống DeFi truyền thống.

"Việc nhanh chóng đạt mốc 1,1 tỷ USD khối lượng giao dịch xác nhận tầm nhìn của chúng tôi về một hạ tầng tài chính tốc độ cao, lấy cộng đồng làm trọng tâm", Ken C, Trưởng bộ phận Tăng trưởng của AFX cho biết. "AFX không chỉ đơn thuần là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thông thường, mà còn là minh chứng cho cách thanh khoản đạt chuẩn tổ chức có thể phát triển mạnh trong một môi trường hoàn toàn phi tập trung, có chủ quyền. Bằng việc phân bổ 65% nguồn cung token cho cộng đồng, chúng tôi bảo đảm rằng giá trị được tạo ra từ nền tảng hiệu năng cao này sẽ được trao lại cho những người xây dựng hệ sinh thái và các nhà giao dịch, những người trực tiếp tạo nên sự phát triển của AFX".

Hiện AFX đang triển khai chương trình Phần thưởng Mùa 1 với quỹ 475.000 điểm thưởng mỗi tuần nhằm khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản và thành viên các cộng đồng (guild) tham gia. LP Vaults (ALP) của nền tảng tiếp tục mang lại hiệu suất mạnh mẽ, cung cấp lợi suất phần trăm hằng năm (APY) khoảng 11%, được tạo ra trực tiếp từ nguồn phí thực tế của giao thức. Trong quá trình tiếp tục mở rộng quy mô 39 thị trường đã niêm yết, bao gồm các tài sản tiền mã hóa hàng đầu và các tài sản TradFi tổng hợp, giao thức vẫn kiên định với cam kết thu hẹp khoảng cách giữa hiệu năng của các nền tảng giao dịch tập trung và chủ quyền của hệ thống phi tập trung.

Giới thiệu về AFX

AFX là một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung. Bằng cách kết hợp tốc độ thực thi nhanh chóng của sàn giao dịch tập trung với chủ quyền bất biến của blockchain, AFX mang đến môi trường Perp DEX cấp độ chuyên nghiệp với thời gian xác nhận dưới 100 mili giây, thanh khoản cấp độ tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội.

Tính khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo khu vực pháp lý.

SOURCE AFX